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SANTANDER ABS FOR SME SUPPORT

Signature(s)

Montant
230 800 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 230 800 000 €
Lignes de crédit : 230 800 000 €
Date(s) de signature
19/07/2023 : 5 600 000 €
19/07/2023 : 30 800 000 €
19/07/2023 : 43 200 000 €
19/07/2023 : 151 200 000 €
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Projet apparenté
EU PROGRAMME LOAN FOR ABS OPERATIONS

Fiche récapitulative

Date de publication
29 septembre 2023
Statut
Référence
Signé | 19/07/2023
20230018
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SANTANDER ABS FOR SME SUPPORT
BANCO SANTANDER SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 231 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Purchase of several tranches of a true-sale securitisation in order to stimulate lending to small and medium-sized enterprises and mid-caps.

Financing of small/medium projects carried out by small and medium sized enterprises.

Additionnalité et impact

The main purpose of this operation is to facilitate access to finance at favourable conditions to Spanish SMEs and Mid-Caps, most of which have been impacted by the energy crisis. Santander has a good track record in allocating EIB funds to support sound projects dedicated to SMEs and Mid-Caps. EIB contribution takes the form of financial benefit and longer tenors. By providing new credit lines to SMEs and Mid-Caps via an established intermediary, the EIB can play a counter-cyclical role, preserve employment and positively contribute to the recovery of the Spanish economy. EIB investment, through a securitization, will crowd-in public and private investors.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
22 juin 2023
19 juillet 2023
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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