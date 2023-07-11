©Anna Hunko/ Unsplash

Une étude publiée aujourd’hui par la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) suggère que l’écartement de voie standard européen vers Lviv et Chisinau devrait être déployé dans un premier temps pour améliorer les liaisons entre la Pologne et l’Ukraine, et entre la Roumanie et la Moldavie.

Depuis l’invasion russe, les liaisons de transport terrestre de l’Ukraine avec l’UE sont devenues essentielles pour les importations et les exportations du pays. Les corridors de solidarité UE-Ukraine ont été créés pour renforcer les connexions transfrontalières. L’étude publiée aujourd’hui s’inscrit dans le cadre du plan d’action sur les corridors de solidarité. Elle analyse les obstacles qui subsistent, y compris la différence d’écartement des voies entre celui utilisé dans la majeure partie de l’UE et celui appliqué en Europe de l’Est. Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 2.0 a récemment sélectionné neuf projets à financer qui viseront à améliorer les points de passage. La Commission a également proposé d’étendre le réseau transeuropéen de transport à l’Ukraine et à la Moldavie.

Adina Vălean, commissaire européenne aux transports : « Mettre en place un premier réseau à écartement européen en Ukraine et en Moldavie permettra d’assurer les liaisons ferroviaires entre ces deux pays et la Pologne et la Roumanie et donc de les rapprocher du marché unique de l’UE. Par cette étude, nous préparons le terrain pour des solutions à long terme, afin de favoriser le commerce de l’Ukraine après la guerre et de soutenir la reconstruction du pays. Assurer l’interopérabilité entre la Pologne, l’Ukraine, la Moldavie et la Roumanie permettra également à la population de se déplacer de façon plus facile et plus efficace. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine et en Moldavie : « L’extension de l’écartement standard des voies du réseau ferroviaire européen à l’Ukraine et à la Moldavie facilitera la circulation des biens et des services, ce qui aidera les deux pays à s’intégrer plus rapidement sur le marché de l’UE et accélérera la reprise de l’Ukraine après la guerre. Le développement de liaisons de transport modernes est un moyen pour nous de stimuler la croissance économique de la région et d’apporter un soutien indéfectible à l’Ukraine et à la Moldavie sur la voie de l’intégration à l’UE. »

Compte tenu des coûts probables, de la demande attendue et de considérations relatives à la capacité des lignes, l’étude suggère dans un premier temps de mettre en place des liaisons à écartement de voie standard européen entre Cracovie/Katowice (Pologne) et Lviv (Ukraine), ainsi qu’entre Iaşi (Roumanie) et Chisinau (Moldavie). D’autres extensions sont également suggérées. L’étude évalue aussi la manière dont les nouvelles lignes à écartement standard, en Ukraine et en Moldavie, seraient compatibles avec le reste du réseau dans ces pays, qui restera équipé de voies à écartement large.

Le service de conseils techniques Jaspers de la BEI a mené à bien cette étude, en étroite coopération avec tous les pays concernés.

L’étude peut être consultée ici.