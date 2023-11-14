©PaO_STUDIO/ Shutterstock

L’opération porte sur un montant total de 25 millions d’EUR, qui servira à financer la R‑D, l’accès au marché ainsi que le développement de l’entreprise à l’international.

Les fonds permettront à Germitec d’accélérer le développement et l’adoption de ses solutions médicales innovantes.

Cette opération est possible grâce au soutien du programme InvestEU.

Germitec et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé un accord portant sur un montant de 25 millions d’EUR destiné à financer le développement et la commercialisation de nouveaux produits médicaux.

Cet accord a été rendu possible grâce au soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

Les nouveaux produits qui seront financés grâce à cet accord permettront de réduire radicalement les risques d’infection croisée pour les patients en mettant à la disposition du personnel médical une technologie et des dispositifs innovants de désinfection de haut niveau par le rayonnement ultraviolet (UV-C). La nouvelle technologie simplifiera radicalement la vie des professionnels de santé en matière de sécurité, de temps et de responsabilité.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du programme d’action en matière de recherche et développement d’InvestEU (nouveaux produits de santé efficaces et accessibles, y compris la recherche, le développement, l’innovation et la fabrication de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de systèmes de diagnostic et de médicaments de thérapie innovante). Il soutiendra la réalisation de l’objectif stratégique de l’Union européenne en matière de recherche-développement.

Vincent Gardès, directeur général de Germitec : « Nous sommes ravis de bénéficier du soutien de la prestigieuse Banque européenne d’investissement. Ce financement est une reconnaissance forte du grand potentiel de notre technologie UV-C. Je suis convaincu que nous continuerons à étendre nos activités à l’international et à soutenir les professionnels de santé dans le monde au quotidien pour assurer la sécurité de leurs patients lors des examens échographiques. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « La BEI se félicite de pouvoir contribuer au développement de Germitec et de sa technologie innovante pour prévenir les risques d’infection croisée liés à la désinfection des dispositifs médicaux. Ce financement de 25 millions d’EUR témoigne de l’accent mis par l’Union européenne sur le soutien à l’innovation et aux technologies prometteuses dans la santé, un domaine vital pour le bien-être des personnes. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « La recherche et le développement en matière de produits innovants nécessitent des investissements soutenus et importants. Avec l’aide d’InvestEU, l’Europe peut conserver sa position de leader mondial dans le développement de technologies médicales de pointe en soutenant des accords tels que celui-ci. »

Informations générales

Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI) a pour mission de contribuer à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale des États membres de l’Union européenne. Elle emprunte des volumes considérables de fonds sur les marchés des capitaux, qu’elle prête à des conditions très favorables à l’appui de projets qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

La BEI s’emploie à placer l’Union européenne au premier plan de la prochaine vague d’innovation, en particulier dans le secteur de la santé. En réponse à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19, elle a débloqué plus de 6 milliards d’EUR pour des investissements dans le secteur de la santé (infrastructures médicales, activités de recherche supplémentaires, mise au point de vaccins et de traitements). Banque européenne du climat, la BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds soutenant la transition écologique vers un modèle de croissance plus durable et à faible intensité de carbone.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires en lien avec les grandes priorités européennes, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME). Le programme InvestEU regroupe de multiples outils financiers de l’UE pour appuyer l’investissement en rendant le financement des projets plus simple, plus efficace et plus souple. Il s’appuie sur le succès du précédent Plan d’investissement pour l’Europe, également connu sous le nom de plan Juncker, au titre duquel plus de 500 milliards d’EUR ont été investis entre 2015 et 2021. InvestEU se décompose en trois volets : le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de différents partenaires financiers, notamment la BEI, qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR pour mobiliser au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Germitec

Germitec s’engage à fournir, pour le personnel médical et les patients, des solutions sûres, simples et automatisées pour la désinfection par UV-C des sondes d’échographie, remplaçant la chimie par des photons pour simplifier radicalement la vie des professionnels de santé en matière de sécurité, de délai et de responsabilité.

Avec 18 ans d’expérience dans la conception et le développement de solutions durables d’hygiène hospitalière, Germitec est un leader du marché qui a fait ses preuves en matière de développement de produits et de croissance des ventes et dispose de fortes perspectives d’expansion.