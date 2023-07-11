© RocSys

La BEI et Rocsys BV, innovateur dans le domaine de la recharge de véhicules électriques, ont signé un accord qui prévoit l’apport de 18 millions d’EUR de quasi-fonds propres pour financer le développement et le déploiement d’infrastructures de recharge de nouvelle génération basée sur la robotique.

Ce financement sera utilisé pour les solutions de recharge autonomes de deuxième et troisième générations de Rocsys, actuellement en cours de développement aux Pays-Bas.

Cet accord a été rendu possible grâce au programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

Rocsys BV, fournisseur néerlandais de solutions de recharge autonomes pour véhicules électriques, a signé avec la Banque européenne d’investissement (BEI) un accord portant sur 18 millions d’EUR de quasi-fonds propres. Cet accord fournira à Rocsys un financement pour accélérer le développement et le déploiement de ses solutions de recharge autonomes de deuxième et troisième générations s’appuyant sur la robotique au cours de la période 2023-2025. Les plans d’investissement de Rocsys sur cette période seront axés à la fois sur le développement de technologies matérielles et logicielles et sur les équipements de test. Le financement de la BEI en faveur de ce projet est rendu possible grâce au soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires à l’appui des priorités stratégiques de l’UE sur la période 2021-2027.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Alors que les véhicules électriques privés et professionnels gagnent en popularité, la robotique peut nettement améliorer l’efficacité et la commodité des opérations de recharge. Elle peut ensuite contribuer à accélérer la transition vers des véhicules électriques à émissions nulles, ce qui est essentiel pour décarboner nos économies. Après LeydenJar, Rocsys est une autre entreprise néerlandaise qui peut avoir un impact important sur le secteur des véhicules électriques. »

Certains des principaux avantages de la technologie de Rocsys, fondée sur la robotique molle biomécanique pour les exosquelettes initialement mise au point à l’université de Delft, sont sa sécurité, son faible coût et son évolutivité. Cette technologie peut être installée a posteriori sur n’importe quel connecteur et équipement de recharge de véhicule électrique standard et ne nécessite donc pas de remplacer le matériel existant.

Crijn Bouman, cofondateur et PDG de Rocsys : « Rocsys combine la puissance de la robotique et de l’IA pour rationaliser l’expérience du véhicule électrique en permettant une recharge autonome. Cette technologie va selon nous largement contribuer à l’adoption mondiale des véhicules à émissions nulles, aussi bien parmi les particuliers que les professionnels gérant des parcs automobiles, nous rapprochant ainsi d’un monde où la mobilité est entièrement autonome. Cette reconnaissance et cet investissement de la BEI montrent que notre vision est alignée sur celle d’institutions clés qui façonnent l’avenir des transports durables. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques : « La décarbonation de nos économies nécessite des investissements substantiels et continus dans des technologies innovantes. Je suis fier de la contribution importante apportée par InvestEU dans ce contexte. Cet accord soutiendra une entreprise spécialisée dans l’innovation consacrée aux infrastructures aux Pays-Bas qui met au point des solutions de recharge autonomes s’appuyant sur la robotique. Il débloquera les ressources nécessaires à un stade critique du développement technologique, tout en poursuivant des objectifs importants pour la transition écologique, comme des modes de transport durables et propres. »

Le soutien d’InvestEU au financement de Rocsys relève du produit thématique « Transition verte », qui appuie des investissements durables et des technologies d’avenir, afin de soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Le programme InvestEU permettra à la BEI de soutenir Rocsys à un moment déterminant de son développement technologique. Cet accord devrait avoir un effet de signal et d’entraînement sur d’autres bailleurs de fonds propres et prêteurs.

Informations générales

Ces cinq dernières années, la Banque européenne d’investissement a financé aux Pays-Bas des projets à hauteur de 10 milliards d’EUR environ.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Rocsys BV fournit des solutions de recharge autonomes pour les véhicules et équipements électriques. Avec une approche innovante combinant robotique molle, vision par ordinateur reposant sur l’IA et services fondés sur les données, Rocsys crée une expérience de charge fiable, transparente, efficace et rentable pour les parcs automobiles et les particuliers. Rocsys garantit la fiabilité de la charge en éliminant le risque d’erreurs de l’opérateur et en maximisant l’efficacité, améliorant ainsi la sécurité en limitant l’exposition aux équipements haute tension. Rocsys peut facilement transformer n’importe quel chargeur en un système autonome appuyé par une plateforme connectée au nuage pour une prise en charge et une intégration sans heurt avec d’autres outils de gestion du parc automobile. Fondée en 2019 et basée aux Pays-Bas, avec des opérations à Portland, dans l’État américain de l’Oregon, Rocsys établit la norme pour l’avenir de la recharge autonome avec des rôles de premier plan dans des consortiums sectoriels et des partenariats stratégiques avec des sociétés multinationales et des équipementiers.