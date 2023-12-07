©DGLimages/ iStock

La BEI vient de signer un prêt de 110 millions d’EUR avec KOy Helsingin Toimitilat pour financer les nouveaux sites scolaires de Myllypuro et de Roihupelto destinés à l’enseignement et la formation professionnels à Helsinki.

Ces nouveaux établissements, dotés d’installations plus économes en énergie, viendront remplacer des bâtiments vieillissants ; ils permettront en outre de rassembler les activités de Stadin AO sur deux sites.

Les performances énergétiques des nouvelles constructions dépasseront les exigences légales en vigueur en Finlande, leur efficacité énergétique étant de 10 % supérieure à la norme s’appliquant aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec KOy Helsingin Toimitilat un accord de prêt de 110 millions d’EUR visant à financer des installations destinées au prestataire finlandais de services de formation professionnelle Stadin AO. Les fonds serviront à la construction de deux nouveaux bâtiments scolaires à Myllypuro et Roihupelto, qui réuniront sur deux sites les activités de Stadin actuellement réparties entre 14 implantations différentes.

Les nouvelles constructions afficheront des performances énergétiques supérieures à la norme légale fixée par la Finlande, étant donné que leur efficacité énergétique sera supérieure de 10 % à celle en vigueur pour les bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle. Une part importante de la demande d’énergie sera couverte par des énergies renouvelables produites grâce à des panneaux solaires et des pompes aérothermiques et géothermiques.

En outre, les stratégies d’économie circulaire et l’utilisation de matériaux à faibles émissions seront intégrées dans la conception, garantissant ainsi des bâtiments plus durables.

« L’apprentissage tout au long de la vie est un élément très important du développement personnel », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Finlande. « Cette opération en faveur de l’enseignement professionnel et d’un établissement de formation et d’enseignement pour les adultes, qui s’inscrit dans le cadre des objectifs de politique publique de la BEI en matière d’innovation, de transformation numérique et de capital humain, est également conforme aux priorités de la Banque en matière de climat du fait qu’elle appuie des installations plus durables. La BEI soutient le système éducatif finlandais depuis de nombreuses années et se réjouit de renforcer encore son action sur ce plan. »

Sirpa Lindroos, directrice de Stadin AO, établissement de formation professionnelle et d'enseignement pour les adultes d'Helsinki :

Les deux nouveaux sites sont conçus pour permettre à la Ville d’Helsinki de mettre en œuvre les réformes récentes du système finlandais d’enseignement et de formation professionnels qui encouragent une plus grande réactivité face aux besoins du marché du travail, instaurant une démarche pédagogique axée sur les compétences et centrée sur les étudiants, et intégrant les activités de formation des jeunes et des adultes.

Informations générales

En 2022, la BEI a prêté plus de 775 millions d’EUR à l’appui de projets réalisés en Finlande. La BEI lève des fonds sur les marchés des capitaux et les met à disposition pour des projets qui soutiennent la réalisation des objectifs de l’UE. Quelque 90 % de l’ensemble de ses prêts sont accordés au sein de l’Union européenne.

KOy Helsingin Toimitilat est une filiale à 100 % de la Ville d’Helsinki. L’entreprise a été créée pour gérer certaines propriétés immobilières appartenant à la Ville.

Stadion AO est l’institut d’Helsinki chargé de la formation professionnelle et pour adultes, l’un des plus grands prestataires publics d’enseignement et de formation professionnels en Finlande, qui possède une longue expérience dans la fourniture de services d’enseignement de qualité.