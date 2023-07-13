Une délégation de la BEI rencontrera les dirigeants du secteur bancaire réunis à l’occasion d’un événement du G20.

La BEI prendra le métro d’Agra, l’un des six projets du secteur des transports que la BEI soutient dans le pays. L’Inde est le principal bénéficiaire des financements de la BEI à l’appui des transports à l’extérieur de l’Europe.

Kris Peeters, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), effectuera cette semaine une visite d’affaires de quatre jours en Inde afin de renforcer la coopération avec les partenaires indiens des secteurs public et privé et d’aborder le soutien de la BEI aux investissements dans les énergies propres et les transports dans le pays.

L’objectif de cette visite est de confirmer l’engagement de la Banque en faveur d’investissements futurs dans le cadre du partenariat UE-Inde pour la connectivité, à l’appui du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie Global Gateway de l’UE, et en soutien au programme ambitieux de l’Inde en matière de climat, d’énergies renouvelables, de connectivité et de financement durable, en particulier concernant des projets ayant des retombées positives importantes sur le plan de l’action climatique.

Kris Peeters participera au Dialogue du G20 entre investisseurs dans les infrastructures (G20 IID), au cours duquel il rencontrera des dirigeants du secteur bancaire. Le G20 IID est un événement officiel du G20 organisé pendant la troisième réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales à Gandhinagar, dans l’État indien de Gujarat. Il participera à une table ronde ayant pour thème « Catalyser la finance durable pour les villes de demain », en tant que représentant de la BEI, qui dirige le D20-Club des investisseurs de long terme.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « La Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE, est résolue à soutenir des investissements publics et privés porteurs de transformations en Inde, à améliorer l’accès des entreprises aux financements et à relever les défis posés par les changements climatiques. L’Inde, pays d’intervention essentiel pour la BEI, accueille le bureau de représentation régionale de la Banque pour l’Asie du Sud. Au cours des 30 dernières années, la BEI a soutenu des investissements dans le pays mis en œuvre dans les secteurs public et privé. Avec mes collègues spécialistes des domaines financier et technique, nous nous réjouissons à l’idée de discuter des moyens de renforcer la résilience face aux défis actuels et à venir et d’accroître l’impact de l’engagement futur de la BEI en Inde. »

Kris Peeters confirmera l’intérêt de la BEI, qui soutiendra la mission nationale « Hydrogène vert », récemment approuvée, grâce à un mécanisme doté d’un milliard d’EUR au maximum à l’appui de l’écosystème indien naissant de l’hydrogène vert et de projets liés aux sources d’énergie renouvelables. Il soulignera également l’intention de la BEI de stimuler les ambitions de l’Inde en matière d’énergies renouvelables en soutenant ce type de production, ainsi que les technologies et infrastructures permettant le stockage d’énergie, le transport et la distribution d’électricité.

La délégation de la BEI rencontrera également Shri Sushil Kumar, directeur général de l’Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRCL), à l’occasion d’une visite du métro d’Agra, un projet s’appuyant sur un prêt de la Banque de 250 millions d’EUR, l’objectif étant également de renforcer le partenariat opérationnel.

Le soutien de la Banque aux transports en Inde passe par un appui aux investissements dans les métros d’Agra, de Bangalore, de Bhopal, de Kanpur et de Lucknow, avec au total 2,45 milliards d’EUR engagés depuis 2016, ce qui fait de l’Inde le principal bénéficiaire des financements de la BEI dans le secteur des transports à l’extérieur de l’Europe.

La BEI entend tirer parti de son expertise considérable dans le secteur de la mobilité urbaine et des énergies renouvelables en continuant à soutenir ces secteurs et explore d’autres domaines d’importance stratégique pour l’Inde et l’Union européenne.

À propos de BEI Monde en Inde

La BEI peut se prévaloir d’être la plus grande banque publique multilatérale au monde. En 2022, elle a financé environ 10,8 milliards d’EUR d’investissements en dehors de l’Union européenne via BEI Monde, la branche de la BEI créée cette même année pour soutenir les activités hors UE. Depuis le début de ses opérations en Inde, en 1993, la BEI y a soutenu 26 projets et investi près de 5 milliards d’EUR dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture, ainsi que dans les petites et moyennes entreprises.

À propos de BEI Monde en Asie

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Asie en finançant des investissements à long terme à des conditions avantageuses et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis 25 ans, la BEI appuie le développement économique de la région Asie-Pacifique. Les projets qu’elle finance facilitent la vie des populations en permettant, par exemple, la réduction des temps de trajet à Bangalore grâce à une nouvelle ligne de métro et la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans l’ouest du Népal. En Asie, elle affecte ses prêts prioritairement à l’action pour le climat, tous secteurs confondus. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles et garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, l’investissement dans la connectivité est au cœur de l’action de BEI Monde. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’EUR d’investissements, soit environ un tiers de l’enveloppe globale de l’initiative, y compris en Inde et en Asie.