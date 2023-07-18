La Banque européenne d'investissement renforce sa coopération avec ING pour soutenir les entrepreneurs au moyen de prêts et de crédits-bails à des conditions favorables pour de nouveaux investissements ayant un impact positif sur le climat et l'environnement. Depuis 2009, il s'agit du huitième programme conjoint entre la Banque européenne d'investissement et ING destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) établies dans le Benelux. C’est également le deuxième programme visant à stimuler la durabilité depuis 2019.

ING et la Banque européenne d'investissement ont intensifié leur partenariat à long terme en mettant à disposition plus de 600 millions d'euros pour de nouveaux prêts et crédits-bails (leasing) en faveur des petites et moyennes entreprises en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. La moitié de ce montant ira à des entreprises clientes d'ING aux Pays-Bas et l'autre moitié à des entreprises clientes d'ING en Belgique et au Luxembourg.

Dans le cadre de cette huitième opération depuis 2009, la BEI prête 300 millions d'euros à ING, qui apporte un montant équivalent pour accorder un total de 600 millions d'euros de nouveaux prêts et crédits-bails à des entrepreneurs pour des investissements durables. Le prêt de la BEI à ING permet à cette dernière d'accorder des prêts et des crédits-bails à un taux d'intérêt plus bas.

Dans le cadre des sept programmes mis en place depuis 2009, quelque 3 000 entreprises ont reçu des financements à des conditions avantageuses pour un montant total de 1,85 milliard d'euros.

Saskia Bauters, Head of Business Banking Sales chez ING België: « Grâce à l'accord avec la Banque européenne d'investissement, nous pouvons accorder à nos clients professionnels une importante réduction de taux d'intérêt pour financer des projets durables. Cet avantage s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement durable. La réduction des taux d’intérêt peut inciter les PME à choisir la solution la plus durable. De cette manière, nous soutenons nos clients et nous travaillons ensemble à une économie durable qui contribuera à la réalisation des objectifs climatiques. »

Laurens de Vos, directeur de Business Banking chez ING Pays-Bas, a déclaré : « Le partenariat avec la Banque européenne d'investissement nous permet de proposer aux entreprises des financements assortis d'une réduction de taux d'intérêt attrayante pour les investissements ayant un impact positif sur le climat et l'environnement. Cela peut encourager les entreprises à opter pour l'investissement durable encore plus tôt. Une enquête réalisée par ING au début de l'année a montré que les entreprises néerlandaises souhaitaient accélérer leur développement durable. En tant que banque, nous aimerions les encourager dans cette voie en finançant ces investissements. L'importante réduction du taux d'intérêt y contribue évidemment. Cela permet aux entrepreneurs d'investir, par exemple, dans des moyens de transport électriques, dans des formes de production durables et dans des bâtiments écologiques. »

Kris Peeters, vice-président de la BEI déclare: « Aujourd'hui, il est clair pour presque tout le monde qu'il est indispensable de devenir plus durable. En tant que banque du climat de l'Union européenne et dans le cadre du " Green Deal " européen, la BEI a pour objectif de soutenir et d'encourager la société verte, tant au niveau macroéconomique que microéconomique. Grâce à ce partenariat avec ING, nous pouvons également nous adresser aux petites et moyennes entreprises et leur offrir une incitation supplémentaire, sous la forme de rabais sur les taux d'intérêt, pour qu'elles commencent réellement à s'intéresser à l'aspect environnemental de leurs activités. »

Les demandes de crédit ou de leasing doivent répondre aux conditions de crédit habituelles d'ING. En outre, il est vérifié que le financement est effectivement utilisé pour un investissement qui contribue à l'amélioration du climat et de l'environnement. À cette fin, l'accord conclu entre la BEI et ING prévoit des conditions conformes à la taxonomie de l'UE. Les prêts et leasings sont disponibles pour les entreprises employant jusqu'à 3.000 personnes. L'investissement total ne peut excéder 25 millions d'euros et le montant du prêt est plafonné à 10 millions d'euros. L'approbation finale du prêt ou du leasing revient à ING.

