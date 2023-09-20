© Nantes Metropole

2,4 milliards d’EUR pour le financement des entreprises

1,7 milliard d’EUR pour les transports durables

1 milliard d’EUR pour l’action climatique et les énergies propres

670 millions d’EUR pour le développement régional

410 millions d’EUR pour l’éducation et la santé

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements pour un montant de 6,3 milliards d’EUR à l’appui des investissements des entreprises, des transports, de l’action en faveur du climat, de l’éducation et de la santé, et du développement régional en Europe et dans le monde.

« Des dirigeants du monde entier réunis cette semaine à New York appellent à un engagement accru pour lutter contre la crise climatique et réaliser les 17 objectifs de développement durable. Avec ses partenaires européens et mondiaux, la BEI continue d’œuvrer dans cette optique et débloque des investissements indispensables pour renforcer les perspectives économiques, améliorer les conditions de vie et mobiliser des financements », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

2,4 milliards d’EUR pour l’innovation et le financement des entreprises

Les nouveaux financements à l’appui d’investissements ciblés mis en œuvre par des entreprises permettront d’améliorer l’accès aux ressources financières pour les entreprises innovantes du domaine des technologies propres à travers l’Europe, et soutiendront plus spécifiquement des investissements dans le domaine des centres de données en France, ou encore des investissements climatiques engagés par des entreprises italiennes.

La BEI apportera son concours à des investissements à grande échelle visant à accélérer la recherche, le développement et la commercialisation de semences agricoles en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas. Elle financera aussi des mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire les émissions d’un fabricant de papier industriel en Suède.

La BEI a validé une nouvelle contribution financière spécifique visant à renforcer, en Afrique, l’accès au microfinancement pour les personnes déplacées en raison de conflits, de problèmes liés au climat ou de difficultés économiques.

De nouveaux apports de fonds propres destinés à soutenir les entreprises tournées vers l’exportation en Ukraine et en Moldavie, la transformation numérique des entreprises en Inde et sur le continent africain, et les entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables en Amérique latine et dans les Caraïbes ont également été approuvés.

1,7 milliard d’EUR pour améliorer les transports urbains et régionaux

De nouveaux investissements dans les transports soutenus par la BEI permettront d’améliorer la mobilité urbaine, de moderniser les liaisons ferroviaires et de réduire les embouteillages.

Ils concerneront notamment la rénovation du réseau de tramway, la mise en service de nouveaux tramways et la construction de nouvelles installations d’entretien dans les villes de Nantes et de Nice en France, la modernisation d’une liaison ferroviaire de 30 km sur le corridor RTE-T en Hongrie et la construction d’un nouveau tronçon de l’autoroute A2 entre Mińsk Mazowiecki et Biala Podlaska en Pologne.

La BEI a par ailleurs approuvé un financement pour une nouvelle ligne de métro surélevée de 22 km dans la deuxième ville d’Égypte, Alexandrie, avec 20 nouvelles stations. Grâce à ces travaux, les navetteurs pourront bénéficier d’une capacité de transport accrue, de trajets plus rapides et d’un meilleur confort.

1 milliard d’EUR pour l’action climatique et les énergies propres

De nouveaux financements pour l’action en faveur du climat, la protection de l’environnement et les énergies propres ont été approuvés. Ils soutiendront l’expansion des énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’adaptation des pratiques agricoles à l’évolution du climat.

Dans le secteur des énergies renouvelables, de nouvelles ressources sont mises à disposition pour financer des projets d’énergie solaire et éolienne terrestre de taille moyenne dans toute l’Allemagne et des projets éoliens terrestres de petite et moyenne dimension en Autriche, ainsi que pour un financement rationalisé visant à accélérer le développement de la production d’énergie de source renouvelable au Chili.

La BEI a décidé de soutenir des améliorations globales de l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics de la capitale arménienne, Erevan, et notamment des mesures destinées à réduire la consommation d’énergie dans les jardins d’enfants et les centres de santé.

À Chypre, la BEI va financer la construction et la modernisation de réseaux d’égouts et le traitement des eaux usées, aux fins de la conformité avec la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

670 millions d’EUR pour le développement régional et l’aménagement urbain

Les nouveaux investissements régionaux et urbains approuvés aujourd’hui transformeront les services publics, stimuleront l’activité économique et renforceront l’utilisation locale de l’énergie durable et la protection de l’environnement.

Les investissements qui bénéficieront d’un nouveau concours de la BEI dans la ville polonaise de Cracovie permettront d’améliorer l’éducation, la santé, les transports publics, les installations sportives et culturelles utilisées par les habitants de la ville – y compris les quelque 2,5 millions de réfugiés ukrainiens accueillis dans la ville depuis l’invasion de leur pays par la Russie –, ainsi que de renforcer la protection contre les inondations, l’utilisation des énergies renouvelables et les mesures d’efficacité énergétique.

En Espagne, dans la région de l’Estrémadure, la BEI interviendra à l’appui d’investissements locaux dans les domaines de l’éducation, du numérique, de la santé, de l’eau et des transports dans le cadre d’initiatives plus larges visant à relever les défis économiques, sociaux et environnementaux liés à l’exode rural, aux possibilités qui s’offrent aux jeunes, aux difficultés liées aux communications et aux transports, aux coûts de l’énergie et aux changements climatiques.

410 millions d’EUR pour l’éducation et la santé

La BEI accorde un nouveau financement pour la construction de nouveaux bâtiments universitaires et de recherche et de locaux connexes pour l’université « La Statale » de Milan, sur un nouveau campus moderne implanté sur le pôle d’innovation de Milan, dans le cadre du réaménagement de l’ancien site de Milano Expo 2015.

Au Maroc, la BEI va financer l’expansion et le développement de dix technopôles afin de soutenir la croissance économique et la compétitivité.

Aux Pays-Bas, dans le domaine des soins aux personnes âgées, la BEI a également approuvé ce jour une contribution en faveur d’un nouvel établissement de soins spécialisé et de la modernisation d’installations dans 13 foyers.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI