S.A.R. la Grande-Duchesse a remis le Prix européen de la microfinance 2023 à Yikri, une institution de microfinance du Burkina Faso, lors d’une cérémonie organisée à la Banque européenne d’investissement (BEI) à Luxembourg le 16 novembre 2023.

Yikri a remporté le Prix européen de la microfinance 2023 de 100 000 EUR de la direction luxembourgeoise de la coopération au développement et de l’action humanitaire. Les deux autres finalistes étaient Fortune Credit Ltd, du Kenya, et Fundación Génesis Empresarial, du Guatemala

Yikri, portée par Entrepreneurs du Monde, défend une microfinance sociale au service de la lutte contre la pauvreté. Elle se démarque par ses produits financiers et ses services d’accompagnement conçus spécifiquement pour les populations les plus vulnérables – notamment les femmes, les personnes déplacées de force, les petits exploitants ruraux et les jeunes. Le Burkina Faso est un pays où les niveaux d’insécurité alimentaire sont parmi les plus élevés au monde. Pour faire face à ce défi, le pays doit adapter son modèle agricole aux risques causés par les changements climatiques.

Pour soutenir les petits producteurs agricoles dans cette transition, Yikri propose un prêt agricole sans aucune garantie et adapté aux cycles de récolte ainsi qu’un accompagnement par des conseillers techniques agricoles. Ils appuient et conseillent les producteurs dans la mise en œuvre de pratiques agro-écologiques afin d’augmenter leurs rendements tout en préservant l’environnement. Yikri renforce aussi les chaînes de valeur en mettant les agriculteurs en relation avec les fournisseurs d’intrants et les acheteurs.

Cet accompagnement rapproché se déroule dans la durée à travers des visites individuelles et des formations mensuelles en groupe.

Par ailleurs, l’équipe de travailleurs sociaux de Yikri identifie les familles les plus touchées par la malnutrition, notamment dans les quartiers défavorisés de la capitale, et les oriente vers des associations proposant des programmes de distribution de lait subventionné.

Aujourd’hui, Yikri accompagne près de 40 000 bénéficiaires. Elle observe que, sur une durée moyenne de trois ans d’accompagnement, le nombre de ses bénéficiaires en situation d’extrême pauvreté est réduit de moitié et le revenu net mensuel de ses bénéficiaires est multiplié par deux.

La présidente du Grand Jury, Son Altesse Royale La Grande-Duchesse : « Les solutions innovantes et ambitieuses proposées par nos finalistes ont le potentiel de briser le cercle vicieux de la faim et de la pauvreté. J’ai bon espoir que d’autres s’en inspireront et suivront leur exemple. »

Christophe Schiltz, directeur de la coopération au développement et de l’action humanitaire : « Sous le thème “Sécurité alimentaire et nutrition”, le Prix européen de la microfinance de cette année revêt une importance particulière pour la coopération luxembourgeoise. La lutte contre la faim et la malnutrition est une priorité de notre travail et nous sommes convaincus que la finance inclusive joue un rôle important dans la résolution de ce problème. Je suis ravi que l’édition de cette année ait pu attirer un si grand nombre de participants. Avec Yikri, du Burkina Faso, nous avons choisi un lauréat méritant, qui apporte une contribution précieuse à l’amélioration des conditions de vie en offrant un accès aux services financiers aux personnes en situation d’extrême pauvreté. Toutes mes félicitations à Yikri pour avoir remporté le Prix européen de la microfinance de cette année, ainsi qu’à tous les autres finalistes et participants, pour l’important travail que vous accomplissez ! »

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement : « Nous savons tous que les besoins en matière de développement sont énormes dans le monde entier. Nous devons miser sur l’ingéniosité, l’innovation et les modèles qui peuvent faire la différence et avoir un impact réel. La microfinance est un outil formidable pour y parvenir et les exemples présentés lors de la Semaine de la microfinance et dans le cadre du Prix de la microfinance en témoignent. »

Le Prix européen de la microfinance

Unique au monde, le Prix européen de la microfinance a été lancé en octobre 2005 par la direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire du ministère des affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de Luxembourg, afin de nourrir une réflexion novatrice dans le secteur de la microfinance. Il est organisé conjointement par le ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE), l’Inclusive Finance Network Luxembourg (InFiNe) et la Plateforme européenne de la microfinance (e-MFP). www.european-microfinance-award.com

