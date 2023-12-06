Le durcissement de l’offre de crédit qui a commencé l’année dernière n’est pas terminé, mais l’écart important entre l’offre et la demande observé lors des périodes précédentes devrait se réduire.

De plus en plus de banques veulent se développer de manière sélective dans la région, malgré la détérioration de la rentabilité.

L’enquête de la BEI sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est (ECESE) met en évidence, pour le second semestre de 2023, la poursuite du durcissement de l’offre de crédit1 dans la région. L’offre de crédit devrait continuer d’afficher une tendance baissière ou neutre dans presque tous les pays (à l’exception de l’Albanie). Toutefois, l’écart important entre l’offre et la demande au cours des dernières années (lorsque la demande était stable, mais que l’offre se resserrait) devrait diminuer. La demande de crédit2 émanant des clients des banques est restée résiliente et devrait croître légèrement. Les segments des investissements fixes et de la banque de détail, en particulier les prêts immobiliers, ont eu une incidence négative sur la demande, mais les investissements fixes devraient reprendre dans la période à venir. Contrairement aux attentes négatives antérieures, la qualité du crédit s’est améliorée au cours des six derniers mois. Toutefois, compte tenu des perspectives économiques à la baisse et de la hausse des taux d’intérêt, les banques s’attendent une nouvelle fois à une augmentation du volume des prêts non productifs au cours des six prochains mois.

Malgré tout, de plus en plus de banques expriment leur intention d’étendre de manière sélective leurs opérations dans la région (50 %, contre 45 % lors du dernier cycle d’enquête et 30 % lors de l’avant-dernier) ou de maintenir le même niveau d’activité. La plupart des filiales régionales ont une rentabilité plus élevée que celle de l’ensemble du groupe, s’agissant du rendement des actifs et du rendement des fonds propres, et ce plus particulièrement en Tchéquie, au Kosovo3 et en Macédoine du Nord. Toutefois, leurs perspectives de rentabilité se sont sensiblement détériorées depuis le précédent cycle d’enquête : dans plusieurs pays (Albanie, Croatie, Hongrie, Pologne et Roumanie), plus de 50 % des banques font état, désormais, d’une rentabilité inférieure par rapport à celle de l’ensemble du groupe.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Les résultats de l’enquête indiquent que le resserrement de l’offre de crédit qui a commencé en 2022 en raison de la guerre en Ukraine, de l’inflation, de la hausse des taux et des ralentissements économiques est toujours en cours. Tous les secteurs d’activité ont été touchés par des conditions d’offre tendues, en particulier les petites et moyennes entreprises. C’est ici que BEI Monde doit entrer en jeu pour continuer de fournir des financements avantageux, via ses intermédiaires financiers, aux petites entreprises de la région afin de les aider à faire face à leurs contraintes financières, à décarboner, à se développer et à créer de nouveaux emplois. »

Debora Revoltella, économiste en chef à la BEI : « L’enquête est un outil essentiel pour suivre les tendances du secteur bancaire ainsi que les facteurs influençant les critères et les conditions d’octroi de crédits dans la région d’ECESE. Elle nous permet de comprendre les défis auxquels sont confrontées les banques et fournit des informations précieuses sur les besoins de financement des entreprises et des ménages. Les résultats contribueront à la prise de décisions éclairées et à la formulation des politiques. »

L’enquête, menée par la Banque européenne d’investissement (BEI) en collaboration avec des banques internationales et locales, fournit des informations précieuses sur les activités bancaires transfrontalières, les facteurs influençant l’accroissement du crédit et les attentes du marché. De plus amples informations et des particularités propres aux différents pays sont disponibles ici.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle apporte des financements et un savoir-faire à l’appui de projets qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’UE. Le Groupe BEI travaille en étroite collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé pour soutenir les investissements durables, la création d’emplois, la croissance économique et l’innovation dans toute l’Europe.

À propos de l’enquête de la BEI sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE

L’enquête de la BEI sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE est une étude menée chaque semestre auprès de quelque 15 groupes bancaires internationaux et 85 filiales locales ou banques locales indépendantes, en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est. Elle recueille des informations sur les critères d’octroi des financements, les conditions et les modalités de crédit ainsi que sur les différents facteurs nationaux et internationaux susceptibles d’engendrer des modifications dans l’activité de prêt. La demande de prêts est également examinée. Elle comprend des questions spécifiques sur la qualité du crédit et les conditions de financement des banques. Elle est conçue pour constituer un éventail d’observations qui peuvent déboucher sur une évaluation quasiment en temps réel de l’état du secteur bancaire en ECESE. L’enquête est élaborée et gérée par le département Analyses économiques de la BEI. Elle s’inscrit dans une série de rapports produits aux côtés de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale dans le cadre de l’Initiative de Vienne.