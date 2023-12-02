©yangphoto/ Getty Images

Nouveaux engagements en fonds propres du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

Le fonds investit dans des fonds et des projets à l’appui de la transition écologique sur des marchés émergents et en développement dans le monde.

Lancé à l’occasion de la COP 26, l’EMCAF a déjà investi plus de 100 millions d’USD dans cinq fonds sur deux ans.

L’EMCAF est en bonne voie pour conclure dans les semaines à venir sa troisième levée de fonds pour un montant total de 385 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Allianz Global Investors (AllianzGI) ont annoncé de nouveaux engagements en fonds propres en faveur de l’Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF). Le ministère britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement engagera 10 millions d’EUR (9 millions de GBP). En outre, pour le compte du ministère allemand de l’économie et de la protection du climat, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entend compléter son engagement actuel au moyen de 33 millions d’EUR supplémentaires. En tenant compte de ces nouveaux engagements, l’EMCAF devrait conclure dans les semaines à venir sa troisième levée de fonds pour un montant total de 385 millions d’EUR. Les investisseurs de référence qui se sont positionnés dès le début sur l’EMCAF sont l’Allemagne et le Luxembourg, le Fonds nordique de développement, Allianz, le groupe Folksam et la BEI.

L’EMCAF est un fonds innovant de panachage de ressources qui a été créé par la BEI et AllianzGI. Il apporte des financements en capital de démarrage à effet catalyseur à l’appui de projets entièrement nouveaux dans l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets ainsi que d’entreprises des marchés émergents et en développement s’appuyant sur un modèle économique respectueux de l’environnement. Il est prévu que l’EMCAF investisse dans environ douze fonds, qui devraient appuyer quelque 150 projets en lien avec l’atténuation des changements climatiques, l’adaptation à leurs effets et la durabilité environnementale.

Lors de son sommet à Elmau (Allemagne) en juin 2022, le groupe des Sept (G7) a approuvé l’EMCAF comme exemple important d’une approche concrète, innovante et axée sur le marché, qui vise à mobiliser des investissements privés en faveur d’infrastructures favorables au climat et à renforcer les initiatives multilatérales de financement et de collaboration. Selon les Nations unies, 4 300 milliards d’USD pourraient être nécessaires chaque année d’ici à 2030 pour éviter les pires effets des changements climatiques.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « La présidence de la COP 28 a appelé à des solutions concrètes pour faire face à la crise climatique. L’Emerging Market Climate Action Fund illustre parfaitement la voie à suivre pour mobiliser des financements privés à grande échelle. En tant que banque européenne du climat, nous sommes ravis des progrès accomplis au cours des deux dernières années et nous saluons les nouveaux engagements financiers de l’Allemagne et du Royaume-Uni. »

Tobias Pross, PDG d’AllianzGI : « Des milliers de milliards de dollars d’investissement sont nécessaires chaque année pour lutter contre les répercussions des changements climatiques sur les marchés émergents. Il faut donc des mécanismes de financement innovants pour mobiliser les sommes importantes dont nous avons besoin. C’est là que nous intervenons en tant que gestionnaire d’actifs dynamique, en nous appuyant sur notre savoir-faire en matière de produits et de marchés pour concevoir le type de véhicules d’investissement nécessaires pour aider à combler ce déficit de financement. L’EMCAF illustre parfaitement la façon dont nous mettons à profit notre expérience sur le terrain. Nous sommes ravis de constater que cette compétence est une nouvelle fois saluée via les nouveaux engagements de l’Allemagne et du Royaume-Uni, qui devient ainsi un nouvel investisseur. »

Andrew Mitchell, ministre d’État britannique chargé du développement et de l’Afrique : « Il est essentiel de lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité et d’apporter une transformation économique, de mobiliser des financements internationaux et d’accroître les investissements du secteur privé dans le développement. À cette fin, je suis heureux d’annoncer que le Royaume-Uni investit 9 millions de GBP dans l’Emerging Market Climate Action Fund. »

Stefan Wenzel, secrétaire d’État parlementaire auprès du ministre fédéral allemand de l’économie et de la protection du climat : « Soutenir l’action climatique dans les pays en développement permettra non seulement de limiter l’élévation de la température, mais aussi d’appuyer un développement prospère et des avantages économiques assortis de meilleures conditions de vie. En conséquence, nous entendons compléter de 33,3 millions d’EUR supplémentaires notre contribution à l’Emerging Markets Climate Action Fund et à sa réussite. Cela devrait se traduire par une puissance installée éolienne et solaire supplémentaire d'environ 1,8 gigawatt à l’appui de l’objectif visant à tripler la capacité mondiale en énergies renouvelables. Nous savons que les financements nécessaires à l’action internationale pour le climat ne peuvent pas être levés uniquement par le secteur public. Nous devons donc intensifier la mobilisation de financements privés et l’alignement des flux financiers sur les objectifs de l’accord de Paris. »

Stephanie Lindemann-Kohrs, directrice mondiale actions et fonds, KfW Development Bank : « Le climat et la durabilité sont des enjeux mondiaux majeurs qui auront un impact décisif sur nos vies dans les années et les décennies à venir. En conséquence, nous nous réjouissons de participer à la troisième levée de fonds de l’EMCAF pour le compte du ministère fédéral de l’économie et de la protection du climat et de mettre en œuvre les meilleures pratiques conjointement avec nos investisseurs partenaires, actuels et nouveaux, ainsi qu’avec AllianzGI et la BEI. »

Lancé lors de la conférence des Nations unies sur le climat (COP 26) à Glasgow en 2021, l’EMCAF a engagé plus de 100 millions d’USD dans cinq fonds. Ces investissements concernent le fonds ARCH Cold Chain Solutions, qui vise à mettre en place une infrastructure de chaîne du froid en Afrique de l’Est ; le fonds Alcazar Energy Partners II, qui investit des fonds propres pour concevoir, construire et exploiter des projets dans les énergies renouvelables dans plusieurs pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, d’Europe de l’Est et d’Asie centrale ; le fonds Vinci Climate Change, un fonds climatique entièrement nouveau axé sur le financement de l’expansion des énergies renouvelables et des infrastructures de distribution et de traitement de l’eau au Brésil ; et le fonds GEF South Asia Growth Fund III, qui fournit des fonds propres aux entreprises opérant dans les secteurs de l’eau, de l’efficacité énergétique et de l’économie circulaire, principalement en Inde. Plus récemment, l’EMCAF a investi dans le fonds Inspired Evolution III (« Evo III »), qui met l’accent sur des investissements dans des infrastructures entièrement nouvelles dans les énergies propres, l’accès à l’énergie et l’utilisation efficace des ressources dans toute l’Afrique.

Informations générales

En 2019, la BEI a adopté la version actualisée de sa politique de prêt dans le secteur de l’énergie, avec pour objectif de mettre un terme au financement des projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation, y compris le gaz naturel. Elle est la première banque multilatérale de développement à avoir agi en ce sens.

En 2021, elle a été la première banque multilatérale de développement à aligner ses activités de financement sur l’accord de Paris.

Au titre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI entend mobiliser 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030.

La BEI s’est engagée à porter la part des investissements à l’appui de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale à plus de 50 % du total annuel de ses prêts à l’horizon 2025, un objectif qu’elle a dépassé l’année dernière (58 %).

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’UE et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde est conçue de manière à favoriser des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors est un gestionnaire d’actifs dynamique de premier plan, qui compte plus de 600 spécialistes de l’investissement basés dans 20 bureaux dans le monde. La société gère 516 milliards d’EUR d’actifs, investit à long terme et cherche à générer de la valeur pour ses clients à chaque étape du processus. Pour cela, elle adopte une démarche active en travaillant en partenariat avec ses clients, en anticipant l’évolution de leurs besoins et en élaborant des solutions qui reposent sur les capacités disponibles sur les marchés publics et privés. L’accent mis sur la protection et l’amélioration des actifs des clients conduit naturellement à son engagement en faveur de la durabilité afin de favoriser des changements positifs. Son objectif est d’améliorer l’expérience d’investissement pour ses clients, quels que soient leurs objectifs ou situations géographiques. Données au 30 septembre 2023