Un soutien de 60,9 milliards d’USD à l’action pour le climat dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, dont 22,7 milliards d’USD pour l’adaptation aux changements climatiques

À l’échelle mondiale, les financements des banques multilatérales de développement (BMD) en faveur du climat atteignent près de 100 milliards d’USD, contre 82 milliards d’USD en 2021

Les financements privés mobilisés dans le monde s’élèvent à 54 milliards d’USD, contre 41 milliards d’USD en 2021

Un rapport conjoint publié ce jour par les banques multilatérales de développement (BMD) révèle que les financements de ces banques en faveur de l’action climatique ont atteint un niveau record en 2022. L’annonce intervient alors que les délégués se réunissent à Marrakech, au Maroc, pour les réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, dont l’un des thèmes principaux est l’augmentation des financements publics en faveur du climat, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Pays à revenu faible ou intermédiaire

En 2022, les BMD ont affecté 60,9 milliards d’USD de financements climatiques à des pays à revenu faible ou intermédiaire : 38,2 milliards d’USD, soit 63 % de ce total, étaient destinés au financement de l’atténuation des changements climatiques et 22,7 milliards d’USD, soit 37 %, au financement de l’adaptation aux effets des changements climatiques. Le montant des fonds privés mobilisés a atteint 15,4 milliards d’USD.

Pays à revenu élevé

En 2022, 38,8 milliards d’USD ont été affectés aux pays à revenu élevé. Sur ce montant total, 36,3 milliards d’USD, soit 94 %, étaient destinés au financement de l’atténuation des changements climatiques et 2,5 milliards d’USD, soit 6 %, au financement de l’adaptation à leurs effets. Le montant des financements privés mobilisés était de 39,1 milliards d’USD.

Objectifs de financement climatique dépassés

Grâce à ce volume de financement climatique record accordé en 2022, les BMD dépassent pour la deuxième année consécutive les objectifs qu’elles se sont fixés en la matière à l’horizon 2025 lors du sommet Action climat organisé par le secrétaire général des Nations unies en 2019. Parmi ces objectifs figuraient un concours collectif total de 50 milliards d’USD de financement climatique pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, un volume d’au moins 65 milliards d’USD de financement climatique à l’échelle mondiale, un doublement, à 18 milliards d’USD, des fonds consacrés à l’adaptation aux changements climatiques et la mobilisation de 40 milliards d’USD d’investissements privés. Par rapport aux volumes enregistrés en 2019, les financements climatiques des BMD en 2022 ont augmenté de 47 % dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (41,5 milliards d’USD en 2019) et de 62 % à l’échelle mondiale (61,6 milliards d’USD en 2019).

« Le besoin pressant d’accroître les financements en faveur de la lutte contre les changements climatiques est au cœur de l’appel lancé aux banques multilatérales de développement d’en faire davantage face à l’urgence climatique. Avec près de 100 milliards d’USD de financement climatique dans le monde, dont une augmentation sensible dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, le rapport montre que les BMD respectent leurs engagements et le font en avance sur le calendrier. Mais nous devons faire plus et, en tant que banque européenne du climat, nous sommes prêts à intensifier nos efforts. La BEI coopère avec les autres BMD et la présidence de la COP 28 sur la manière de mobiliser davantage de financements privés et d’accélérer le soutien aux pays et au secteur privé pour atteindre les objectifs de Paris en matière de climat », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

Par l’intermédiaire de sa branche spécialisée dans le développement, BEI Monde, la banque de l’UE a apporté un soutien record à la lutte contre les changements climatiques : 32,9 milliards d’USD dans les pays à revenu élevé et 4,2 milliards d’USD dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les financements privés que ce soutien a permis de mobiliser à l’échelle mondiale s’élèvent à 32 milliards d’USD.

Rapport conjoint transparent sur le financement de la lutte contre les changements climatiques

Le rapport conjoint des BMD relatif au financement de l’action en faveur du climat est le fruit d’une collaboration annuelle destinée à publier les chiffres en la matière et à décrire clairement les méthodes mises en œuvre pour assurer le suivi de ce financement climatique. Il vise à suivre les progrès accomplis par rapport aux objectifs communs de financement des BMD en faveur du climat, tels que ceux annoncés lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) et l’ambition accrue promise pour la période 2021-2025.

Le rapport de cette année intègre les financements climatiques de la Banque de développement du Conseil de l’Europe et de la Nouvelle banque de développement, de sorte que, pour la première fois, les financements climatiques des dix BMD figurent dans les données agrégées communiquées. Même sans ces deux banques, les financements en faveur du climat à l’échelle mondiale ont atteint 98 milliards d’USD en 2022. En outre, le rapport de cette année comprend une ventilation plus détaillée des financements climatiques des BMD dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement.

Le rapport 2022 des banques multilatérales de développement, coordonné par la BEI, regroupe des données provenant de la Banque africaine de développement (BAfD), de la Banque asiatique de développement (BAsD), de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII), de la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB), de la Banque européenne d’investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), de la Banque islamique de développement (BIsD), du Groupe de la Banque interaméricaine de développement (BID), du Groupe de la Banque mondiale et de la Nouvelle banque de développement (NDB).

Infographie du rapport conjoint des BMD

Rapport conjoint des BMD

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Intervenant dans plus de 160 pays, elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

En 2019, la BEI a adopté la version actualisée de sa politique de prêt dans le secteur de l’énergie, avec pour objectif de mettre un terme au financement des projets énergétiques recourant aux combustibles fossiles sans dispositif d’atténuation, y compris le gaz naturel. Elle est la première banque multilatérale de développement à avoir agi en ce sens.

En 2021, elle a été la première banque multilatérale de développement à aligner ses activités de financement sur l’accord de Paris.

Au titre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI entend mobiliser 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030.

La BEI s’est engagée à porter la part des investissements à l’appui de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale à plus de 50 % du total annuel de ses prêts d’ici 2025, un objectif qu’elle a dépassé l’année dernière (58 %).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.