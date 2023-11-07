De nouveaux investissements renforceront la capacité d’impression de documents d’identité de pointe.

Le projet devrait créer 60 emplois qualifiés au sein d’installations de niveau mondial.

L’opération témoigne de l’appui continu de la BEI aux investissements étrangers directs en Grèce.

La capacité d’impression de documents d’identité sécurisés en Grèce sera renforcée à la suite de l’accord portant sur un prêt de 10,5 millions d’EUR sur dix ans conclu entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et Veridos Matsoukis, un des principaux imprimeurs de documents d’identité sécurisés.

Le financement de la BEI soutiendra un projet d’investissement de 23 millions d’EUR réalisé sur le site athénien de Veridos Matsoukis en vue d’accroître la capacité de fabrication de passeports, de cartes d’identité et d’autres documents officiels destinés aux États. Ceux-ci seront imprimés en faisant appel aux fonctionnalités de sécurité les plus récentes et les plus avancées, un atout crucial pour réduire le risque d’usurpation d’identité. Outre le financement de 10,5 millions d’EUR accordé par la BEI, Veridos Matsoukis sollicite actuellement un prêt de 7,5 millions d’EUR au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR), compte tenu de la forte orientation à l’exportation de ses activités manufacturières en Grèce. La procédure d’approbation par la FRR devrait être achevée d’ici la fin de l’année.

Pour la BEI, il s’agit d’un deuxième cycle de soutien à Veridos Matsoukis, après qu’un premier, portant un prêt de 11 millions d’EUR, a été approuvé en 2019 et officiellement signé à Athènes plus tôt dans la journée.

« Nous sommes ravis de soutenir une entreprise aussi innovante, cheffe de file sur le marché de l’impression de papiers d’identité et de documents sécurisés. Ce nouveau prêt de la BEI lui permettra de renforcer ses capacités de production ultramodernes en Grèce d’où elle fabrique les cartes d’identité et les passeports les plus sûrs à l’intention des pays du monde entier. L’accès à ce financement à long terme contribuera également aux efforts de recherche et de développement de l’entreprise, et lui permettra de créer de nouveaux emplois à Athènes », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI.

« Dans un contexte d’inflation élevée et de hausse des taux d’intérêt, l’appui de la BEI permet à notre entreprise de mettre ses ambitieux projets d’investissement à exécution sans faire de compromis. Ainsi, elle pourra continuer de se développer et d’élargir sa part sur le marché international de la fabrication de documents de voyage en appliquant des solutions technologiques novatrices et de pointe, tout en créant des emplois et en apportant une valeur ajoutée à l’économie du pays », a déclaré Dimitris Matsoukis, directeur général de Veridos Matsoukis.

Un coup de pouce à l’Initiative de sécurité européenne

Innovateur de premier plan dans son domaine, Veridos Matsoukis produit des documents d’identité hautement sécurisés pour plus de 40 États à travers le monde – y compris au sein de l’UE – ainsi que pour un éventail de partenaires commerciaux. Des documents d’identité hautement sécurisés, difficiles à modifier ou à contrefaire, contribuent à la sécurité des États et de leurs citoyens. L’accord conclu s’inscrit dans le cadre du financement de la BEI en faveur de la sécurité européenne par l’intermédiaire de l’Initiative stratégique pour la sécurité européenne (ISSE).

Le soutien de la BEI permettra notamment de créer jusqu’à 60 emplois qualifiés dans la région et contribuera à l’expansion de la production sur le site de Veridos Matsoukis à Athènes, grâce à l’ajout de nouvelles machines et salles blanches. Le projet contribuera également au financement des activités de recherche, développement et innovation (RDI) du promoteur liées aux innovations en matière de sécurité utilisées pour les passeports, les cartes d’identité et les permis de conduire au siège d’Athènes.

Cette opération témoigne du soutien de la BEI en faveur des investissements internationaux en Grèce

Le nouvel accord de prêt conclu avec Veridos Matsoukis reflète le soutien de la BEI en faveur d’investissements étrangers directs à forte valeur ajoutée mis en œuvre en Grèce.

L’année dernière, la BEI a prêté 2,2 milliards d’EUR à l’appui d’investissements à long terme dans les énergies renouvelables, les transports propres et la sécurité et l’efficacité énergétiques dans le pays. Elle a également mis des fonds à disposition des banques pour le financement à impact en faveur des PME. En 2022, le Groupe BEI a signé davantage de financements (en pourcentage du PIB) en Grèce que dans tout autre pays de l’UE.