Le prêt appuie la modernisation environnementale d’une usine intégrée de pâtes et papiers à Frövi, en Suède, y compris le remplacement d’une ancienne chaudière de récupération construite en 1969.

Ces améliorations permettront de réduire les émissions, de rendre plus efficace l’utilisation de l’énergie et des ressources et d’accroître la production d’énergie renouvelable dans l’usine.

L’usine de bioproduits fabrique, comme alternative au plastique, des matériaux d’emballage recyclables et compostables à partir de sources renouvelables, pour des usages divers, dont des emballages de boissons et d’aliments frais.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 1,3 milliard de SEK (environ 110 millions d’EUR) avec la société suédoise Billerud, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de papier et de matériaux d’emballage. Ce prêt appuie des investissements dans la modernisation et la mise à niveau d’une usine de bioproduits, y compris le remplacement d’une chaudière de récupération. Bien ancrées dans la stratégie de développement durable de Billerud, ces mises à niveau garantiront la performance environnementale élevée de l’usine grâce à une utilisation plus efficace de l’énergie et des ressources.

Les matériaux fabriqués à l’usine de Frövi sont destinés à diverses applications d’emballage, un accent particulier étant mis sur l’emballage des aliments et des boissons, un domaine où les exigences en matière de durabilité et d’hygiène sont élevées. Les emballages à base de fibres ont l’avantage d’être exempts de matériaux d’origine fossile et d’être recyclables et biodégradables, contrairement à ceux à base de matériaux d’origine fossile. Les matériaux produits par Billerud peuvent être recyclés de nombreuses fois et transformés en carton recyclé, avant d’être finalement utilisés pour la production d’énergie.

En raison de l’urbanisation croissante, la demande d’emballages de boissons et d’aliments frais ne cesse de croître. Un emballage adapté remplit de nombreuses fonctions importantes sur les plans de la santé et de la sécurité : il protège, assure une longue durée de conservation et prévient le gaspillage alimentaire, notamment. Le gaspillage alimentaire ayant été responsable d’environ 7 % des émissions de gaz à effet de serre en Europe en 2022, soit plus que les émissions du secteur aérien de la région, il occupe un rang de plus en plus élevé parmi les priorités de l’UE. En outre, dans l’UE, plus de 80 % des déchets d’emballages en papier et en carton sont recyclés, leur taux de recyclage étant plus de deux fois supérieur à celui des emballages en plastique.

L’usine fabrique des sous-produits précieux comme de la résine liquide et de la térébenthine et génère de l’énergie renouvelable, dont l’excédent sera vendu aux habitants de la région et aux entreprises voisines. Un projet de culture de légumes mettant à profit la chaleur résiduelle produite par l’installation est en en cours de mise en place à proximité de l’usine de Frövi.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Il est essentiel de renouveler et de moderniser les procédés de fabrication et les installations industrielles pour atteindre les objectifs climatiques de l’UE et garantir la durabilité et la compétitivité de l’industrie manufacturière en Europe. Ce projet favorise une utilisation plus efficace de l’énergie et des ressources de l’usine et contribue à l’abandon de matériaux d’emballage d’origine fossile, comme le plastique, au profit d’emballages fabriqués à partir de ressources renouvelables. La BEI, en tant que banque européenne du climat, joue un rôle important dans le soutien aux entreprises à l’avant-garde de solutions nouvelles et efficaces en matière de matériaux recyclables et de fabrication économe en ressources. »

Ivar Vatne, PDG faisant fonction de Billerud : « La nouvelle chaudière de récupération permettra à Billerud de mettre en œuvre des mesures d’amélioration énergétique pour répondre aux exigences environnementales futures et assurer une production stable de pâte. Il s’agit d’un investissement à long terme dans une production efficace, durable et sûre, qui augmente notre compétitivité et profite à nos clients. Nous nous réjouissons du soutien que la BEI apporte à ce projet. »

Ce projet est aligné sur la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat et appuie des technologies et des produits à faibles émissions de carbone ainsi que l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources. Il soutient également le pacte vert pour l’Europe en ce qui concerne ses objectifs en matière d’action pour le climat, ainsi que les objectifs environnementaux inscrits dans les stratégies de l’UE relatives à la bioéconomie et aux matières plastiques et le plan d’action de l’UE « Vers une pollution zéro ».

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution de financement à long terme de l’UE, a pour actionnaires les États membres de l’Union européenne. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

Billerud est un chef de file mondial dans le domaine du papier et des matériaux d’emballage de qualité fabriqués à partir de fibres vierges. La société compte dix unités de production en Suède, aux États-Unis et en Finlande et environ 6 100 employés dans plus de 13 pays et des clients dans plus de 100 pays. L’usine de Frövi est un important employeur dans la région, avec un effectif d’environ 500 personnes dans une zone rurale faiblement peuplée de Suède.