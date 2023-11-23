20 millions d’EUR ont été fournis à la Banque publique ukrainienne d’import-export (Ukreximbank) pour aider les entreprises locales à surmonter les difficultés et les perturbations causées par la guerre en Ukraine.

Cette opération est couplée, en parallèle, à un swap de devises rendu possible grâce à une collaboration avec le Currency Exchange Fund (TCX). Elle permet l’octroi de prêts à long terme en hryvnias ukrainiennes.

Grâce à l’appui d’une subvention de 2 millions d’EUR de l’Union européenne, des conditions de prêt plus abordables peuvent être consenties.

Dans le cadre des efforts déployés par l’UE pour aider à la relance économique, la Banque européenne d’investissement (la BEI, la banque de l’UE) a décaissé 20 millions d’EUR en faveur de la Banque publique ukrainienne d’import-export (Ukreximbank). Ce financement vise à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) ukrainiennes et constitue la dernière tranche d’un instrument de prêt de 300 millions d’EUR mis en œuvre par Ukreximbank.

Les fonds seront mis à disposition en monnaie locale, avec l’appui d’un swap de devises parallèle en hryvnias ukrainiennes ; ils seront rétrocédés via Ukreximbank afin d’améliorer la résilience des PME en temps de guerre, leur permettant de poursuivre leurs activités économiques et de répondre aux besoins essentiels de la population.

L’Union européenne soutient l’opération au moyen d’une aide non remboursable de 2 millions d’EUR, qui permettra d’améliorer les modalités et conditions du financement mis à la disposition des PME. Cette contribution de l’UE s’inscrit dans le cadre de l’initiative plus large de l’Union européenne, EU4Business, qui vise à favoriser la croissance des PME en améliorant leur accès aux financements, en fournissant des services de développement des activités et en promouvant de meilleures réglementations des entreprises.

L’opération a été rendue possible grâce à l’investissement de la BEI dans TCX, une institution de financement du développement créée pour protéger les emprunteurs, sur les marchés émergents et naissants, vis-à-vis du risque de change. TCX propose des instruments dérivés dans des devises de pays émergents et naissants qui transforment les emprunts en devises fortes en obligations fixes en devises locales.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « En ces temps extrêmement difficiles, il est crucial d’améliorer l’accès aux financements pour les PME touchées par la guerre, qui constituent l’épine dorsale de l’économie ukrainienne, afin de répondre à leurs besoins en matière de relance et d’appuyer le secteur privé. La BEI reste déterminée à veiller à ce que les PME ukrainiennes bénéficient du soutien nécessaire au redressement du pays. Nous sommes reconnaissants de l’appui apporté par la Commission européenne, notre principal partenaire dans cette démarche, et nous sommes ravis de renforcer notre coopération avec Ukreximbank. »

Katarína Mathernová, ambassadrice de l’UE en Ukraine : « Ce décaissement de 20 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement, appuyé par une subvention de l’UE de 2 millions d’EUR, est crucial pour aider les PME ukrainiennes touchées par la guerre. Les PME sont vitales pour l’économie ukrainienne et, depuis les tout premiers jours de la guerre d’agression à grande échelle menée par la Russie contre l’Ukraine, l’UE réoriente son aide afin de les soutenir. Pour l’Ukraine, le statut de pays candidat crée de nouvelles possibilités économiques, et l’Union européenne s’est engagée à aider le pays à s’en saisir par le biais d’initiatives telles que EU4Business. »

Ruurd Brouwer, PDG de TCX : « Nous sommes reconnaissants de l’occasion qui nous est donnée d’aider la BEI et l’Union européenne à mettre en œuvre cette opération. L’accès à un financement durable et prévisible en hryvnias est essentiel pour la résilience des PME emprunteuses en Ukraine. Surtout maintenant. »

Oleksandr Schur, membre du conseil d’administration d’Ukreximbank : « Aujourd’hui, les entreprises ukrainiennes subissent une transformation forcée et douloureuse. D’une part, les processus d’intégration européenne ouvrent des perspectives de développement sur les marchés étrangers et promettent une réduction significative des obstacles. D’autre part, la guerre à grande échelle a gravement touché l’économie du pays. Le prêt accordé par la BEI concrétise un partenariat fructueux entre Ukreximbank et la banque de l’UE. Nous sommes reconnaissants que l’Union européenne et sa banque, la BEI, continuent de nous soutenir en ces temps difficiles, car ce partenariat nous permet de continuer à aider les petites et moyennes entreprises ukrainiennes, qui ont été les plus durement touchées par la guerre. »

Soutien constant du Groupe BEI aux PME ukrainiennes

La BEI et sa filiale axée sur les petites et moyennes entreprises, le Fonds européen d’investissement (FEI) – qui constituent ensemble le Groupe BEI – ont mis à disposition plus de 1,6 milliard d’EUR pour soutenir le secteur privé ukrainien, notamment les PME, sous la forme de lignes de crédit et de garanties de portefeuille partielles mises en place avant la guerre.

Le Groupe BEI (appuyé par la Commission européenne) prévoit de lancer le mécanisme de garantie EU4Business en 2023 afin de soutenir les petites et moyennes entreprises des pays du Partenariat oriental, dont l’Ukraine. Ce nouveau dispositif sera mis en œuvre en partenariat avec des intermédiaires financiers locaux et s’élèvera à 40 millions d’EUR, dont 30 millions d’EUR devraient être consacrés à l’Ukraine. Le solde sera mis à la disposition des banques de Moldavie, de Géorgie, d’Arménie et d’Azerbaïdjan. Quelque 500 millions d’EUR de prêts devraient être ainsi débloqués dans les pays sélectionnés, dont 375 millions d’EUR en Ukraine.

Informations générales

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.