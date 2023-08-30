Question – Au cours du dernier exercice financier, combien votre entreprise a-t-elle investi dans chacun des domaines suivants dans l’intention de maintenir ou d’accroître ses bénéfices futurs ? Base : toutes les entreprises qui ont investi au cours du dernier exercice (sauf celles qui ne savent pas ou ont refusé de répondre).

Les obstacles à l’investissement à long terme les plus fréquemment cités en Europe centrale et orientale sont l’incertitude quant à l’avenir (87 %), les coûts de l’énergie (87 %) et la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée (82 %). Les résultats sont comparables à l’échelle de l’Union européenne.

Impact des changements climatiques sur l’investissement

Les entreprises de la région s’inquiètent du coût que représente l’adoption de mesures visant la neutralité carbone, qui impliquent la modernisation des méthodes de production. En raison de la forte proportion de combustibles fossiles dans la production d’énergie des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) et des méthodes de production à forte intensité énergétique, les entreprises de la région sont particulièrement exposées à ce risque. En conséquence, les entreprises des PECO qui considèrent comme une menace la transition vers des normes et réglementations climatiques plus exigeantes sont plus nombreuses que celles qui y voient une occasion à saisir (36 % contre 18 %). Ces chiffres contrastent avec la situation générale dans l’Union européenne, où les proportions de ces deux points de vue sont quasiment identiques (32 % y voient une menace, 29 % une occasion à saisir). Par rapport aux petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises sont beaucoup plus nombreuses à considérer la transition vers la neutralité carbone comme une occasion à saisir (14 % contre 22 %).

Les entreprises d’Europe centrale et orientale prennent des mesures pour adopter un modèle économique plus respectueux de l’environnement. Environ 90 % des entreprises de la région cherchent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est conforme à la moyenne de l’UE. Les principaux projets mis en œuvre en ce sens dans les PECO sont la réduction et le traitement des déchets (67 %) et les investissements dans l’efficacité énergétique (55 %), qui se sont révélés très rentables ces dernières années. Par rapport à la moyenne de l’UE, les entreprises d’Europe centrale et orientale investissent moins fréquemment dans les transports durables (43 % contre 32 %). À l’échelle de la région, ce sont les entreprises roumaines (93 %) et polonaises (90 %) qui étaient les plus susceptibles de mettre en œuvre de tels projets, tandis que les entreprises bulgares étaient moins susceptibles de le faire (70 %).

Le pourcentage d’entreprises des PECO qui investissent dans l’efficacité énergétique (près de 40 %) est proche de la moyenne de l’UE, même si la région privilégie un modèle économique plus énergivore. Les entreprises du secteur manufacturier (48 %) et les grandes organisations (50 %) étaient les plus susceptibles de mettre en œuvre ce type d’investissement.

Financement de l’investissement

Les fonds propres (70 %) représentaient la principale source des financements des entreprises d’Europe centrale et orientale en 2022, suivis par les ressources externes (25 %), les financements intragroupes représentant en moyenne 4 % de l’investissement global des entreprises des PECO. Le pourcentage d’entreprises ayant recours à des financements extérieurs est le plus élevé en Roumanie (32 %) et le plus faible en Tchéquie (18 %).

Trois quarts (75 %) des entreprises qui affirment avoir recours à des financements extérieurs ont obtenu des prêts bancaires au cours du dernier exercice, dont 21 % à des conditions préférentielles. Il existe des différences notables à cet égard entre les pays de la région : les prêts bancaires préférentiels sont les plus courants en Hongrie (39 %), en Tchéquie (36 %) et en Roumanie (36 %), et les moins courants en Lettonie (5 %), en Pologne (7 %) et en Estonie (8 %).

La proportion d’entreprises peinant à obtenir un financement extérieur est plus élevée dans les PECO (9,2 %) que dans l’ensemble de l’UE (6,2 %). Le principal problème signalé par les entreprises de la région était le refus des demandes de prêt (5,8 %).

Informations générales

À propos de l’enquête du Groupe BEI sur l’investissement

L’enquête du Groupe BEI sur l’investissement est le rapport annuel phare de la BEI. Il est conçu comme un outil de suivi, qui donne une vue d’ensemble exhaustive des changements et des facteurs qui influent sur l’investissement et son financement au sein de l’Union européenne. Afin d’expliquer les principales tendances du marché et de donner une vision plus approfondie de thématiques particulières, le rapport combine l’analyse interne de la BEI avec les résultats de la collaboration avec des spécialistes de premier plan. L’enquête 2022-2023 témoigne de la résilience de l’économie de l’UE face à la répétition de chocs et de sa capacité à se réinventer, en honorant sa promesse de réaliser des investissements publics et privés productifs. Présentant les résultats de l’enquête annuelle de la BEI sur l’investissement, le rapport s’appuie sur les réponses d’environ 12 500 entreprises en Europe à un large éventail de questions au sujet de l’investissement des entreprises et de son financement. Il comprend également une enquête auprès des municipalités de l’UE.

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il est constitué de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement. Le Groupe BEI apporte un soutien financier aux investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE, comme la cohésion sociale et territoriale et une transition juste vers la neutralité climatique.

La BEI est la première banque multilatérale de développement à cesser de financer des projets en lien avec les combustibles fossiles. Elle s’est également engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat au cours de l’actuelle décennie. Plus de la moitié des prêts accordés par le Groupe BEI en 2022 concernaient des projets de développement durable en matière de climat et d’environnement. Parallèlement, près de la moitié des projets financés par la BEI au sein de l’Union européenne étaient situés dans des régions relevant de l’objectif de cohésion (c’est-à-dire où le revenu par habitant est plus faible), ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable.