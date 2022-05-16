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GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - FCB ZAMBIA

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Zambie : 10 000 000 €
Lignes de crédit : 10 000 000 €
Date(s) de signature
9/06/2023 : 10 000 000 €
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16/07/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - FCB ZAMBIA
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Zambie : First Capital Bank Limited et la BEI unissent leurs forces pour soutenir le développement des PME agricoles grâce à une ligne de crédit de 10 millions d’USD
Projet apparenté
GREEN AFRICAN AGRICULTURE VALUE CHAIN GA

Fiche récapitulative

Date de publication
16 mai 2022
Statut
Référence
Signé | 09/06/2023
20220385
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - FCB ZAMBIA
FIRST CAPITAL BANK ZAMBIA LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Credit line for First Capital Bank Zambia for on-lending to eligible small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps active in agriculture value chains.

Financing of primarily agriculture value chain projects carried out by final beneficiaries including small and medium-sized enterprises.

Additionnalité et impact

Access to finance is one of the main market constrains in Zambia, particularly for long term financing. The proposed RSF and the complementary Agriculture Value Chain lending financing bear a longer maturity than typically available in the market. This operation will reduce credit risk for financial intermediaries financing primary and secondary agriculture projects, one of the drivers of the country's economy. The RSF will allow the FI to reduce the commonly very high collateral requirements when lending, mainly to SMEs active in the sector. 

The EIB aims through this operation to generate opportunities to: (i) promote inclusive value chain development by integrating smallholders, increase income, more secure linkages and access to new markets and services (ii) foster green and sustainable agriculture and (iii) embrace digitization in the targeted sector.

The FI and potentially final beneficiaries will further benefit from Technical Assistance focussed on a broad range of capacity building activities. 

The project is under the auspices of the EU's external action plan NDICI and its Investment Framework as well as the African Union's Agenda 2063 and the EU Sub-Saharan Africa Multi-Annual Indicative programme 2021-2027, which supports a stronger regional and continental economic integration.  


Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREEN AFRICAN AGRI VALUE CHAIN - FCB ZAMBIA
Date de publication
16 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158031539
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220385
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
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