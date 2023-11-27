L’énergéticien intégré présent sur toute la chaîne de valeur de l’énergie va bénéficier d’un deuxième prêt de 250 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI) après une première opération réalisée en 2017.

Il servira à déployer son plan d’investissements en faveur des énergies renouvelables et de la modernisation de ses réseaux de distribution d’électricité d’un montant total de 500 millions d’euros sur la période 2024-2026.

Cette opération bénéficie du soutien du programme de garantie européenne InvestEU.

Ce financement de la BEI soutenu par le programme InvestEU de l’entreprise locale d’énergie Sorégies s’inscrit dans le cadre de son plan stratégique qui accorde une place centrale au développement des énergies renouvelables. Le groupe franchit une nouvelle étape pour atteindre son objectif de produire, d’ici 2030, au moins 1000 GWh d’électricité par des actifs détenus en propre. Un changement d’échelle qui lui permettra de continuer à déployer une stratégie locale d’approvisionnement en rapprochant ses activités de production et de fourniture d’énergie.

Le plan d’investissement du Groupe Sorégies de 500M€ sur 2024-2026 est consacré pour un tiers à la modernisation et à la numérisation des réseaux de distribution d’électricité pour plus de flexibilité et, pour deux tiers, à la production d’énergie renouvelable. Les fonds de la BEI contribueront ainsi à financer l’acquisition ou la construction de 44 parcs photovoltaïques et éoliens pour une capacité totale de 307 MW, des projets le plus souvent développés en étroite coopération avec les collectivités locales.

Il s’agit du deuxième financement de Sorégies par la BEI après une première opération d’un montant de 70 millions d’euros en 2017. Cette dernière avait bénéficié de la garantie du Fonds européen d’investissement stratégique (FEIS), plus communément appelé « plan Juncker ».

Cet accord bénéficie du soutien du programme européen InvestEU, qui vise au total à générer plus de 372 milliards d'euros d'investissements supplémentaires entre 2021 et 2027 dans les 27 pays de l’Union européenne.

Il s'inscrit dans le cadre de la politique de développement de l’énergie d'InvestEU. Cette dernière comprend notamment les investissements dans la transition vers les énergies propres, la sécurité de l’approvisionnement énergétique et la modernisation des infrastructures énergétiques durables, en particulier les technologies de stockage. Cet investissement contribuera aux engagements pris par l’UE dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et l’application de l'Accord de Paris sur le climat.

« Je tiens à remercier la Banque Européenne d’Investissement, institution de financement de l’Union Européenne, pour cette marque de confiance qui représente une formidable reconnaissance de l’action du Groupe Sorégies en faveur de la transition écologique et énergétique des territoires. » déclare Frédéric Bouvier, Président du directoire du Groupe Sorégies. « Ce financement nous permet de consolider le déploiement de notre plan stratégique comprenant des investissements d’ampleur en faveur des énergies renouvelables. Nous avons avec la BEI une ambition commune : réussir la transition énergie - climat de manière durable en contribuant à la mise en œuvre de projets créateurs de valeur économique, sociale et environnementale pour tous, et facteur de cohésion au sein des territoires. Œuvrer dans cette voie est notre priorité et nous déployons toute notre énergie pour y parvenir ».

« Nous sommes très heureux de soutenir à nouveau et sur le long terme le Groupe Sorégies, un énergéticien implanté au cœur des territoires, déclare Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Ses investissements dédiés à la production d’énergie renouvelable contribuent à l’accélération de la transition énergétique et répondent aux objectifs européens en matière de neutralité carbone. Le Groupe Sorégies incarne un modèle énergétique vertueux, qui participe à la cohésion sociale et promeut le partage de la valeur localement. »

« L’augmentation des capacités de production dans les énergies renouvelables est une priorité de premier plan de l’Europe pour réussir notre transition verte et le changement de modèle énergétique. Avec l'aide d'InvestEU, l'Europe dispose de moyens pour devenir une référence en matière d’énergies décarbonées et assurer son indépendance énergétique. Le soutien à des accords tels que celui-ci en est l’illustration » déclare le Commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni.

Informations générales

À propos du Groupe Sorégies

Sorégies est un groupe d’entreprises locales d’énergie engagé pour relever les grands défis de la transition énergétique vers un monde décarboné et proche des territoires. Énergéticien intégré de référence, présent sur toute la chaîne de valeur de l'énergie, l’entreprise se diversifie et innove pour durablement rapprocher production et consommation d’énergie, et offrir à ses clients une énergie locale et citoyenne. Le Groupe Sorégies, c’est aujourd’hui un producteur, un fournisseur et un distributeur d’énergies renouvelables, d’électricité et de gaz mais aussi de services numériques pour le monde de l’énergie. C’est aussi plus de 260 centrales éoliennes, photovoltaïques, hydroélectriques et biomasse dans l’Hexagone, et un portefeuille de producteurs d’énergies renouvelables de plus d’1,5 TWh. C’est enfin un partenaire des territoires qui accompagne les collectivités dans leur transition environnementale : efficacité énergétique, éclairage public et mobilité décarbonée. Classée 1ère ETI de Nouvelle-Aquitaine, le Groupe Sorégies a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros et compte 460 collaborateurs. Dans le cadre de son plan stratégique, l’entreprise accélère ses investissements à hauteur d’1 milliard d’euros d’ici 2030 pour rendre la transition énergie-climat accessible à tous.

Plus d’information sur le site du Groupe

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement a été créée en 1958 en vertu du traité de Rome. La BEI, qui a pour actionnaires les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle a pour mission de financer des projets qui contribuent à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale de l’UE. Elle emprunte des volumes considérables de fonds sur les marchés des capitaux, qu’elle prête à des conditions très favorables à l’appui de projets qui aideront l’UE à atteindre ses objectifs. Dans son rôle de banque européenne du climat, elle s’attache à stimuler l’émergence et le déploiement d’investissements afin de relever les défis actuels comme la transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance à faibles émissions de carbone. En 2022, la BEI a mis à disposition à 5,9 milliards d’euros à l’appui des énergies renouvelables, de la mobilité propre et de l’efficacité énergétique en France, ce qui représente 70 % du total de ses financements dans le pays (8,4 milliards d’euros).

À propos de InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires en lien avec les grandes priorités européennes, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME). Le programme InvestEU regroupe de multiples outils financiers de l’UE pour appuyer l’investissement en rendant le financement des projets plus simple, plus efficace et plus souple. Il s’appuie sur le succès du précédent Plan d’investissement pour l’Europe, également connu sous le nom de plan Juncker, au titre duquel plus de 500 milliards d’EUR ont été investis entre 2015 et 2021. InvestEU se décompose en trois volets : le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de différents partenaires financiers, notamment la BEI, qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR pour mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.