Le financement signé appuiera les activités de développement et d’innovation du groupe espagnol, en facilitant le déploiement des technologies numériques.

DOMINION renforcera l’innovation dans ses services et projets afin d’améliorer l’efficacité et la durabilité dans des secteurs hautement concurrentiels comme l’énergie, l’industrie, la technologie et les télécommunications.

Les investissements seront mis en œuvre d’ici 2027 en Espagne, en Allemagne et, dans une moindre mesure, dans d’autres pays de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 30,5 millions d’EUR avec DOMINION pour financer le développement de technologies de pointe pour la conception de nouvelles solutions informatiques et d’ingénierie qui seront déployées en Espagne, en Allemagne et, dans une moindre mesure, dans d’autres pays de l’UE. Le financement appuiera les activités de développement et d’innovation de l’entreprise spécialisée dans les projets intégrés et les services utilisant des technologies multiples.

La stratégie de développement et d’innovation de DOMINION sera centrée sur le renforcement et l’élargissement de projets et de services sur mesure visant à améliorer l’efficacité et la durabilité pour ses clients qui opèrent dans des secteurs hautement concurrentiels, notamment l’énergie, l’industrie, la technologie et les télécommunications. Le projet devrait être mis en œuvre d’ici la fin de 2027 et contribuera à renforcer la résilience du groupe en accélérant l’adoption de technologies numériques de pointe pour accroître sa productivité et sa rentabilité.

Les investissements seront mis en œuvre principalement dans les communautés autonomes espagnoles du Pays basque, de Catalogne, de Madrid, d’Andalousie et de Castille et León, ainsi que, dans une moindre mesure, dans les installations de l’entreprise en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE. Le projet contribue à l’objectif transversal de la BEI consistant à promouvoir la cohésion sociale et économique, car il couvre également des régions où le revenu par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE et il aura un impact positif sur l’emploi.

Le financement des technologies numériques s’inscrit dans le droit fil des objectifs de politique publique de l’UE, notamment ceux du programme pour une Europe numérique, qui vise à rapprocher ces technologies des entreprises, des particuliers et des pouvoirs publics, et ceux du programme d’action pour la décennie numérique de l’Europe à l’horizon 2030. Il contribue ainsi à la priorité de politique publique de la BEI que constituent l’innovation, la transformation numérique et le capital humain.

« Investir dans les technologies de pointe est essentiel pour stimuler la compétitivité, et nous sommes donc ravis de soutenir un accord qui aura un impact sur la capacité d’innovation, la transition numérique et l’emploi en Espagne, en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE », a déclaré Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI en Espagne et au Portugal lors de la cérémonie de signature à Bilbao. « DOMINION possède une expérience remarquable dans son domaine et fait preuve d’une détermination sans faille à promouvoir la recherche, le développement et l’innovation, et ce projet démontre dès lors notre engagement à mettre en œuvre des technologies contribuant à garantir l’autonomie stratégique de l’Union européenne. »

« C’est là pour nous une reconnaissance de notre nature innovante et de nos connaissances sectorielles qui nous permettent de nous positionner comme entreprise de services et de projets qui facilite les transitions vers des modèles d’affaires plus efficaces et durables », a ajouté Mikel Barandiaran, PDG de DOMINION.

Informations générales

BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) – composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) – a signé en 2022 en Espagne pour plus de 9,9 milliards d’EUR de financements, dont un soutien record à des projets relevant de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale.

DOMINION

DOMINION propose des services et des projets de bout en bout dans les domaines de l’industrie, de la technologie et des télécommunications, de l’énergie et des infrastructures. Forte de ses connaissances sectorielles et de son savoir-faire technologique, l’entreprise accompagne ses clients dans leur transition vers des modèles d’affaires plus efficaces et respectueux de l’environnement.

Fondée en 1999 à Bilbao, DOMINION possède une culture unique et applique un modèle de gestion basé sur quatre principes fondamentaux qui sont la transformation numérique, la diversification, la décentralisation et la discipline financière, ainsi qu’un cinquième, le développement durable. Ses 12 500 employés répartis dans plus de 35 pays desservent plus de 1 000 clients. Elle réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 1,1 milliard d’EUR et est cotée à la Bourse espagnole depuis avril 2016.