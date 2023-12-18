La liaison urbaine sous-fluviale permettra de résoudre des difficultés comme l’absence d’alternative au pont de Rontegi et la forte densité de trafic sur des points critiques du réseau routier.

Le projet sera multimodal, grâce aux futures infrastructures du métro, et réduira les temps de trajet et les émissions de gaz à effet de serre.

L’opération s’inscrit dans le droit fil de la politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 200 millions d’EUR avec Interbiak, société publique rattachée au département des infrastructures et du développement territorial du Conseil provincial de Biscaye, qui financera la construction d’un tunnel routier sous la Ria du Nervion, dans l’agglomération de Bilbao.

Le projet du tunnel, qui reliera le rond-point d’Artaza à Getxo avec celui de Ballonti, situé entre Portugalete et Sestao, vise à relever deux défis essentiels dans le réseau routier métropolitain de Biscaye. Tout d’abord, il offrira une alternative au pont de Rontegi, qui connaît actuellement une circulation routière intense, avec au maximum jusqu’à 165 000 véhicules par jour. Cette situation crée non seulement une vulnérabilité dans le réseau, mais allonge et complique aussi les trajets entre les deux rives de l’estuaire. En outre, le tunnel atténuera la forte densité et l’encombrement de la circulation sur le réseau métropolitain, en particulier sur des tronçons critiques comme celui de l’A-8 sur la Rive gauche, de La Avanzada et du corridor du Txorierri. Ces mesures sont essentielles pour améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation.

La liaison sous-fluviale aura une longueur de 3,9 km et consistera en un tunnel bitube à circulation unidirectionnelle sur deux voies. L’infrastructure comptera également deux échangeurs et trois carrefours à niveau. L’une des valeurs ajoutées du projet est qu’il fournira au tunnel une future infrastructure de transport multimodal : l’un des tubes pourra intégrer une liaison ferroviaire sous-fluviale afin d’offrir aux usagers une navette reliant les deux lignes principales du métro, qui circulent sur les deux rives de l’estuaire sans le traverser. Le projet de tunnel sous-fluvial apportera de multiples avantages, comme des gains de temps sur les trajets effectués dans un trafic routier urbain très dense dans cette zone et la réduction subséquente de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre. En outre, cette liaison améliorera l’accès au corridor atlantique du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) dans le nœud urbain de Bilbao.

L’opération est alignée sur la politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports et contribue à la priorité stratégique du Groupe BEI « Villes et régions durables » en renforçant la cohésion socio-économique de cinq communes de la zone métropolitaine de Bilbao, ainsi qu’en fournissant des infrastructures de transport compatibles avec la planification de la mobilité régionale et urbaine.

« Nous sommes heureux de soutenir ce projet qui sera décisif pour la mobilité future des habitants de Bilbao grâce à une infrastructure qui réduira la circulation routière en misant sur le transport multimodal et durable », a déclaré Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI pour l’Espagne et le Portugal, lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue à Bilbao. « Par ce financement, la BEI contribue à façonner des transports plus sûrs et plus efficaces, en facilitant la circulation des personnes et des marchandises grâce à une alternative sous-fluviale qui sera bénéfique pour le développement économique et social de la ville. »

« L’appui de la BEI envoie le signal clair de la confiance qu’elle accorde à la solidité du projet et à son potentiel pour la Biscaye, reflétant une vision qui donne la priorité au développement durable et à la responsabilité environnementale. Ce projet est le fruit d’une analyse complète menée à bien durant des mois, incluant tous les aspects pertinents : économiques, sociaux, environnementaux et techniques », a souligné Imanol Pradales, conseiller dans les infrastructures et le développement territorial du Conseil provincial de Biscaye.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme appuyant des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2022, l’activité en Espagne du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), représentait un volume de financement total supérieur à 9,9 milliards d’EUR, dont un soutien record à des projets dans le domaine de l’action climatique et de la durabilité environnementale.

La BEI et les transports durables

La BEI finance des projets qui favorisent des transports plus écologiques, plus sûrs et plus accessibles, conformément à sa Politique de prêt dans le secteur des transports, actualisée en juillet 2022 à la suite de l’adoption de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat et du Pacte vert pour l’Europe. Cette politique énonce les priorités d’investissement qui permettront de relever les défis du secteur des transports et qui, par conséquent, auront un impact plus important sur sa transformation au profit d’un modèle plus durable. La sécurité, l’accessibilité, le respect de l’environnement et l’efficacité sont les quatre principaux piliers interdépendants du transport durable. En 2022, le Groupe BEI a financé des projets à hauteur de plus de 10 milliards d’EUR pour favoriser des transports plus durables. En Espagne, ces financements ont atteint 1,598 milliard d’EUR cette même année.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur des transports, cliquez

Interbiak

Interbiak est une entreprise publique provinciale, liée au département des infrastructures et du développement territorial du Conseil provincial de Biscaye. Elle joue un rôle essentiel dans la gestion de l’infrastructure routière de Biscaye, y compris des péages, des autoroutes et des tunnels, ce qui souligne son importance dans l’entretien et le développement du réseau de transport du territoire.

Sa mission se concentre sur un certain nombre d’activités clés pour le développement et le maintien des infrastructures routières, notamment en matière d’études, de projection, de construction, de conservation, d’entretien, de financement et d’exploitation des infrastructures routières, directement ou via des tiers. Ce large éventail de responsabilités démontre l’importance d’Interbiak dans la promotion d’un réseau de transport efficace et sûr en Biscaye.