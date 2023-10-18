Le Conseil d’administration de la BEI approuve 2,1 milliards d’EUR pour l’action climatique et les énergies propres.

Lors de sa réunion du mois d’octobre, il a également donné son aval pour l’octroi de 2,2 milliards d’EUR pour les transports durables, 1,9 milliard d’EUR pour l’investissement des entreprises et 403 millions d’EUR pour l’éducation et le développement régional.

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements pour un montant de 6,6 milliards d’EUR afin de soutenir des investissements dans l’énergie et l’action en faveur du climat, de financer des entreprises axées sur l’impact, de rendre les transports durables, d’améliorer l’éducation et de renforcer la santé et le développement régional en Europe et dans le monde.

« Aujourd’hui, la BEI a confirmé un nouveau soutien à l’investissement pour améliorer les débouchés économiques, rendre les transports durables, transformer les services locaux et poursuivre la réalisation des objectifs climatiques. À l’heure où les taux d’intérêt sont élevés et où les conditions de financement se durcissent, la BEI joue un rôle contracyclique crucial sur fond de ralentissement économique alimenté par l’instabilité géopolitique, la guerre et la volatilité des prix de l’énergie », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement.

Énergie renouvelable et eau

Le Conseil d’administration de la BEI a donné son aval à de nouveaux financements visant à accroître la production d’énergie à partir de sources renouvelables et à moderniser les infrastructures du secteur de l’eau.

Citons notamment un appui à la construction de deux grandes centrales photovoltaïques dans le sud-ouest de l’Espagne qui compteront plus de 250 000 panneaux solaires produisant 375 MWh d’électricité par an.

Le feu vert a également été donné à un financement sur projet simplifié pour des centrales d’énergies renouvelables de grande envergure en Espagne, au Portugal, en Italie, en Irlande et en France, de même qu’au financement de centrales solaires photovoltaïques et de parcs éoliens à petite échelle en France.

La BEI appuiera de nouveaux investissements visant à renforcer et à étendre le transport et la distribution d’électricité, ainsi qu’à améliorer le raccordement électrique des installations de fabrication de batteries à forte intensité énergétique sur l’ensemble du territoire hongrois.

Grâce à de nouveaux investissements que la BEI a décidé de soutenir aujourd’hui, les réseaux d’eau et le traitement des eaux usées en Italie et en Tchéquie seront modernisés, et l’évacuation des eaux pluviales dans des villes du Bénin (Afrique de l’Ouest) transformée.

Le Conseil d’administration de la BEI a également approuvé une assistance technique en faveur d’une nouvelle initiative destinée à décarboner l’approvisionnement en électricité sur les îles grecques.

Transport régional et véhicules électriques

Le transport durable de voyageurs bénéficiera d’un concours de la BEI qui servira à l’acquisition de nouveaux trains à batterie qui circuleront sur des lignes du sud de l’Allemagne, ainsi qu’à l’acquisition de nouveaux trains électriques et à la modernisation de lignes et de dépôts ferroviaires dans le centre de la France.

La BEI soutiendra également la modernisation de 90 km de chemin de fer entre Koscierzyna et Gdynia, en Pologne, et l’électrification de 88 km de voie ferrée en Macédoine du Nord, entre Kumanovo et la frontière bulgare.

Le recours aux voitures électriques en Espagne sera également facilité par une nouvelle contribution pour l’aménagement de 1 800 nouveaux points de recharge dans toute l’Espagne.

Innovation et investissements des entreprises

Les nouveaux financements destinés à soutenir les investissements des entreprises en Autriche, en Estonie, en Allemagne, en Italie, en Lettonie et en Lituanie seront renforcés par des programmes de prêt convenus avec des partenaires financiers locaux.

La BEI financera également l’innovation de grandes entreprises visant à améliorer les réseaux de données mobiles et la fabrication de pointe de composants microélectroniques.

De nouvelles initiatives approuvées ce jour lors de la réunion du Conseil d’administration de la BEI renforceront aussi l’accès au financement en fonds propres d’entreprises en forte croissance en Afrique et au financement par emprunt de plus petites entreprises qui soutiennent la production d’énergie d’origine renouvelable sur les marchés émergents.

Éducation et développement régional

La BEI soutiendra la construction d’une nouvelle faculté de médecine et d’un nouveau centre de recherche à Cracovie, en Pologne.

La Banque apportera également son concours à un aménagement urbain visant à moderniser des infrastructures culturelles en Tchéquie et à des investissements destinés à améliorer les transports locaux, l’efficacité énergétique des bâtiments publics et les parcs de la ville croate de Dubrovnik.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI