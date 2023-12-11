© Vivium

Vivium Zorggroep a reçu un prêt de 70 millions d’EUR de la BEI pour adapter et renouveler son portefeuille immobilier. À mesure que la population des Pays-Bas vieillit, les établissements de prise en charge doivent être améliorés pour permettre au personnel de travailler plus efficacement et aux patients de recevoir des soins dans un cadre de vie agréable.

Vivium remplacera son établissement Naarderheem par un nouveau bâtiment spécifiquement destiné à la réadaptation gériatrique, et augmentera également le nombre de places spécialisées dans les services de soins de longue durée. La nouvelle construction permettra à Vivium de changer son approche de la prise en charge.

Vivium investira également dans une amélioration renforcée des services et de la durabilité environnementale sur ses autres sites.

Le prêt s’appuie sur le programme InvestEU, qui entend mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

La Banque européenne d’investissement et Stichting Vivium Zorggroep ont signé un accord de prêt de 70 millions d’EUR à l’appui des plans d’investissement de l’entreprise jusqu’en 2030. Vivium va révolutionner sa stratégie de gestion des bâtiments et adapter ses installations aux nouveaux modèles de prise en charge, tout en maximisant l’efficacité pour le personnel. En réaménageant l’espace de travail pour les professionnels de la santé, en regroupant différents types de soins et en resserrant la coopération avec les patients et les familles, Vivium espère être en mesure de prendre en charge davantage de personnes. Ainsi, le financement devrait résoudre des problèmes urgents liés à la prise en charge des personnes âgées dans la région de Gooi en Vechtstreek et causés principalement par une population en vieillissement rapide.

Ce financement de la BEI est rendu possible grâce au soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires à l’appui des priorités stratégiques de l’UE au cours de la période 2021-2027.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Le bien-être de nos aînés n’est pas seulement une question de respect, mais aussi le signe d’une société qui prend soin de tous ses membres. Ce prêt à Vivium fera en sorte que les nouvelles installations soient plus efficaces et plus durables sur le plan environnemental, avec à la clé une prise en charge de qualité optimale. En reconnaissant l’importance des investissements dans les soins de santé et le logement pour les personnes âgées, nous montrons que nous apprécions la richesse de l’expérience sur laquelle nos sociétés sont fondées. La BEI est donc fière de soutenir cet important projet local. »

La majeure partie du prêt contribuera au remplacement de l’établissement Naarderheem de la fondation à Naarden, dans la province de Hollande septentrionale, par de nouvelles installations de rééducation écologiquement durable comprenant un centre d’expertise pour la réadaptation gériatrique et les traitements complexes. Le nouvel agencement permettra une prise en charge plus efficace tout en augmentant le confort des clients et du personnel, et les caractéristiques de durabilité du bâtiment amélioreront aussi considérablement l’empreinte carbone de Vivium.

Marco Wisse, directeur des opérations du centre de rééducation Naarderheem : « Avec le soutien non négligeable de la BEI, nous nous lançons dans un processus porteur de transformation. La Banque nous met au défi non seulement de construire de manière plus durable que ce que prescrivent les normes minimales, mais aussi d’élaborer des concepts de soins résilients à long terme. C’est ce genre de partenariat que nous recherchions. »

Vivium investira par ailleurs dans la rénovation de ses sites De Bolder et Oversingel, et fera des investissements plus modestes pour remettre en état, adapter et agrandir ses autres sites, en particulier Torendael, De Antonius Hof, De Stichtse Hof, Godelinde et Johanneshove, où une partie des fonds sera utilisée pour améliorer la durabilité environnementale.

Erwin Melger, directeur financier et des TIC chez Vivium Zorggroep : « Ce financement combine un instrument étroitement aligné sur les taux du marché, la flexibilité de notre portefeuille d’emprunts et la possibilité de financer simultanément plusieurs projets différents. Sans la BEI, nous n’aurions pas été en mesure de réaliser un certain nombre de projets, ou nous n’aurions pu le faire qu’à des conditions moins favorables. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE. Ces cinq dernières années, la BEI a financé des projets dans le secteur de la santé aux Pays-Bas, notamment des centres hospitaliers universitaires, des hôpitaux de haut niveau et des établissements de soins de longue durée, pour un montant de plus de 1,1 milliard d’EUR.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Stichting Vivium Zorgroep est un prestataire de soins pour personnes âgées qui propose des soins de longue et de courte durée, des protocoles de réadaptation gériatrique, des soins à domicile et des activités de jour. Il assure ses services sur 13 sites avec 15 équipes de soins à domicile dans les régions de Gooi en Vechtstreek et d’Amsterdam.