Un nouveau portefeuille de prêts de 400 millions d’EUR vise à faciliter le financement des entreprises de taille moyenne

Les entreprises comptant entre 250 et 3 000 employés en Allemagne et dans l’Union européenne pourront solliciter un prêt

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Commerzbank entament une nouvelle coopération sous la forme d’un programme de garantie en vue de soutenir les entreprises de taille moyenne. Les entreprises comptant entre 250 et 3 000 employés pourront solliciter un prêt à long terme par l’intermédiaire de Commerzbank. Dans le cadre de cette coopération, un total de 400 millions d’EUR sera mis à la disposition de ces entreprises. La BEI fournira des garanties couvrant jusqu’à 50 % du montant des prêts.

Partout dans le monde, l’accès au financement est devenu difficile pour les entreprises de petite et moyenne taille sous l’effet de la guerre en Ukraine, de la hausse des taux d’intérêt, des pressions inflationnistes dans les chaînes d’approvisionnement et du déclin pendant la pandémie. Étant donné que le secteur bancaire, confronté à la détérioration de la qualité du crédit, se tourne progressivement vers des actifs à faible risque, les entreprises de taille intermédiaire peuvent rencontrer des difficultés à se procurer de nouveaux financements pour leur activité.

La coopération entre la BEI et Commerzbank facilitera l’accès à des conditions de financement favorables pour les entreprises de taille intermédiaire. Les garanties de la BEI bénéficieront pleinement aux emprunteurs.

Ces garanties relèvent d’un programme de partage des risques associés à un portefeuille qui couvre l’ensemble de l’UE. Le partage des risques permet de réduire certains des obstacles à l’accès au financement découlant de la conjoncture économique incertaine, tels que l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, les facteurs de croissance externe limités et l’insécurité de l’approvisionnement énergétique.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations de financement avec le secteur bancaire en Allemagne : « Nous nous réjouissons de collaborer avec Commerzbank pour soutenir l’important secteur allemand des entreprises de taille intermédiaire par l’octroi de garanties pour des prêts à long terme. Ensemble, nous soutenons des projets en Allemagne et dans l’UE qui s’inscrivent dans le droit fil de la mission de la BEI. »

Andreas Kern, responsable des prêts aux entreprises chez Commerzbank : « Les besoins d’investissement de notre clientèle d’entreprises sont élevés. Financer la transition vers la durabilité en conjonction avec les défis mondiaux actuels exige des partenaires financiers solides et fiables. Nous nous félicitons de ce partenariat entre la BEI et Commerzbank pour soutenir notre clientèle d’entreprises de taille moyenne par l’octroi de financements à plus long terme. »

Informations générales

La BEI accorde la priorité aux domaines suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, PME, infrastructures et cohésion. Elle collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Commerzbank est la première banque du Mittelstand, les entreprises familiales indépendantes, et un partenaire solide pour sa clientèle constituée de quelque 26 000 grandes entreprises et de près de 11 millions de clients privés et de petites entreprises en Allemagne. Ses deux segments d’activité – à savoir Clientèle privée et petites entreprises et Grands comptes – offrent un éventail complet de services financiers. Commerzbank traite environ 30 % des opérations bancaires du commerce extérieur de l’Allemagne et est présente à l’international dans près de 40 pays sur le segment Grands comptes. Elle concentre ses activités sur les entreprises du Mittelstand, les grandes entreprises et les clients institutionnels. Dans le cadre de ses activités internationales, Commerzbank soutient les clients liés à l’Allemagne et les entreprises de secteurs d’avenir. Sur le segment Clientèle privée et petites entreprises, elle est aux côtés de ses clients avec ses marques Commerzbank et comdirect et propose des services en ligne ou mobiles, par l’intermédiaire de son centre de conseil ou en personne dans ses succursales. Sa filiale polonaise, mBank S.A. est une banque numérique innovante qui dessert quelque 5,7 millions de clients (particuliers et entreprises) principalement en Pologne, ainsi qu’en Tchéquie et en Slovaquie.