La garantie fournie par la BEI à Santander permettra d’octroyer jusqu’à 400 millions d’EUR de nouveaux prêts aux ETI portugaises, facilitant leur accès aux financements.

Les nouveaux prêts devraient également bénéficier aux entreprises des régions moins développées du Portugal.

Santander Portugal et la Banque européenne d’investissement (BEI) viennent de signer un accord de garantie visant à faciliter l’accès des entreprises de taille intermédiaire (ETI) aux financements, dans un contexte de taux d’intérêt élevés et de durcissement des conditions de liquidité. L’accord de garantie avec la BEI permettra à Santander de constituer un portefeuille de 400 millions d’EUR au maximum de nouveaux prêts assortis de meilleures conditions de crédit.

Au moyen de la garantie de 50 % fournie par la BEI, Santander pourra consentir jusqu’à 400 millions d’EUR de nouveaux prêts. Grâce à la mobilisation attendue de nouveaux investissements pouvant atteindre 560 millions d’EUR, l’opération devrait être bénéfique pour l’économie portugaise.

À l’occasion de la cérémonie de signature ce jour à Lisbonne, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et Amílcar Lourenço et Isabel Guerreiro, membres du comité de direction de Santander Portugal, ont mis en exergue l’importance de cet appui aux investissements d’entreprises de taille intermédiaire dans l’ensemble du pays, y compris dans les régions moins développées.

Ricardo Mourinho Félix a déclaré : « Dans un paysage économique où règne l’incertitude – des perturbations de la chaîne d’approvisionnement à l’inflation élevée – les exigences financières qui pèsent sur les entreprises deviennent chaque jour plus pressantes. Cette initiative conjointe vise à remédier à une partie de leurs difficultés, tout en contribuant à une croissance économique soutenue et à la stabilité de l’emploi sur tout le territoire portugais. »

Amílcar Lourenço a souligné l’importance de ces prêts pour promouvoir la croissance des entreprises à travers le pays : « Chez Santander, nous avons un engagement permanent envers les entreprises, qui consiste à leur procurer, aux meilleures conditions possibles, les ressources dont elles ont besoin pour croître et réussir, rendant ainsi notre économie plus prospère. Cet accord avec la BEI est une preuve supplémentaire de notre volonté de nous tenir aux côtés de nos entreprises, en favorisant l’investissement, la création d’emplois et la richesse dans tout le pays. »

Banco Santander est l’une des contreparties les plus dynamiques de la BEI, associant des opérations de financement traditionnelles, des lignes de crédit spécifiques et des opérations en partage des risques pour les portefeuilles d’entreprises et le financement sur projets, dans des pays comme le Portugal, l’Espagne ou la Pologne.

Informations générales

À propos de la BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a enregistré une nouvelle année d’excellents résultats au Portugal : le total des nouveaux financements signés y atteint 1,7 milliard d’EUR en 2022.

À propos de Santander

Santander Portugal est une banque cheffe de file du secteur financier portugais. Elle a pour mission d’aider les particuliers et les entreprises à prospérer, en ayant pour vocation d’être la meilleure plateforme numérique ouverte de services financiers, en agissant de manière responsable et en s’assurant la confiance constante de ses employés, de ses clients, de ses actionnaires et de la société. Santander est la plus grande banque privée à la fois du point de vue de la rentabilité et du portefeuille des prêts en cours. Son solide bilan se traduit par un ratio de fonds propres (CET1 de 17,6 % en juin 2023) supérieur aux exigences réglementaires minimales de 8,3 %, la bonne qualité de ses actifs (ratio des encours non productifs de 2,1 %) et son faible coût du risque. La banque adapte ses activités aux nouveaux besoins de ses clients, en investissant dans les processus, la transition numérique et les technologies, afin de proposer les meilleurs services, une démarche qui conduit à l’élargissement de sa clientèle fidèle.