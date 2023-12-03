Les banques multilatérales de développement (BMD) ont publié une déclaration conjointe dans laquelle elles présentent des mesures concrètes et urgentes pour accroître les financements et améliorer la mesure des résultats en matière de climat, renforcer la collaboration à l’échelle des pays et intensifier les cofinancements et les engagements du secteur privé à cet égard. Cette annonce intervient alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à la COP 28, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

La déclaration conjointe des BMD dresse notamment ce constat : « Le temps qu’il nous reste pour assurer un avenir viable et durable à toutes et tous s’écoule rapidement. Reconnaissant les liens entre les trois crises planétaires que sont le dérèglement climatique, la dégradation de la nature et la pollution, nous sommes toutes et tous tenus d’intensifier nos efforts d’urgence et à grande échelle pour concrétiser les objectifs de développement durable, ainsi que les ambitions énoncées dans l’accord de Paris et le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. »

Werner Hoyer, président de la BEI : « Pour maintenir le cap de l’objectif de limitation de la température à 1,5 °C, nous avons besoin de partenariats plus solides à l’échelle de la planète. Cette déclaration conjointe des banques multilatérales de développement du monde entier montre clairement que nous avons entendu les appels à intensifier notre action et que nous avons les moyens d’y parvenir. Il est important de noter que nous sommes convenus d’intensifier encore notre coopération afin d’aider les pays et le secteur privé à accélérer leur transition écologique et juste ainsi qu’à renforcer leur résilience. La BEI est pleinement déterminée à travailler avec toutes les autres BMD afin d’accroître les financements, d’améliorer l’impact de nos actions et de veiller à ce que les plus vulnérables ne soient pas laissés pour compte. En tant que banque européenne du climat, notre priorité est d’intégrer les objectifs en matière d’innovation, de développement et d’action pour le climat dans tous les projets que nous finançons. »

Dans leur déclaration conjointe, les BMD réaffirment leur engagement en faveur d’une action pour le climat et le développement qui favorise l’inclusion sociale, l’égalité de genre et l’harmonie avec la nature, en s’appuyant sur la diversité des mandats, des réseaux propres aux pays et aux clients, des modèles opérationnels, des spécificités géographiques et des compétences. Les BMD concrétiseront cet engagement grâce aux moyens suivants :

une importance accrue accordée à la mesure des résultats, des réalisations et de l’impact en matière de climat ;

un appui coordonné aux pays et aux entités infranationales en vue de formuler et de mettre en œuvre des stratégies à long terme ;

une collaboration à l’échelon national ;

une mobilisation de capitaux privés à grande échelle ;

un soutien aux efforts accrus en matière d’adaptation et de gestion des risques de catastrophe.

Les crises climatique et écologique sont étroitement liées à de nombreux autres défis mondiaux. Les BMD s’engagent donc également à renforcer leur collaboration conformément à leurs mandats et cadres de gouvernance respectifs sur la nature, l’eau, la santé et l’égalité de genre.

La déclaration conjointe des banques multilatérales de développement annoncée aujourd’hui s’inscrit dans le prolongement des grands progrès et résultats obtenus à ce jour. En 2022, les BMD ont accordé des prêts d’un volume sans précédent pour le climat et permis une mobilisation inédite de financements privés. Les BMD ont engagé conjointement des financements pour 61 milliards d’USD à l’appui de la lutte contre les changements climatiques dans les pays à revenu faible et intermédiaire, soit une augmentation de 18 % par rapport à 2021, ainsi que près de 100 milliards d’USD dans l’ensemble de leurs pays d’intervention. Dans les États à revenu faible et intermédiaire, le financement de l’adaptation a représenté 37 % de ce montant, tandis que le cofinancement total de la lutte contre les changements climatiques a atteint 46 milliards d’USD, dont 15 milliards d’USD mobilisés auprès du secteur privé.

En outre, les BMD continuent d’œuvrer à l’alignement de leurs activités sur les objectifs de l’accord de Paris en utilisant leur cadre conjoint présenté lors de la COP 24. En 2023 plus particulièrement, les BMD ont publié leurs principes méthodologiques communs pour l’évaluation des nouvelles opérations à l’aune de l’alignement sur l’accord de Paris et continué à soutenir les efforts de transition juste dans divers contextes et régions.

Informations générales

En 2019, la BEI a adopté sa politique de prêt dans le secteur de l’énergie, avec pour objectif de mettre un terme au financement des projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles (y compris le gaz naturel) sans dispositif d’atténuation. Elle est la première banque multilatérale de développement à avoir agi en ce sens.

En 2021, elle a été la première banque multilatérale de développement à aligner ses activités de financement sur l’accord de Paris.

Au titre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI entend mobiliser 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030.

La BEI s’est engagée à porter la part des investissements à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale à plus de 50 % du total annuel de ses prêts à l’horizon 2025, un objectif qu’elle a dépassé l’année dernière (58 %).

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.