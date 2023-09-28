First Capital Bank et la Banque européenne d’investissement (BEI) nouent un partenariat portant sur une ligne de crédit de 10 millions d’USD

La ligne de crédit en faveur du développement des PME est destinée à renforcer le secteur agricole en Zambie

Dans le cadre du partenariat, First Capital Bank rétrocédera les fonds à une clientèle de PME agricoles

First Capital Bank Limited noue un partenariat ce jour avec la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union européenne (UE) portant sur une ligne de crédit de 10 millions d’USD en faveur du développement. Cette ligne de crédit s’inscrit dans le cadre de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les pays membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part, afin de mettre des financements de la BEI à la disposition d’un groupe d’institutions financières situées en Zambie.

Le concours de la BEI vise à accélérer la croissance économique dans le secteur agricole en Zambie. Des financements seront accordés par l’intermédiaire de First Capital Bank pour des projets mis en œuvre par de petites et moyennes entreprises (PME) zambiennes. L’objectif principal de cette alliance stratégique est de combler les déficits de financement existant dans le secteur agricole et d’améliorer directement le profil de production à l’appui de la sécurité alimentaire du pays.

Jaco Viljoen, président-directeur général de FMBcapital Holdings Plc (société de contrôle de First Capital Bank) s’est exprimé à l’occasion de la cérémonie de signature officielle de cette nouvelle ligne de crédit : « Nous sommes ravis de mettre en place cette ligne de crédit en Zambie. La Zambie est le troisième pays où nous mettons les relations entre First Capital Bank et la BEI au service du développement des PME dans le secteur agricole. Cette initiative est cohérente avec la valeur que nous attachons à la citoyenneté dans notre banque. Nous sommes attentifs aux besoins de la communauté que nous servons et au rôle que nous pouvons jouer pour améliorer son développement. »

First Capital Bank Limited est convaincue de l’intérêt de partenariats mutuellement bénéfiques pour soutenir ses clients. Shashank Mehta, directeur général par intérim : « Nous avons pour objectif de générer une croissance supplémentaire dans l’ensemble de nos activités dont l’impact se traduit par des effets positifs majeurs pour l’économie en général et les communautés que nous desservons. » Et d’ajouter : « Pour preuve de notre engagement en faveur de la réussite de cette opération, Andre Potgieter, responsable des services bancaires au secteur agricole et aux entreprises pour le groupe, sera désormais basé en Zambie et apportera son expertise à ce partenariat. »

La BEI met à disposition des financements et un savoir-faire à l’appui de projets d’investissement solides et durables en Zambie et elle est déterminée à faire en sorte que les exploitants agricoles zambiens puissent investir dans le cadre de cette nouvelle coopération avec des partenaires financiers locaux. Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Dans le cadre de l’Équipe Europe, la BEI se réjouit d’accorder un financement ciblé de 10 millions d’USD à First Capital Bank Limited pour accélérer les investissements du secteur privé dans l’agriculture, créer des emplois et soutenir la reprise après la pandémie et la sécurité alimentaire de la Zambie. »

Karolina Stasiak, ambassadrice désignée de l’Union européenne en Zambie et auprès du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA) : « Aujourd’hui, nous posons un nouveau jalon dans notre partenariat à long terme avec la Zambie. Cette avancée permet à l’UE de soutenir davantage les partenariats verts et les investissements en faveur d’une reprise durable, de la croissance et de la création d’emplois décents dans le pays. Ce financement s’inscrit dans le droit fil de notre engagement au titre de “Global Gateway” et de l’appui de l’Union européenne à la promotion du développement durable. L’objectif est de soutenir des investissements d’impact sur les plans environnemental, social et économique et de contribuer à améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles en Zambie, en ne laissant personne de côté. »

Par l’intermédiaire de Zambia Agriculture Value Chain Facility, une initiative conjointe de la BEI et de la Commission européenne, nous améliorons l’accès à des financements adaptés dans le pays, principalement pour les PME qui interviennent dans les chaînes de valeur de l’agriculture et de l’aquaculture. Ces projets illustrent la coopération étroite et la relation de longue date que nous entretenons avec les autorités zambiennes, les acteurs locaux et l’Union européenne.

La Banque apprécie les alliances stratégiques comme celle-ci, car elles lui donnent la possibilité de réaliser son objectif organisationnel global qui consiste à permettre à toutes et tous d’accomplir des choses extraordinaires dans leur domaine de compétence. Le financement est un élément essentiel à la croissance des entreprises et, à ce titre, la Banque continuera à entretenir des relations qui offrent des perspectives sur ce plan.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de First Capital Bank

First Capital Bank Zambia fait partie de FMBcapital Holdings Plc, qui a des activités bancaires au Botswana, au Malawi, au Mozambique, en Zambie et au Zimbabwe. First Capital Bank offre une gamme complète de services de banque d’entreprise, banque commerciale et banque de détail.

First Capital Bank Zambia est la troisième banque du groupe à recevoir un financement de la BEI, après First Capital Bank Malawi et First Capital Bank Zimbabwe.

Pour de plus amples informations sur First Capital Bank Zambia, veuillez consulter son site web à l’adresse : https://firstcapitalbank.co.zm.

À propos de FMBcapital Holdings

FMBcapital Holdings Plc fournit des solutions bancaires et financières par l’intermédiaire de ses filiales d’exploitation sur cinq marchés de la Communauté de développement de l’Afrique australe – Botswana, Malawi, Mozambique, Zambie et Zimbabwe – en s’appuyant sur un centre de services partagés pour les opérations et les technologies de l’information basé à Maurice. Le groupe dispose d’une base d’actifs totale de plus de 1,5 milliard d’USD, emploie plus de 1 900 personnes et répond aux besoins financiers de ses clients dans toute l’Afrique.

Pour de plus amples informations sur FMBcapital Holdings Plc, veuillez consulter son site web à l’adresse : https://fmbcapitalgroup.com.