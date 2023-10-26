© European Union

Lors du forum Global Gateway, Olivér Várhelyi, commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), ont officialisé la mise à disposition, par l’intermédiaire de BEI Monde, d’une enveloppe financière comprenant une subvention de 16 millions d’EUR octroyée par la Commission européenne, en vue d’améliorer la sécurité routière en Géorgie, le long de l’autoroute Est-Ouest.

Le projet permettra d’améliorer la sécurité routière, de fournir des services d’ingénierie et de mettre en place de campagnes de sensibilisation afin de réduire le nombre et la gravité des accidents. Dans le même temps, l’amélioration de la sécurité sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) étendu de la Géorgie, qui relie le pays à l’Europe et à certains axes de transport locaux, renforcera les liens commerciaux et la croissance économique du pays.

Le projet contribue également de manière significative à l’amélioration des liaisons de transport le long du corridor transcaspien reliant l’Asie centrale à l’Europe via le Caucase du Sud.

Werner Hoyer, président de la BEI : « En tant que banque de l’UE, la BEI coopère depuis longtemps avec la Géorgie dans le cadre de projets relatifs aux liaisons de transport, son portefeuille d’investissements dans ce domaine s’établissant aux alentours de 1 milliard d’EUR. Cet investissement de l’Équipe Europe constitue une nouvelle étape dans le rapprochement entre l’Union européenne et la Géorgie en soutenant la mise en place de liaisons de transit Est-Ouest à la fois meilleures et plus sûres. »

Olivér Várhelyi, commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement : « Dans la région du Partenariat oriental, notre programme de connectivité est mis en œuvre dans le cadre de notre plan économique et d’investissement. Améliorer la connectivité est une caractéristique centrale de ce plan. Avec ce nouvel investissement à l’appui de l’autoroute Est-Ouest, nous améliorons les liaisons entre la Géorgie et l’Europe ainsi que la sécurité routière et les conditions de voyage, avec à la clé une réduction des temps de trajet pour l’ensemble de la population géorgienne. L’autoroute Est-Ouest ouvre également de nouvelles perspectives économiques et commerciales pour la Géorgie, car elle renforce le rôle du pays en tant que carrefour commercial le long du corridor transcaspien. »

Irakli Garibashvili, Premier ministre de Géorgie : « Pour soutenir la position de la Géorgie en tant que pôle commercial et logistique régional, nos pouvoirs publics misent fortement sur la mise en place d’infrastructures majeures. Depuis le démarrage de ses activités en Géorgie en 2007, la BEI a investi dans de nombreux projets de modernisation dans les secteurs des routes, de l’énergie, de l’eau et de l’agriculture, ainsi que dans l’élaboration de nouveaux projets d’infrastructures de transport. Nos partenaires de développement jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de ces projets. La BEI est l’une des principales institutions financières à soutenir la Géorgie et à partager nos priorités. À ce jour, la BEI a investi plus de 2 milliards d’EUR dans notre pays. »

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l’UE, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le forum Global Gateway réunit pour la première fois une assemblée de représentants de gouvernements de l’Union européenne et du monde entier, ainsi que les principales parties prenantes et des leaders d’opinion du secteur privé, de la société civile, des institutions financières et des organisations internationales. L’objectif est de promouvoir des investissements à l’échelle mondiale dans des infrastructures – matérielles et immatérielles – porteuses de transformations qui contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable.

Global Gateway est la stratégie de l’Union européenne qui vise à réduire le déficit d’investissement à l’échelle mondiale en promouvant la mise en place de connexions intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et en renforçant les systèmes de santé, d’éducation et de recherche. La stratégie Global Gateway est l’incarnation d’une approche Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, ses États membres et les institutions européennes de financement du développement. Elle vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements publics et privés sur la période 2021-2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.