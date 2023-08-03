© Shutterstock

Le Groupe BEI a participé à une émission, par Banco Santander, de titres adossés à des actifs, pour un montant total d’environ 360 millions d’EUR.

Sur cet investissement, 110 millions d’EUR iront à des projets liés à l’efficacité énergétique, comme la construction de bâtiments à émissions quasi nulles.

L’opération permet de promouvoir des projets axés sur l’action climatique et la durabilité environnementale tout en favorisant la cohésion entre les régions espagnoles.

Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a investi 360 millions d’EUR dans des tranches de premier rang et mezzanine d’une nouvelle émission, par Banco Santander, de titres adossés à des actifs. Cet investissement, effectué dans le fonds de titrisation Santander Consumo 5 de prêts à la consommation émis par Banco Santander, permettra de couvrir les besoins en fonds de roulement et en liquidités, et de surmonter les contraintes d’investissement des petites et moyennes entreprises (PME), des petites entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des ETI espagnoles. Cette opération permettra à Banco Santander de libérer du capital et d’injecter jusqu’à 990 millions d’EUR (soit presque le triple de l’investissement du Groupe BEI) dans l’économie réelle, dont jusqu’à 300 millions d’EUR pour des projets verts.

L’engagement de la BEI au titre de cette opération s’élève à environ 330 millions d’EUR, le FEI ayant engagé, quant à lui, 30 millions d’EUR. L’investissement total du Groupe BEI revêt la forme d’une titrisation unique reposant sur une structure conçue pour atteindre une efficacité optimale

Les titres achetés ciblent pour environ 250 millions d’EUR les PME et les ETI, en contribuant à faciliter leur accès au financement et à promouvoir les investissements du secteur privé. L’opération répondra aux besoins de fonds de roulement et de liquidités de ces entreprises, en soutenant leur reprise économique tout en les aidant à surmonter les contraintes d’investissement engendrées, par exemple, par la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine, les tensions inflationnistes persistantes, les prix élevés de l’énergie et la hausse des taux d’intérêt.

Cette opération de titrisation comporte également une composante verte non négligeable. Une part d’environ 110 millions d’EUR de l’investissement du Groupe BEI servira à financer des projets en faveur de l’environnement et de l’action pour le climat fondés sur des activités liées à l’efficacité énergétique : construction de bâtiments à émissions quasi nulles par des promoteurs immobiliers ou installation d’équipements solaires photovoltaïques dans les bâtiments résidentiels. Ainsi, Banco Santander pourra engager jusqu’à 300 millions d’EUR à l’appui de projets écologiques

L’opération soutient les objectifs nationaux et européens en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables et contribue à la réduction des émissions de carbone. Cet accent mis sur l’efficacité énergétique s’inscrit dans le droit fil de l’objectif transversal du Groupe BEI en matière d’atténuation des changements climatiques et de REPowerEU, le plan de l’Union européenne visant à réduire sa dépendance aux importations de combustibles fossiles et à rendre l’Europe plus indépendante dans le domaine de l’énergie.

On estime que plus d’un tiers des bénéficiaires finals de cet accord seront basés dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE. L’opération favorisera ainsi une croissance et une convergence équitables entre les régions de l’UE, ce qui constitue l’un des principaux objectifs des activités de prêt de la BEI.

« Nous sommes heureux d’unir nos forces à celles d’un partenaire de longue date comme Banco Santander pour soutenir les PME et les ETI aux prises avec le difficile contexte actuel et confrontées à des problèmes tels que les prix élevés de l’énergie et l’inflation », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI. « Cet accord s’inscrit dans le droit fil de nos objectifs en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale et accélère la transformation écologique, tant pour les entreprises que pour les particuliers. »

« Cette opération reflète notre engagement constant à soutenir la croissance économique et l’accès au financement pour les entreprises en Espagne. Nous sommes déterminés à mobiliser notre expertise et nos instruments financiers éprouvés en coopération avec Banco Santander, car ces investissements devraient apporter des avantages à long terme pour la population et pour la planète », a commenté Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI.

Cette opération fait suite à un précédent accord signé il y a quelques mois entre le Groupe BEI et Banco Santander, visant à financer des projets d’efficacité énergétique pour des bâtiments construits en Espagne par des associations de propriétaires et des particuliers, ainsi que par des PME et des ETI. Cet accord concernait une titrisation synthétique de titres adossés à des créances immobilières, dans le cadre de laquelle la BEI et le FEI ont fourni des garanties à hauteur de 105 millions d’EUR au maximum sur la tranche mezzanine supérieure, Santander devant mobiliser 141 millions d’EUR de financement en faveur de projets relevant de l’efficacité énergétique.

Informations générales

À propos du Groupe BEI

Le Groupe BEI, composé de la BEI et du FEI, a enregistré une nouvelle année d’excellents résultats en Espagne, avec un soutien record à des projets relevant de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale. Le total des financements signés en 2022 a atteint 9,9 milliards d’EUR.

La mission première du Fonds européen d’investissement (FEI) est d’aider les PME européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, il contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, comme la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

À propos de Banco Santander

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) est une banque commerciale de premier plan fondée en 1857 et dont le siège social se trouve en Espagne. Bien implantée dans dix marchés clés en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, elle est, par sa capitalisation boursière, l’une des plus grandes banques du monde. Santander vise à être la meilleure plateforme ouverte de services financiers fournissant des services aux particuliers, aux PME, aux entreprises, aux institutions financières et aux États. Sa mission est d’accompagner ses clients, particuliers et entreprises, dans une relation directe, authentique et loyale. Santander se veut être une banque responsable et s’est fixé plusieurs objectifs, dont l’apport de 220 milliards d’EUR de financements verts entre 2019 et 2030. Au cours du premier semestre de 2023, Banco Santander gérait au total 1 250 milliards d’EUR d’encours de dépôt, desservait 164 millions de clients, comptait 9 000 succursales et employait 212 000 personnes.