Le prêt mobilisera €631 millions d’investissements dans les infrastructures de télécommunication mobile en Espagne, au Portugal, en France, en Italie et en Pologne.

Le projet financé accélérera la transition numérique en Europe et encouragera les investissements dans les infrastructures de télécommunication dans les régions relevant de l’objectif de cohésion.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Cellnex ont signé un accord de financement d’un montant de €315 millions dont l’objet est de soutenir le développement d’infrastructures de télécommunication mobile, qui constituent la base du déploiement de la 5G, en Espagne, au Portugal, en France, en Italie et en Pologne. Le prêt devrait mobiliser un investissement total de €631 millions à l’appui de l’amélioration et de l’élargissement de la couverture et des capacités des infrastructures de réseaux mobiles à très haute capacité dans ces pays, contribuant ainsi à accélérer la transition numérique dans les zones urbaines et rurales.

Le projet portera notamment sur : de nouvelles infrastructures de télécommunication comme les pylônes de téléphonie mobile et leurs emplacements en milieu urbain ; des améliorations visant à mutualiser ces infrastructures entre opérateurs ; le déploiement de la fibre optique pour le raccordement des pylônes au réseau de chaque opérateur ; des systèmes d’antennes distribuées permettant d’augmenter considérablement la capacité de chaque site ; et l’utilisation d’énergies renouvelables et d’autres mesures d’efficacité énergétique dans certains sites afin d’économiser l’énergie et de réduire les émissions de CO2 dues au réseau.

Le projet illustre le modèle commercial en accès ouvert qui caractérise les fournisseurs d’infrastructures passives de télécommunications comme Cellnex. Ce modèle encourage le partage de sites entre plusieurs opérateurs, ce qui permet de réduire le nombre total de pylônes nécessaires sans pour autant avoir d’incidence négative sur la capacité ou la couverture du réseau, ni sur les services numériques fournis aux utilisateurs.

Le projet contribue de manière significative à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique de l’Union européenne à l’horizon 2030, en encourageant les investissements dans des infrastructures permettant d’assurer la transition numérique en Europe, tant dans les zones urbaines que rurales. Environ la moitié des nouveaux pylônes sera installée dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur 75% de la moyenne de l’UE. Le projet concourt ainsi à réduire la fracture numérique et à générer des avantages socio-économiques dans les zones où il sera mis en œuvre. Il s’agit de la deuxième opération conclue entre la BEI et Cellnex visant à stimuler le développement des infrastructures de télécommunication mobile en Europe.

L’accord a été signé ce jour à Barcelone par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et José Manuel Aisa, directeur des finances et du développement chez Cellnex.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Cet accord de financement permet à la BEI de soutenir un projet majeur au service de l’accélération de la transition numérique en Europe. Nous sommes très heureux de collaborer avec Cellnex au moyen d’un prêt qui vise à accroître et à optimiser les infrastructures de télécommunication mobile dans cinq pays européens, dont l’Espagne. Ces infrastructures, en particulier celles permettant le déploiement de la 5G, sont absolument essentielles pour assurer la transition numérique et accélérez l'accès de chaque citoyen aux services numériques, où qu’il réside. L’accord signé ce jour contribuera également à accroître la densité de ces infrastructures dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, concourant ainsi à la réalisation de l’objectif de la BEI de promouvoir la cohésion économique, sociale et géographique. »

José Manuel Aisa, directeur des finances chez Cellnex : « Ce nouvel accord conclu avec la BEI, qui renforce notre relation avec l’une des institutions financières européennes les plus importantes, témoigne de la volonté de notre société à contribuer au développement numérique et technologique de l’Union européenne. Ce financement nous permettra de continuer à accompagner nos clients dans la mise en exploitation de nouveaux sites qui assureront un déploiement efficace et fluide de la 5G dans plusieurs pays. Nous sommes également très satisfaits des caractéristiques d’une opération assortie d’une échéance à long terme et d’un avantage concurrentiel, qui nous permet d’améliorer la durée moyenne de la dette. »

Informations générales

BEI

En 2022, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a enregistré un volume de financement total signé supérieur à 9,9 milliards d’EUR, dont un soutien record à des projets dans le domaine de l’action climatique et de la durabilité environnementale.

Cellnex Telecom

Le déploiement efficace d’une connectivité de nouvelle génération est un vecteur fondamental de l’innovation technologique et un accélérateur de la croissance économique inclusive. Fournisseur indépendant d’infrastructures neutres de télécommunications sans fil et de radiodiffusion, Cellnex offre aux opérateurs l’accès au plus grand réseau partagé d’infrastructures avancées de télécommunications d’Europe. Il contribue ainsi à réduire les barrières à l’entrée pour de nouveaux acteurs et améliore la couverture jusque dans les zones les plus reculées.

Cellnex gère un portefeuille de quelque 135 000 sites (incluant les mises en exploitation prévues à l’horizon 2030) en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Irlande, au Portugal, en Autriche, au Danemark, en Suède et en Pologne. Le fournisseur opère dans quatre grands domaines : les services pour les infrastructures de télécommunications, les réseaux de diffusion audiovisuelle, les services liés aux réseaux de sécurité et de secours et les solutions de gestion intelligente des infrastructures et des services urbains (villes intelligentes et « internet des objets »).

Pour plus d’informations concernant Cellnex, veuillez consulter son site : https://www.cellnex.com.