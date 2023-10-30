Le Groupe BEI participe à une émission par BNP Paribas Personal Finance (BNPP PF) de titres adossés à des actifs pour un montant total de 450 millions d’EUR.

Il s’agit de la première titrisation avec cession parfaite à laquelle participe le Groupe BEI en France depuis 2007.

Cette opération permettra de mettre à la disposition des particuliers des fonds supplémentaires pour des équipements d’efficacité énergétique dans leur logement.

Le Groupe BEI (formé par la Banque européenne d’investissement – BEI et le Fonds européen d’investissement – FEI) a signé avec BNP Paribas Personal Finance sa première opération de titrisation avec cession parfaite. Le concours global du Groupe BEI accompagnera la transition vers la neutralité climatique et permettra de financer des investissements dans l’efficacité énergétique de logements existants.

Au total, le Groupe BEI investit 450 millions d’EUR – 400 millions d’EUR pour la BEI et 50 millions d’EUR pour le FEI – dans des tranches de premier rang et mezzanine de titres adossés à un portefeuille de prêts à la consommation constitué par BNP Paribas Personal Finance. Des investisseurs privés investiront 24 millions d’EUR dans les tranches senior. L’opération, adossée à un portefeuille de 500 millions d’EUR de prêts à la consommation accordés par BNP Paribas Personal Finance, est structurée par BNP Paribas Personal Finance et optimisée de sorte à libérer du capital pour mettre à disposition des prêts et des financements supplémentaires. BNP Paribas CIB est intervenue en tant que conseil stratégique dans l’opération.

Dans le cadre de l’accord, BNP Paribas Personal Finance s’engage à fournir de nouveaux prêts à des particuliers pour environ 627 millions d’EUR sur une période de trois ans. Les projets financés porteront exclusivement sur l’installation d’équipements d’efficacité énergétique dans des logements, notamment des chaudières à haute performance énergétique, des fenêtres isolantes et des panneaux solaires. Tous ces projets contribueront ainsi à la réduction des émissions de CO2.

« Je tiens à remercier la Banque Européenne d’Investissement qui nous accompagne dans ce projet totalement novateur. Grâce à la BEI et à son soutien financier, nous allons pouvoir financer au cours des trois prochaines années 627 M€ de prêts bonifiés aux ménages, leur permettant ainsi d’opter pour des énergies renouvelables et de mener à bien la rénovation énergétique de leurs logements.

Cette opération est une nouvelle illustration de l’engagement de BNP Paribas Personal Finance en faveur de la transition écologique des ménages. Aujourd’hui, nous finançons la transition énergétique des logements à hauteur de 4 Mds d'€, soit près de 4% de notre encours de crédit », commente Charlotte Dennery, Administratrice Directrice Générale de BNP Paribas Personal Finance.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Le Groupe BEI et BNP Paribas unissent leurs forces pour faciliter l’accès des particuliers à des équipements d’efficacité énergétique pour leur logement. Nous soutenons l’octroi de crédit avec les banques partenaires en France afin de favoriser les investissements des ménages qui contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique. Il s’agit là d’une mission essentielle du Groupe BEI et je me réjouis que ce dispositif de financement innovant puisse y contribuer. »

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « L’accompagnement de la transition vers un avenir plus vert et plus durable est une priorité absolue pour le FEI et nous partageons cette priorité avec BNP Paribas. C’est pourquoi nous unissons nos efforts et faisons appel à nos outils de titrisation pour proposer des prêts à des particuliers afin qu’ils puissent investir dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de leur logement. Cette opération illustre bien comment des approches de financement innovantes peuvent aider le secteur privé à s’adapter et à lutter contre le réchauffement climatique. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

Dans son rôle de banque européenne du climat, la BEI elle s’attache à stimuler l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies afin de relever les défis actuels comme la transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance à faibles émissions de carbone. En 2022, la BEI a mis à disposition à 5,9 milliards d’EUR à l’appui des énergies renouvelables, de la mobilité propre et de l’efficacité énergétique en France, ce qui représente 70 % du total de ses financements dans le pays (8,4 milliards d’EUR).

À propos du Fonds européen d’investissement

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe BEI. Son objectif principal est de soutenir l’accès au financement et au capital-risque pour les microentreprises et les PME. Le FEI appuie aussi activement les investissements de fonds axés sur le climat, en mettant l’accent sur la durabilité environnementale. Ses activités contribuent à la réalisation des objectifs de l’UE visant à promouvoir l’innovation, la recherche-développement, l’entrepreneuriat, la croissance et la création d’emplois.

À propos de BNP Paribas Personal Finance

BNP Paribas Personal Finance propose une large gamme de produits de crédit à la consommation, un secteur dont elle est un acteur majeur en France et en Europe. Filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, elle met à disposition, avec ses marques Cetelem, Findomestic et Alpha Credit, une gamme complète de prêts personnels en boutique, chez les concessionnaires automobiles ou directement aux clients via ses centres de contact client et en ligne.

BNP Paribas Personal Finance a étendu son offre aux produits d’assurance et d’épargne dans plusieurs pays tels que l’Allemagne, la France et l’Italie.

Depuis plusieurs années, BNP Paribas Personal Finance met en œuvre une stratégie active de partenariat avec des enseignes de distribution, des constructeurs et distributeurs automobiles, des sites de vente en ligne et d’autres institutions financières (banques et assurances), forte de son expérience sur le marché du crédit et de sa capacité à proposer des services intégrés adaptés aux activités et à la stratégie commerciale de ses partenaires.

Pour accompagner ses clients et partenaires, BNP Paribas Personal Finance s’engage à promouvoir l’accès à une consommation plus responsable et durable.