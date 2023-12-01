Le Groupe BEI a présenté son nouveau mécanisme de garantie EU4Business lors d’un événement organisé par la Banque centrale d’Arménie.

Le mécanisme, soutenu par l’UE, fournira des instruments de partage des risques aux banques locales afin d’améliorer l’accès au financement pour les PME des pays du Partenariat oriental.

Il s’inscrit dans le cadre de l’initiative globale EU4Business, qui contient des programmes financés par l’UE appuyant les PME de la région du Partenariat oriental.

La BEI et la Banque centrale d’Arménie ont également présenté le programme arménien de résilience économique, le partenariat qu’ils ont mis en place pour faciliter l’accès des entreprises arméniennes au financement.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a lancé ce jour le mécanisme de garantie EU4Business, dans le droit fil de la stratégie Global Gateway. Ce mécanisme fournit des garanties de portefeuille partielles aux banques locales et à d’autres intermédiaires financiers en Arménie et dans d’autres pays du Partenariat oriental.

En assortissant chaque prêt d’une garantie de 80 %, ce mécanisme permettra aux intermédiaires financiers concernés dans ces pays de proposer des financements aux petites et moyennes entreprises (PME) locales à des conditions favorables, y compris des exigences de sûretés moins élevées. Mis en œuvre conjointement avec le Fonds européen d’investissement, il devrait débloquer au moins 250 millions d’EUR de financements supplémentaires en faveur des PME, ce qui devrait, en fin de compte, soutenir l’emploi et de nouvelles possibilités commerciales dans les pays visés.

L’Union européenne apporte un concours de 40 millions d’EUR au mécanisme dans le cadre de son initiative EU4Business, qui couvre les programmes financés par l’UE à l’intention des PME de la région du Partenariat oriental.

Successeur du mécanisme de garantie EU4Business – phase I, ce mécanisme étend sa couverture géographique à cinq pays du Partenariat oriental. S’appuyant sur le succès de la phase I, qui a mis à disposition un portefeuille de financement par l’emprunt de 472 millions d’EUR ciblant les PME en Ukraine, cette nouvelle phase témoigne de l’engagement continu du Groupe BEI à promouvoir la résilience économique et le développement dans cette région.

Ce mécanisme est essentiel pour le plan économique et d’investissement pour le Partenariat oriental, par lequel l’Union européenne vise à soutenir la reprise socio-économique des pays partenaires tout en poursuivant les transitions écologique et numérique.

Le Groupe BEI a présenté le nouveau mécanisme de garantie EU4Business et le programme arménien de résilience économique en cours aux banques arméniennes lors d’un événement organisé par la Banque centrale d’Arménie, partenaire de longue date de la BEI. La BEI et la Banque centrale d’Arménie ont récemment signé la quatrième convention de financement au titre de ce programme, pour un montant de 70 millions d’EUR. Grâce à ce prêt, les intermédiaires financiers et les PME peuvent également bénéficier d’une assistance technique financée par le Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental et le programme Green Financial Systems. Cette opération s’appuie sur le succès de trois lignes de crédit précédentes, d’un montant total de 150 millions d’EUR, visant à faciliter l’accès au financement pour les PME arméniennes.

Martin Galstyan, gouverneur de la Banque centrale d’Arménie : « La BEI et la Banque centrale d’Arménie ont entamé en 2014 une collaboration financière qui s’est révélée très fructueuse. Ce partenariat a considérablement stimulé le secteur privé en Arménie en acheminant des fonds vers les PME par l’intermédiaire d’établissements financiers, créant ainsi plus de 4 000 emplois. Le nouveau mécanisme de prêt de 70 millions d’EUR a fixé des objectifs ambitieux, visant à soutenir les investissements des PME dans des projets verts, le renforcement du pouvoir des femmes, l’automatisation des processus organisationnels et la transition numérique. Dans le cadre de cette nouvelle phase, dix établissements financiers partenaires ont déjà été sélectionnés en tant qu’intermédiaires pour ce mécanisme.

La Banque centrale d’Arménie salue par ailleurs l’initiative du Groupe BEI de lancer pour la première fois le mécanisme de garantie EU4Business en Arménie et encourage les établissements financiers à profiter de cette possibilité en matière de partage des risques de crédit pour constituer un nouveau portefeuille d’opérations de prêt en faveur des PME. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée des opérations en Arménie : « Le soutien aux PME est l’une des priorités majeures du Groupe BEI, car, en les finançant, nous dynamisons le développement économique, l’innovation et l’emploi. Nous avons le plaisir de lancer, avec le soutien financier de l’UE, ce nouveau mécanisme visant à améliorer l’accès à des financements essentiels afin que les PME puissent continuer à développer de nouveaux projets et à générer de la croissance. »

Vassilis Maragos, ambassadeur et chef de la délégation de l’UE en Arménie : « L’inclusion financière alimente la croissance économique et réduit la pauvreté. C’est pourquoi l’Union européenne et la BEI ont créé un mécanisme de garantie, qui donne accès au financement et à la croissance à un plus grand nombre de PME arméniennes. Ce mécanisme apportera des ressources supplémentaires contribuant à la mise en œuvre du plan économique et d’investissement de l’UE pour l’Arménie. Nous sommes heureux de constater l’intérêt marqué du secteur bancaire arménien pour cette initiative. »

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile, en étroite coopération avec des banques multilatérales de développement. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Arménie

La BEI intervient en Arménie depuis 2010. Elle opère dans le pays conformément à la politique européenne de voisinage (PEV), au Partenariat oriental et à d’autres accords bilatéraux de l’UE. Au cours de la dernière décennie, la Banque a accordé des financements pour un large éventail de projets, allant des infrastructures et des petites entreprises aux services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. La BEI finance également des liaisons transfrontalières pour des routes plus sûres et plus durables.

À propos de la Banque centrale d’Arménie

La Banque centrale d’Arménie est une entité juridique investie de fonctions publiques. Elle a pour principal objectif d’assurer la stabilité des prix et la stabilité financière. Elle élabore, approuve et met en œuvre un programme de politique monétaire pour l’Arménie, réglemente et supervise son système financier et assure la surveillance de son système de paiement. Elle a également la responsabilité, entre autres, de l’émission et de la circulation de la monnaie nationale, et des réserves internationales de l’Arménie.

