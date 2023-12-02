La BEI et la BNDES renforcent leur collaboration au Brésil afin de soutenir davantage les investissements dans les énergies propres, le développement des énergies renouvelables et la région de l’Amazonie.

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Aloízio Mercadante, président de la Banque brésilienne de développement (BNDES), ont signé ce jour lors de la COP 28 à Dubaï, un mémorandum d’accord afin d’explorer les possibilités de cofinancement dans les secteurs liés aux énergies renouvelables, à l’environnement et à la société au Brésil, y compris en Amazonie. Ce mémorandum d’accord renforcera la coordination entre les deux institutions en vue de promouvoir des activités conjointes et de veiller à la complémentarité et à la cohérence de leur travail. La BEI et la BNDES discutent également d’une éventuelle ligne de crédit, pouvant atteindre 300 millions d’EUR, axée sur les secteurs de l’eau et de l’assainissement.

La BEI est la plus grande banque publique internationale au monde. Elle est aussi un important bailleur de fonds pour des projets dans l’action climatique à l’échelle planétaire. La BNDES est quant à elle une partenaire de longue date pour les énergies renouvelables au Brésil ainsi que le premier bailleur de fonds au monde pour le climat. Le mémorandum d’accord permettra à la BEI et à la BNDES de coopérer et d’échanger leurs expériences afin de soutenir davantage les investissements dans les énergies propres et la progression des énergies renouvelables au Brésil, ainsi que de développer la région de l’Amazonie.

Pour la BEI, ce mémorandum d’accord s’inscrit dans le cadre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne, qui soutient des projets resserrant les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « La Banque européenne d’investissement salue le potentiel que présente le renforcement de sa collaboration avec la BNDES. Ensemble, nous examinerons comment la banque européenne du climat peut accompagner le Brésil dans sa transition énergétique et dans la décarbonation de ses secteurs de l’énergie, de l’industrie et des transports, tout en renforçant la sécurité énergétique dans les années à venir. La coopération avec la BNDES s’appuie sur l’engagement mondial de la BEI en faveur du climat et sur le soutien qu’elle apporte à l’action climatique au Brésil depuis trente ans. »

Aloízio Mercadante, président de la BNDES : « La coopération avec la BEI est, vu le savoir-faire de l’Union européenne en la matière, l’occasion pour la BNDES de renforcer la promotion des énergies renouvelables afin de stimuler de nouveaux secteurs potentiels au Brésil, comme le marché des batteries, l’hydrogène vert mais aussi l’énergie solaire photovoltaïque dont les vastes possibilités peuvent être exploitées plus avant. Cette collaboration pourrait favoriser l’expansion et la diversification du bouquet des énergies propres au Brésil, clé de la promotion d’une réindustrialisation verte pour le pays. Ce mémorandum d’accord pourrait également constituer une nouvelle étape dans le renforcement d’un partenariat entre la BEI et la BNDES pour les cofinancements à venir au Brésil, y compris pour le développement durable, la préservation de l’environnement et la lutte contre la déforestation dans la partie brésilienne de l’Amazonie. »

La BEI à la COP 28

Pour un aperçu des activités de la BEI à la COP 28, consultez notre page web dédiée. La BEI occupe un pavillon dans un espace réservé aux manifestations parallèles situé dans la zone bleue et organise une série d’événements sur de nombreux sujets. Le programme complet est disponible ici. Nous vous invitons à suivre les sessions en direct ou en différé, à votre convenance. En outre, la BEI partage un pavillon avec le groupe des banques multilatérales de développement. Le programme complet est disponible ici.

Informations générales

En 2019, la BEI a adopté sa politique de prêt dans le secteur de l’énergie, avec pour objectif de mettre un terme au financement des projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles (y compris le gaz naturel) sans dispositif d’atténuation. Elle est la première banque multilatérale de développement à avoir agi en ce sens.

En 2021, elle a été la première banque multilatérale de développement à aligner ses activités de financement sur l’accord de Paris.

Au titre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI entend mobiliser 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030.

La BEI s’est engagée à porter la part des investissements à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale à plus de 50 % du total annuel de ses prêts à l’horizon 2025, un objectif qu’elle a dépassé l’année dernière (58 %).

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de la BNDES

La Banque brésilienne de développement (BNDES) est le principal agent de financement du développement au Brésil. Fondée en 1952, elle a évolué au fil de son histoire en fonction des défis socio-économiques rencontrés par le Brésil. Aujourd’hui, la BNDES offre plusieurs mécanismes de soutien financier aux entreprises brésiliennes de toutes tailles ainsi qu’aux entités de l’administration publique, permettant des investissements dans tous les secteurs économiques.

À propos de BEI Monde au Brésil

La BEI est le premier bailleur de fonds public multilatéral au monde. Elle a financé environ 10,8 milliards d’EUR d’investissements à l’extérieur de l’Union européenne en 2022 par l’intermédiaire de BEI Monde, sa branche créée en 2022 pour les activités hors UE. Le Brésil est le principal bénéficiaire des financements de la BEI en Amérique latine. Depuis que la banque de l’UE y a débuté ses opérations en 1997, elle a accordé plus de 5,4 milliards d’EUR à des conditions avantageuses, sur le plan tant de la durée que des taux d’intérêt, pour financer des investissements visant à améliorer la qualité de vie de la population brésilienne. Le Brésil représente environ 40 % du portefeuille de la BEI en Amérique latine.

À propos de BEI Monde en Amérique latine

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total d’environ 13 milliards d’EUR à l’appui de plus de 150 projets dans 15 pays de la région.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne, qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, BEI Monde place l’investissement dans la connectivité au cœur de son action. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’EUR d’investissements, soit environ un tiers de l’enveloppe globale de l’initiative, y compris au Brésil et en Amérique latine.