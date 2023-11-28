© UNICEF

L’Unifcef a reçu 200 000 EUR du Groupe BEI par l’intermédiaire de l’Institut BEI, sa branche philanthropique, pour répondre aux besoins en santé mentale des enfants et de leurs parents réfugiés en Arménie et les aider à faire face aux conditions climatiques hivernales.

Grâce au don du Groupe BEI, un soutien psychosocial et en santé mentale pourra être apporté à quelque 26 000 enfants et leurs proches au moyen d’une ligne d’assistance téléphonique, de rencontres en face à face et de bons pour aider des centaines de familles à affronter l’hiver.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), par l’intermédiaire de l’Institut BEI, sa branche philanthropique, a versé un don de 200 000 EUR pour répondre aux besoins en santé mentale des enfants arméniens du Karabakh qui se sont réfugiés en Arménie à la suite de l’escalade militaire de septembre 2023 et pour les aider à faire face aux conditions hivernales. Octroyé via l’Unicef, ce don apportera un soutien psychosocial et en santé mentale à quelque 26 000 enfants et leur famille au moyen d’une ligne d’assistance téléphonique, de rencontres en face à face et de bons qui les aideront à affronter l’hiver.

Fin septembre, plus de 100 000 personnes ont trouvé refuge en Arménie, dont plus d’un tiers d’enfants. Il est essentiel de mettre en place des mesures pérennes en matière de santé mentale et de bien-être psychosocial alors que ces familles déplacées tentent de reconstruire leur vie.

Grâce au don du Groupe BEI, l’Unicef mettra en place et gérera une ligne d’assistance téléphonique en santé mentale à laquelle répondront 20 conseillers formés pendant deux ans. Les enfants et les personnes qui prennent soin d’eux peuvent également recevoir un soutien psychologique en face à face par le biais d’une thérapie par le jeu, d’art-thérapie et de séances de groupe. Le don assistera également les familles réfugiées au moyen de bons qui les aideront à couvrir leurs besoins essentiels au début de l’hiver.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée des opérations en Arménie : « Nous nous réjouissons de pouvoir assister les enfants et leurs parents réfugiés en Arménie par l’intermédiaire de l’Unicef, qui est sur le terrain pour répondre à leurs besoins les plus urgents. Notre don apportera un soutien bien ciblé aux enfants qui en ont besoin et à leur famille en matière de santé mentale et pour faire face aux conditions hivernales. »

Shiva Dustdar, directrice et doyenne de l’Institut BEI : « Les enfants ont particulièrement souffert du conflit et de leur déplacement. C’est une priorité absolue pour l’Institut BEI de les aider à accéder au soutien et aux soins dont ils ont besoin pour s’installer et espérer un avenir meilleur. Ce don aidera le programme de santé mentale de l’Unicef à apporter une aide aux enfants qui en ont le plus besoin ainsi qu’à leur famille. »

Informations générales

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

La BEI intervient en Arménie depuis 2008. Elle y a cofinancé 17 opérations pour un montant total de 480 millions d’EUR à l’appui de la Politique européenne de voisinage et du Partenariat oriental.

L’Institut BEI a été créé au sein du Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) afin de promouvoir et de soutenir des initiatives sociales, culturelles et universitaires aux côtés de parties prenantes européennes et du grand public. C’est l’un des piliers centraux de l’engagement du Groupe BEI auprès des collectivités et des populations.