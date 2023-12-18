Le groupe Northern Fiber Holding bénéficie d’un prêt de 175 millions d’EUR qui facilitera le raccordement de 340 000 ménages à son réseau de fibre optique.

Le prêt de la BEI constitue un financement supplémentaire en faveur d’un projet d’expansion de la fibre optique en cours dans le nord de l’Allemagne, représentant 415 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 175 millions d’EUR au groupe Northern Fiber Holding (NFH) pour le développement de son réseau de fibre optique dans le nord de l’Allemagne. Ce prêt vient s’ajouter à une ligne de crédit de 240 millions d’EUR que l’entreprise a bouclée en avril 2023. Il marque une étape importante puisqu’il s’agit du premier prêt structuré pour le déploiement d’un réseau de fibre optique en Allemagne.

NFH est la plateforme d’infrastructures numériques d’UBS Asset Management en Allemagne. Le prêt de la BEI vient s’ajouter aux financements bancaires accordés par Norddeutsche Landesbank (NordLB), Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Kommunalkredit, Raiffeisen-Bank International (RBI), Triodos Bank (Triodos) et KFW-Bankengruppe.

Leur montant cumulé de 415 millions d’EUR servira à étendre un réseau de fibre optique dans le nord de l’Allemagne afin de permettre le raccordement de quelque 500 000 ménages dans cette région moins densément peuplée.

L’Allemagne accuse un important retard par rapport à d’autres pays européens s’agissant du déploiement de la fibre optique à haut débit. Ce projet contribuera à la réalisation des objectifs fixés par la stratégie allemande de transition numérique et la « boussole numérique » de l’UE visant à fournir à l’ensemble des ménages une connectivité en gigabit d’ici à 2030.

Les coûts du projet devraient être partiellement financés par les flux de trésorerie issus de l’exploitation du réseau dès sa mise en service. NFH a bénéficié des conseils de Macquarie Capital et de Hogan Lovells, tandis que la BEI a été conseillée par Ashurst.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI responsable des opérations en Allemagne : « La BEI est fière de soutenir l’expansion globale du réseau de fibre optique si indispensable en Allemagne. Les réseaux de fibre optique constituent l’épine dorsale de la mutation numérique de l’économie, condition préalable à la réussite future de la modernisation et de la transformation de l’industrie et des services dans le pays. »

Franz von Abendroth, directeur financier de NFH : « Nous sommes très fiers d’avoir obtenu un financement de la BEI à l’appui de ce projet. Cela souligne l’évolution positive et la stratégie solide de NFH sur le marché allemand de la fibre optique. Les bailleurs de fonds précédents se sont félicités de l’arrivée de la BEI au sein du consortium, qui permettra de dynamiser le déploiement d’un réseau de fibre optique accessible à tous les habitants de cette région. »

Richard Krause, président-directeur général de NHF : « Le marché allemand de la fibre optique connaît des évolutions. Grâce à cette nouvelle acquisition, nous créons également d’importants effets de synergie transrégionaux qui stimuleront durablement le marché allemand de la fibre optique et dont nos clients bénéficieront. »

Andrew Morris, chargé des investissements en fonds propres dans les infrastructures chez UBS Asset Management : « L’engagement de la BEI envers NFH témoigne de la confiance dans nos plans d’investissement ciblant le nord de l’Allemagne et de l’importance de NFH en tant qu’acteur rural clé sur le marché allemand de la fibre. »

Informations générales

La BEI accorde la priorité aux domaines suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. ElIe collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Northern Fiber Holding (NFH) est la filiale spécialisée dans les infrastructures d’UBS Asset Management Real Estate & Private Markets, une division de la grande banque suisse UBS. NFH réunit les sociétés associées d’UBS que sont LüneCom, sewikom et terralink pour stimuler l’expansion du réseau de fibre optique dans le nord de l’Allemagne.