L’école V.I. Vernadskyi du village de Shyshaky, dans l’oblast de Poltava, est maintenant rouverte après une rénovation complète menée dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine géré par la Banque européenne d’investissement (BEI). Grâce à ces travaux, les enfants de la région peuvent profiter d’un environnement d’apprentissage moderne et inclusif, d’une alimentation nutritive et de services de transport scolaire.

L’école accueille actuellement 466 élèves – dont 41 enfants d’anciens combattants, dix dont les parents ont été touchés par la catastrophe de Tchernobyl et 13 enfants porteurs de handicap. L’école V.I. Vernadskyi a également accueilli 24 enfants déplacés des régions les plus touchées par la guerre.

Les travaux de rénovation ont apporté des améliorations importantes à l’intérieur, notamment une transformation en profondeur des toilettes, de nouvelles portes et fenêtres à haute efficacité énergétique et de nouvelles zones de loisirs. Les infrastructures de l’école ont également été considérablement améliorées : les équipements de régulation des gaz ont été modernisés et les réseaux d’approvisionnement en eau, d’assainissement, de chauffage, d’aération et de distribution d’électricité ont été remplacés. Un serveur et un réseau informatique moderne ont également été installés. Afin d’améliorer l’inclusion, l’environnement a été adapté aux enfants ayant des besoins spécifiques ; il est désormais équipé de rampes d’accès, d’une chaise élévatrice et d’un ascenseur.

Les travaux ont été financés par un prêt d’un million d’euros de la BEI, la banque de l’Union européenne. Une contribution supplémentaire non négligeable de 100 000 EUR a été prélevée sur le budget local.

Oleksandr Kubrakov, vice-premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures : « Cette école représente une nouvelle réussite engrangée grâce à une coopération étroite entre l’Ukraine et ses partenaires européens. Dans le cadre de l’initiative We Build Ukraine et du programme d’appui au relèvement rapide du pays que soutient l’UE, nous poursuivons nos efforts malgré les menaces quotidiennes pour créer une nouvelle Ukraine, ne laissant aucun ukrainien de côté. »

Sergii Marchenko, ministre ukrainien des finances a souligné l’importance du soutien financier européen en temps de guerre. « Même si la guerre se poursuit, les enfants doivent avoir accès à un enseignement de qualité. La rénovation complète de l’école Shyshaky est une étape essentielle pour fournir des conditions sociales décentes et répondre aux besoins des personnes touchées par la guerre. Nous sommes reconnaissants à l’Union européenne et à la BEI pour leur soutien, et nous sommes impatients de mettre en œuvre d’autres projets qui changeront des vies. »

Oleksandr Tutka, le dirigeant de la communauté territoriale unie de Shyshaky, a réaffirmé la valeur de ce projet pour les enfants du village de Shyshaky. « Bien que nous craignions qu’une invasion à grande échelle interrompe les travaux, la reconstruction a été achevée à temps. Pour moi, c’est un nouvel exemple de la résilience ukrainienne et de la lutte que livre le pays pour une vie meilleure. Mais naturellement, cela n’aurait pas été possible sans le soutien de l’Union européenne, et nous tenons donc à remercier nos partenaires pour leur aide et leur engagement. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée des opérations de la Banque en Ukraine : « La guerre brutale de la Russie a touché des millions d’enfants en Ukraine, changeant radicalement leur vie. Il est essentiel de veiller à ce que les enfants ukrainiens puissent, dès maintenant, accéder à l’enseignement dans un environnement confortable, sûr et inclusif, sans devoir attendre la fin de la guerre. C’est pourquoi, malgré tous les défis, la BEI n’a pas interrompu ses projets locaux dans le pays et la Banque continue à apporter des changements positifs sur le terrain. Aujourd’hui, les enfants du village de Shyshaky, tant locaux que déplacés, peuvent apprendre dans des salles de classe confortables avec des équipements modernes et jouer dans de nouveaux espaces de détente. Cela n’aurait pas été possible sans le travail d’équipe bien coordonné avec nos partenaires ukrainiens et le dévouement impressionnant des ouvriers de la construction. En prenant soin des enfants ukrainiens aujourd’hui, nous garantissons un avenir prospère à l’Ukraine au sein de la famille européenne. »

Katarína Mathernová, ambassadrice de l’UE en Ukraine a déclaré qu’il était crucial pour l’Union européenne d’autonomiser les communautés ukrainiennes par le biais d’une coopération étroite et des programmes améliorant directement la vie et le bien-être des populations. « La guerre d’agression brutale de la Russie n’engendre rien d’autre que la destruction. Mais le peuple ukrainien ne perd pas espoir. Et il n’a jamais cessé de se battre. Il reconstruit ce qui a été détruit, il restaure son style de vie, et nous sommes ici pour l’aider. L’Union européenne n’a cessé d’intensifier son soutien politique, humanitaire et financier à l’économie et à la société ukrainienne, ainsi qu’au relèvement du pays. Aujourd’hui, tous ensemble, nous avons quelque peu amélioré la vie des élèves ukrainiens. Et nous continuerons à le faire. »

Jaco Cilliers, représentant résident du PNUD en Ukraine, a fait remarquer que de telles initiatives sont essentielles à la reprise complète et durable de l’Ukraine. « En temps de guerre, les enfants sont extrêmement vulnérables et nous avons le devoir moral de veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits », a-t-il déclaré. « Avec l’Union européenne, la BEI, sa banque, et nos partenaires ukrainiens, nous restons résolument engagés dans notre mission de veiller à ce qu’aucun enfant ukrainien ne soit laissé pour compte. »

La rénovation de l’école V.I. Vernadskyi de Shyshaky a été réalisée dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine (UERP) – un prêt-cadre multisectoriel de 200 millions d’EUR consenti par la Banque européenne d’investissement. En donnant les moyens aux collectivités locales de rénover des infrastructures sociales, l’UERP contribue à améliorer les conditions de vie des personnes déplacées à l’intérieur du pays et de leurs communautés d’accueil. À ce jour, 106 sous-projets ont été menés à bien, portant sur la rénovation de 51 bâtiments scolaires, 37 établissements de santé, neuf immeubles de logements sociaux, quatre bâtiments administratifs, quatre centres culturels et un complexe sportif. Le ministère ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures coordonne l’UERP en collaboration avec le ministère des finances, mais les projets de reconstruction sont entièrement gérés par les autorités locales. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine fournit une assistance technique pour l’UERP, assurant l’exécution efficace et efficiente des sous-projets.