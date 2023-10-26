Ce programme de 500 millions d’EUR soutenu par l’État encouragera les propriétaires à investir dans l’efficacité énergétique.

Ils pourront emprunter sans garantie de 5 000 EUR à 75 000 EUR sur 10 ans au maximum, à des taux d’intérêt bas.

L’Irlande et la Banque européenne d’investissement (BEI) sont parvenues ce jour à un accord qui ouvre la voie à l’octroi de prêts à faible taux d’intérêt soutenus par l’État pour la rénovation énergétique. Cet accord, signé par Eamon Ryan, ministre irlandais de l’environnement, du climat et des communications, Michael McGrath, ministre irlandais des finances, et Werner Hoyer, président de la BEI, marque une étape importante dans la mise en place du programme de prêt, qui bénéficiera du concours du Groupe BEI.

Ce programme de 500 millions d’EUR est le premier du genre, tant pour l’Irlande que pour le Groupe BEI. Il jouera un rôle crucial en aidant les propriétaires à investir dans l’efficacité énergétique. Leurs maisons seront ainsi mieux chauffées et moins coûteuses en entretien, et les émissions seront réduites. Ils pourront emprunter sans garantie entre 5 000 EUR et 75 000 EUR sur 10 ans au maximum. Grâce à la garantie de prêt du Groupe BEI combinée à une bonification d’intérêts financée par l’État, les taux d’intérêt seront nettement inférieurs à ceux actuellement disponibles sur le marché.

Les prêts peuvent être utilisés pour des travaux d’améliorations globales liées à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, qui bénéficient également d’une subvention de la Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI). Ils contribueront à atténuer les difficultés financières pour de nombreux propriétaires, rendant les améliorations énergétiques des logements plus accessibles et abordables.

Le programme de prêt sera mis en œuvre par la Strategic Banking Corporation of Ireland (SCBI), qui annoncera prochainement un appel d’offres ouvert invitant les bailleurs de fonds à y participer. Les propriétaires pourront demander des prêts d’ici le début de l’année prochaine par l’intermédiaire des prêteurs de détail participants. Des informations plus précises sur les règles d’admissibilité et d’autres aspects opérationnels du programme seront disponibles d’ici là.

Ces prêts peuvent être utilisés par des personnes qui souhaitent entreprendre une rénovation en profondeur ou qui pourraient préférer engager des travaux plus ciblés, par exemple l’isolation extérieure ou l’installation d’une pompe à chaleur.

Les personnes les plus exposées au risque de précarité énergétique peuvent continuer à bénéficier d’améliorations énergétiques entièrement financées dans le cadre du programme Warmer Homes. La disponibilité de prêts à faible coût permettra aux personnes qui dépassent le seuil d’admissibilité, mais qui n’ont pas les moyens de financer elles-mêmes les travaux de rénovation, d’améliorer leur logement.

S’exprimant à l’occasion de la rencontre, le ministre Eamon Ryan a déclaré : « Ce programme hautement innovant est le premier du genre, tant pour l’Irlande que pour le Groupe BEI. La mise en place de ces prêts à faible coût viendra compléter notre gamme actuelle de subventions SEAI et contribuera à rendre les rénovations plus accessibles et abordables pour les propriétaires de l’ensemble du territoire. Nous assistons déjà à la transformation des habitations. Cette année, le nombre de rénovations est en voie de dépasser nos objectifs et grâce à ce programme de prêt, nous espérons que les chiffres continueront d’évoluer dans un seul sens : à la hausse.

Nous avons conçu les prêts en tenant compte des besoins des propriétaires, qui pourront y accéder de manière simple et rapide, et en veillant tout particulièrement à alléger les démarches administratives pour ceux devant recourir à la fois aux prêts et aux subventions. Les ménages pourront ainsi se concentrer plus sur l’amélioration du chauffage de leur logement et la réduction des frais que sur les formalités administratives. »

Michael McGrath, ministre irlandais des finances : « La rénovation des habitations contribue de manière essentielle à la réalisation de nos objectifs ambitieux en matière d’action climatique. Le programme de prêt Home Energy Upgrade s’inscrit dans une collaboration importante entre l’État et des institutions financières publiques et privées. Il constitue un nouveau dispositif comprenant une garantie de prêt de 500 millions d’EUR et une bonification d’intérêts, qui devrait stimuler les projets de rénovation en mettant des produits abordables à la disposition des propriétaires et des petits bailleurs.

Je me réjouis à l’idée que la Strategic Banking Corporation of Ireland assure la mise en œuvre de ce programme, par l’intermédiaire des prêteurs participants, et qu’elle s’appuie sur les succès d’autres programmes appuyant les PME dans toute l’Irlande.

Outre le travail et les engagements des fonctionnaires de mon ministère, je tiens à saluer les efforts considérables déployés par le ministère de l’environnement, du climat et de la communication, la Strategic Banking Corporation of Ireland, la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement pour mettre au point ce dispositif novateur, qui démontre l’engagement de la BEI et du FEI à financer des instruments inédits pour l’action en faveur du climat. Je salue également cet investissement de la Banque qui témoigne de son engagement fructueux aux côtés de l’Irlande dans toute une série de secteurs essentiels pour l’économie et notre avenir. »

Werner Hoyer, président de la BEI : « La Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement sont ravis de collaborer avec des partenaires irlandais pour soutenir des investissements indispensables en matière d’efficacité énergétique favorisant la réduction des émissions et des factures énergétiques des ménages. Cette initiative profite aussi bien aux propriétaires de logements qu’à la planète. »

June Butler, directrice générale de la SBCI : « La signature de l’accord de ce jour entre le ministère de l’environnement, du climat et des communications et le Groupe BEI illustre l’engagement commun de l’État irlandais et de la BEI à soutenir la mise en place de financements à long terme et à faible coût appuyant la rénovation énergétique des habitations, une étape essentielle pour encourager les propriétaires à consentir ces investissements et à réduire leurs émissions.

Nous nous réjouissons de travailler avec les bailleurs de fonds admissibles pour octroyer des prêts aux propriétaires par le biais de ce programme. L’État irlandais et l’UE consacrent d’importantes ressources à cette initiative, et le rôle de la SBCI consiste à canaliser ces ressources vers des financements attrayants et accessibles pour les propriétaires et dont ils ne pourraient pas disposer autrement. »

William Walsh, directeur général de la SEAI : « À la SEAI, nous sommes ravis de contribuer à cette importante initiative publique. Le programme de prêt Home Energy Upgrade aidera les propriétaires à accéder à des financements à faible taux d’intérêt et, en combinaison avec les importantes subventions publiques de la SEAI disponibles pour les projets de rénovation, il permettra à un plus grand nombre de propriétaires de rendre leurs maisons plus économes en énergie.

Ce dispositif inédit permettra aux propriétaires d’accroître leur confort, de diminuer les coûts énergétiques et de réduire les émissions de carbone. Il aidera à atteindre nos objectifs climatiques et ouvrira la voie à un avenir sans combustibles fossiles. »

Informations générales

À propos de la Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI)

La SBCI a été créée par le ministère des finances en septembre 2014 pour aider les PME irlandaises à accéder à des solutions de financement stables, économiques et à long terme. En contribuant à la mise en place d’un marché du crédit efficace pour le financement des PME et en y apportant son soutien, la SBCI veille à ce que les PME obtiennent plus facilement les financements dont elles ont besoin pour prospérer et renforcer l’activité économique en Irlande.

À propos de la Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI)

La SEAI est l’autorité nationale irlandaise de l’énergie. Elle finance et met en œuvre des solutions appropriées, efficaces et durables pour faciliter la transition de l’Irlande vers un avenir énergétique propre. Elle collabore à cette fin avec l’État, les propriétaires, les entreprises et les collectivités, en s’appuyant sur des compétences, des financements, des programmes de formation, des conseils stratégiques et des activités de recherche‑développement dans les nouvelles technologies.

La SEAI est financée par l’État irlandais par l’intermédiaire du ministère de l’environnement, du climat et des communications.