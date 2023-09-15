La BEI lance un nouveau Pôle régional à Abidjan pour renforcer son action en Afrique occidentale et centrale

Ce jeudi 14 septembre 2023, lors de sa visite officielle à Abidjan, le Vice-Président de la BEI, M. Ambroise Fayolle, a dévoilé la plaque inaugurale lançant ainsi officiellement le nouveau Pôle régional pour l’Afrique occidentale et centrale au bureau de la représentation de la BEI à Abidjan. Il s’agit du deuxième Pôle régional créé par la BEI en Afrique après celui de Nairobi au Kenya.

« Je suis très heureux d’inaugurer ce nouveau Pôle régional pour l’Afrique occidentale et centrale à Abidjan. » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-président de la BEI. Et d’ajouter : « C’est une étape importante qui est franchie aujourd’hui. Notre ambition est de mettre en œuvre avec encore plus d’efficacité notre stratégie en Afrique grâce à une présence locale accrue de nos experts techniques, environnementaux et financiers, et le développement de nouveaux partenariats. En répondant au plus près aux besoins des acteurs et porteurs de projets, notre objectif est de contribuer à une croissance plus inclusive et durable pour les populations. »

Le nouveau Pôle régional de la BEI à Abidjan s’inscrit pleinement dans la dynamique de l’Initiative européenne Global Gateway dont la BEI est un partenaire clef, et de BEI Monde, la nouvelle branche de la BEI dédiée au développement et aux partenariats internationaux. Il reflète la détermination de la BEI de renforcer l’impact de ses investissements durables en Afrique et dans le monde entier, en étroite collaboration avec ses partenaires mondiaux et grâce à une présence locale accrue de ses experts techniques, environnementaux et financiers. Il permettra très concrètement à la BEI de mieux répondre à sa stratégie en matière d’investissements privés et publics grâce à l’expertise et l’appui technique et financier apporté par ses investissements.

Le nouveau Pôle d’Abidjan se concentrera sur les secteurs, produits et services qui répondent plus spécifiquement aux besoins des pays de la région occidentale et centrale, tels que le climat, le numérique et la santé, ainsi que les projets d’infrastructures publiques et privées dans les domaines de l’eau, de l’énergie et des transports.

Le nouveau pôle d’Abidjan sera dirigé par M. Roger Stuart.

Ce même jour, le Vice-Président de la BEI a profité de sa visite officielle à Abidjan pour signer deux importants financements en faveur du secteur privé avec COFINA et la Banque Atlantique pour un montant global de 91 millions d’euros pour la Cote d’Ivoire et la région.

Le Vice-Président de la BEI a également rappelé lors de cette inauguration que BEI était un partenaire clef de l’Afrique depuis de nombreuses années. Rien que pour l’année 2022, la BEI a investi 4,2 milliards d’euros pour soutenir les secteurs public et privé sur l’ensemble du continent dont 500 millions d’euros en Afrique occidentale et centrale. Il s’agit d’engagements concrets en faveur d’investissements énergétiques durables, axés également sur le développement des télécommunications et du numérique, l’amélioration des soins de santé et l’accès à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement sans oublier le transport durable et le financement des entreprises.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d'investissement

La BEI est un partenaire solide des pays africains depuis plus de 55 ans. A travers EIB Global, la banque renforce sa présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, la BEI a fourni plus de 28 milliards d'euros pour des investissements dans les technologies innovantes, l'énergie verte, l'eau, l'éducation, l'agriculture, les télécommunications, la santé et les entreprises dans 40 pays du continent. Rien que depuis le début de la pandémie en 2019-2020, la BEI a fourni plus de 8,5 milliards d'euros pour de nouveaux investissements privés et publics dans toute l'Afrique.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI qui se consacre à accroître l'impact des partenariats internationaux et du financement du développement. EIB Global est conçu pour favoriser un partenariat solide et ciblé au sein de l'équipe Europe, aux côtés d'autres institutions de financement du développement et de la société civile. EIB Global rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à nos bureaux à travers le monde.