La BEI engage 40 millions d’USD en faveur de l’Export Finance Fund I d’Acre Impact Capital.

Il s’agit d’un premier fonds investissant dans la dette commerciale d’organismes de crédit à l’exportation pour mobiliser des ressources à l’appui des infrastructures alignées sur les objectifs climatiques en Afrique.

Les domaines soutenus seront : l’électricité renouvelable, la santé, l’alimentation et la lutte contre les pénuries d’eau, les villes durables et les transports verts.

Une stratégie innovante donne accès à des investisseurs institutionnels, commerciaux et d’impact pour soutenir les infrastructures alignées sur les objectifs climatiques en Afrique et atténue les risques de marché et d’aléa baissier important.

Répondre au besoin urgent d’investissements dans les infrastructures alignées sur les objectifs climatiques

Le crédit à l’exportation permet un financement par l’emprunt à long terme garanti par les organismes officiels de crédit à l’exportation (ci-après les « OCE »). Il permet aux promoteurs de projets de réduire considérablement le coût de l’emprunt en obtenant des conditions très intéressantes sur les financements soutenus par les OCE ainsi que des durées de financement pouvant aller jusqu’à 22 ans. Les OCE peuvent ainsi améliorer sensiblement l’accessibilité financière du projet pour son promoteur et mobiliser des capitaux privés.

Le nouveau fonds investit dans des tranches de dette commerciale à durée plus courte, où généralement 15 % au minimum de la valeur du projet doit être financée avant que les OCE puissent soutenir les 85 % restants. Bien que les banques commerciales financent généralement la tranche qui est garantie par une OCE, les financements sur la tranche de dette commerciale sont de moins en moins disponibles, une situation qui s’est aggravée depuis la pandémie de COVID-19. En fournissant un financement spécialisé sur cette tranche, le fonds permettra de débloquer des opérations et pourrait mobiliser 5,6 USD auprès du secteur privé pour chaque dollar investi.

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « La Banque européenne d’investissement collabore avec des partenaires financiers de premier plan pour accélérer la mise en place d’infrastructures alignées sur les objectifs climatiques en Afrique et dans le monde. La BEI est ravie de s’associer à Acre Impact Capital et de soutenir ce fonds unique et innovant qui vise à la fois à combler un déficit critique du marché et à mobiliser des capitaux institutionnels à l’appui d’infrastructures africaines durables et axées sur l’impact, tout en renforçant l’égalité hommes-femmes. »

Hussein Sefian, PDG d’Acre Impact Capital : « Nous sommes ravis de conclure un partenariat à long terme avec la Banque européenne d’investissement pour concrétiser la mission d’Acre Impact Capital, qui consiste à fournir un accès aux services essentiels aux communautés mal desservies et à contribuer à réduire le déficit de financement des infrastructures en Afrique, qui est estimé à plus de 100 milliards d’USD par an. L’environnement de crédit actuel offre des opportunités attrayantes pour les investisseurs avertis, tout en répondant au besoin urgent de financement de projets d’infrastructure essentiels. »

Acre Impact Capital augmentera progressivement sa présence sur le terrain en ouvrant des bureaux régionaux.

Engagement en faveur du Défi 2X

Le fonds s’engage pour l’investissement intégrant la dimension du genre et vise à garantir qu’au moins 30 % de son portefeuille de projets remplissent les critères 2X, ce qui augmente le nombre de femmes représentées dans l’ensemble de son portefeuille d’investissement. De plus, Acre Impact Capital s’engage à promouvoir et à préserver l’équilibre hommes-femmes au niveau du gestionnaire de fonds et à créer une culture qui valorise la diversité et l’inclusion.

Acre Impact Capital bénéficie d’une assistance technique au titre du programme SURE (Scaling-Up Renewable Energy) de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), en vue de favoriser l’intégration des critères 2X dans ses processus d’investissement.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos d’Acre Impact Capital

Acre Impact Capital investit dans des infrastructures essentielles alignées sur les objectifs climatiques en s’associant à des bailleurs commerciaux de premier plan et à des organismes de crédit à l’exportation. Les fonds de financement à l’exportation (Export Finance Funds) d’Acre Impact Capital permettent de combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique, estimé à 100 milliards d’USD par an, en stimulant la croissance économique et en fournissant des services essentiels aux populations mal desservies.

Acre Impact Capital se concentre sur quatre domaines thématiques étroitement alignés sur les objectifs de développement durable des Nations unies : i) électricité renouvelable ; ii) santé, alimentation et lutte contre les pénuries d’eau ; iii) villes durables et iv) transports verts. En co-investissant aux côtés d’organismes de crédit à l’exportation partenaires, Acre Impact Capital vise à obtenir, pour ses investisseurs, des rendements aux taux du marché ajustés en fonction des risques, avec un effet de levier de 5,6 auprès du secteur privé.

Acre Impact Capital est soutenu par la Fondation Rockefeller et GuarantCo, une société membre du Private Infrastructure Development Group (PIDG). PIDG est une organisation financière innovante financée par le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, l’Australie, la Suède, l’Allemagne et l’IFC.