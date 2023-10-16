Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, réaffirme le soutien de la Banque au processus d’élargissement et à la convergence économique des Balkans occidentaux.

BEI Monde devrait accroître son appui financier et technique aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique et aux projets de distribution et de stockage de l’énergie, pour assurer une transition juste.

Rien qu’en 2023, BEI Monde a déjà signé plus de 700 millions d’EUR de nouveaux financements à l’appui de projets durables dans la région.

Au sommet des dirigeants dans le cadre du processus de Berlin qui s’est tenu à Tirana, Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, a réaffirmé l’engagement de la Banque à améliorer la connectivité, à soutenir la transition écologique et numérique et à renforcer les systèmes d’éducation et de santé. BEI Monde, qui joue un rôle essentiel dans le plan économique et d’investissement de l’UE pour les Balkans occidentaux, soutiendra le nouveau plan de croissance pour les Balkans occidentaux. Elle intensifiera les efforts déployés dans le cadre de l’initiative pour une transition juste afin d’aider la région à tirer parti des possibilités qu’offre la transition énergétique.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Nous sommes plus que jamais déterminés à soutenir le processus d’élargissement. Ce soutien contribue à améliorer la connectivité et à faciliter la transition écologique. Il tire pleinement profit de la stratégie numérique et renforce les systèmes d’éducation et de santé. Depuis 2009, la BEI a fourni près de 11 milliards d’EUR de financement pour des investissements publics et privés dans les Balkans occidentaux. Nous avons financé les réseaux énergétiques transeuropéens et mis à disposition des financements inclusifs pour les petites et moyennes entreprises (PME) – autant d’investissements qui lient la région physiquement et économiquement à l’Union européenne et stimulent la convergence. »

En étroite coopération avec la Commission européenne et d’autres partenaires au titre du Cadre d’investissement pour les Balkans occidentaux, BEI Monde recherche activement des investissements durables, notamment des projets à l’appui des énergies propres et renouvelables mis en œuvre par le secteur public et les PME. En 2023, la Banque a déjà signé des financements d’environ 700 millions d’EUR, dont une ligne de crédit de 100 millions d’EUR destinée à financer des projets ayant trait à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables réalisés par des PME en Macédoine du Nord. Ces projets témoignent de sa détermination sans faille à stimuler la croissance durable et à améliorer le climat d’investissement dans la région.

« Nous sommes tous d’accord sur la nécessité d’améliorer la gouvernance, de simplifier les réglementations, de tirer parti de la transition numérique, d’accroître la compétitivité en stimulant les échanges et en renforçant le rôle du secteur privé, et d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Nous sommes pleinement conscients que ces recommandations ne sont pas faciles à mettre en œuvre, mais nous pensons que nous pouvons collectivement – notamment dans le cadre du processus de Berlin – nous appuyer sur le processus d’adhésion pour stimuler la convergence et accélérer les progrès de la région vers l’adhésion à l’UE », a ajouté la vice-présidente Czerwińska.

Le renforcement de la connectivité régionale et des relations économiques est un élément important du processus de convergence. En 2023, BEI Monde a accordé des prêts complémentaires d’un montant de 120 millions d’EUR pour la modernisation du réseau de transport urbain à Sarajevo et la remise en état des routes en Serbie, un projet qui rendra le réseau de transport plus sûr et plus robuste et stimulera la croissance économique.

Par l’intermédiaire de BEI Monde, sa branche spécialisée pour les activités à l’extérieur de l’Union européenne, la Banque entend continuer à soutenir la modernisation des principales infrastructures de connectivité durable dans toute la région. Citons notamment l’extension du réseau ferroviaire en Albanie vers le Monténégro, le corridor VIII en Macédoine du Nord, des tronçons du corridor ferroviaire X en Serbie, ainsi que le corridor routier Vc en Bosnie-Herzégovine. Partenaire de longue date des Balkans occidentaux, la BEI a investi près de 11 milliards d’EUR depuis 2009 à l’appui des infrastructures vitales, de la création d’emplois, de l’innovation et des PME dans la région.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde est conçue de manière à favoriser des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle a financé des projets dans la région pour un montant total de près de 11 milliards d’EUR. Visitez la page Publications pour de plus amples informations sur les activités de la Banque dans les Balkans occidentaux.

À propos du Sommet dans le cadre du processus de Berlin

Le processus de Berlin a été mis en place en 2014 en tant que plateforme de coopération de haut niveau entre les hauts représentants officiels des six pays des Balkans occidentaux (WB6) et leurs homologues des autres pays participant au processus de Berlin. Le processus associe également les institutions de l’UE et des institutions financières internationales ainsi que la société civile, la jeunesse et les entreprises de la région. Le processus de Berlin est une initiative visant à tirer parti des possibilités d’une coopération régionale accrue dans les Balkans occidentaux. Il s’agit d’appuyer des projets spécifiques afin de développer la connectivité dans la région ainsi que les relations de bon voisinage et les relations interpersonnelles, et de soutenir par la suite l’intégration de l’UE.