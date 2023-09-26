>@Photo Dudau/EIB
  • La BEI a organisé une cérémonie pour son nouveau bâtiment qui est en cours de construction dans le quartier du Kirchberg à Luxembourg.
  • Adjacent au bâtiment principal de la BEI, l’immeuble accueillera 1 500 postes de travail et vise à regrouper les bureaux de la Banque à Luxembourg sur un seul site.
  • Conçu comme un bâtiment fonctionnel et à faibles émissions, il reflète les valeurs de l’institution et sa mission première en tant que banque européenne du climat.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a inauguré ce jour la construction de son nouveau bâtiment au Kirchberg, à Luxembourg, lors d’une cérémonie organisée par Werner Hoyer, président de la BEI, en présence de Yuriko Backes, ministre des finances et gouverneure de la BEI, et de Lydie Polfer, bourgmestre de Luxembourg. À cette occasion, ils ont dévoilé ensemble une « première pierre » prélevée sur le site à des fins commémoratives.

Situé à côté du siège actuel de la BEI au Kirchberg, le nouveau bâtiment se composera d’une tour de seize étages et d’un socle de six étages comprenant trois patios à ciel ouvert. Conçu comme un bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle, il respecte des normes environnementales strictes. Il a également obtenu la certification BREEAM portant la mention « excellent » en ce qui concerne sa conception, en particulier pour sa durabilité sur le plan énergétique. 

Les nouveaux locaux pourront accueillir jusqu’à 1 500 postes de travail, l’objectif étant de regrouper le personnel de la BEI travaillant actuellement dans des bureaux loués et décentralisés. Ils offriront la flexibilité, l’efficience et le niveau élevé de confort que requièrent les modèles de travail actuels. Leur inauguration est prévue en 2026.

 « Le Luxembourg est notre pays d’accueil et le restera », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI. « Ce nouveau bâtiment reflète les engagements climatiques de la BEI et souligne notre mission principale en tant que banque européenne du climat à l’échelle mondiale. Il nous permettra de regrouper notre personnel dans des espaces de travail fonctionnels, modernes et respectueux de l’environnement. »

Yuriko Backes, ministre luxembourgeoise des finances, a déclaré : « En tant que ministre des finances et gouverneure de la BEI, j’ai le plaisir de participer à cette cérémonie qui dévoile la “première pierre” du nouveau bâtiment, symbole du lien durable que notre pays entretient avec la BEI, la première institution financière multilatérale au monde. En plus de renforcer notre excellent partenariat, cet édifice souligne notre volonté commune de jouer un rôle majeur en faveur de la durabilité mondiale et dans la lutte contre les changements climatiques. »

La BEI a été créée par le traité de Rome en 1957. Son siège a été établi à Luxembourg en 1968 sur la Place de Metz et a déménagé au Kirchberg en 1980.  (Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web : Histoire et architecture des bâtiments de la BEI)

Vous trouverez davantage d’informations sur le projet de construction ici.

Render from North Facade
EIB unveils foundation stone of its new building in Luxembourg
Render from East Facade
EIB unveils foundation stone of its new building in Luxembourg
Aerial view
EIB unveils foundation stone of its new building in Luxembourg
Site works with builders
EIB unveils foundation stone of its new building in Luxembourg
Updated render of exterior from 2022
EIB unveils foundation stone of its new building in Luxembourg
At lunch time on Tuesday 26 September, Luxembourg Minister of Finance-Governor of the EIB Yuriko Backes and President Hoyer will participate in a First stone ceremony for the construction of the European Investment Bank’s new building. At this milestone event, both President Hoyer and Minister Backes will hold short speeches, after which the First stone and a commemorative plaque will be unveiled. The event will be hosted in EKI building, in the presence of Mayor of the City of Luxembourg Lydie Polfer, representatives of EIB stakeholders in Luxembourg and partners of the construction project.
First stone ceremony for the EIB’s new building
