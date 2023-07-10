BEI Monde et l’Union pour la Méditerranée accueillent une conférence MED de haut niveau pour stimuler de futurs investissements à fort impact dans la région.

Plus de 200 représentants des pouvoirs publics, des entreprises, des banques et de la société civile assistent à la première conférence MED depuis la crise sanitaire.

De nouveaux financements confirmés à l’appui d’entreprises jordaniennes et tunisiennes.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Banque européenne d’investissement a prêté près de 3 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés porteurs de transformations dans l’ensemble de la région sud-méditerranéenne.

La conférence MED de haut niveau qui se tient à Barcelone cette semaine est l’occasion de préciser le soutien récent à de nouveaux investissements visant à renforcer la résilience économique et la sécurité alimentaire, à améliorer la santé et l’éducation, à accroître l’utilisation d’énergies propres et de transports durables et à accélérer l’action en faveur du climat.

Organisée conjointement par la Banque européenne d’investissement et l’Union pour la Méditerranée, la conférence MED rassemble plus de 200 représentants des pouvoirs publics, des entreprises, des banques et de la classe politique de la région pour deux jours de débats.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, a souligné l’importance de soutenir les investissements prioritaires, en déclarant : « Compte tenu des enjeux importants, il est essentiel que nous garantissions un soutien continu aux investissements dans le sud de la Méditerranée. En favorisant la croissance des entreprises et en répondant aux préoccupations en matière de climat et d’énergie, nous pouvons stimuler le développement durable et créer un avenir prospère pour la région. »

Ricardo Mourinho, vice-président de la BEI, a souligné le rôle de la Banque dans le soutien aux investissements porteurs de transformations : « Via BEI Monde, la nouvelle branche dédiée au financement du développement, la BEI s’est engagée à promouvoir la croissance économique et la stabilité sociale grâce à des investissements à fort impact qui améliorent les conditions de vie, la santé et l’éducation et contribuent à la lutte contre les changements climatiques. Les investissements récents de la Banque aux côtés de partenaires publics et privés du sud de la Méditerranée permettent aux collectivités et aux entreprises de mieux lutter contre les chocs liés à l’énergie, à la sécurité alimentaire et à l’inflation et de favoriser l’innovation, la création d’emplois et la résilience économique. »

Nasser Kamel, le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, a mis en exergue l’importance du partenariat et du dialogue pour libérer le potentiel d’investissement. « En favorisant la collaboration et en partageant les meilleures pratiques, nous pouvons maximiser l’impact des investissements et créer des changements porteurs de transformations dans le sud de la Méditerranée. Cette conférence illustre le pouvoir de la coopération dans la réalisation de nos objectifs communs. »

Hassan Abdalla, le gouverneur de la Banque centrale d’Égypte, a insisté sur l’importance opportune de la conférence MED : « La conférence MED de cette semaine offre une occasion opportune de discuter des priorités d’investissement avec les partenaires méditerranéens. Le soutien inestimable de la Banque européenne d’investissement aux investissements des entreprises, à la microfinance et aux financements axés sur le climat a grandement contribué à la croissance économique de l’Égypte ces dernières années. En tant que premier pays d’intervention de la BEI, nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération afin de favoriser des investissements à fort impact et de créer des opportunités économiques dans l’ensemble de notre pays. »

Renforcer l’accès des entreprises et des entrepreneurs aux investissements prioritaires

Au cours de la conférence, la BEI a présenté de nouvelles initiatives visant à stimuler la croissance économique et le développement dans la région.

En marge de la conférence MED, Samir Saïed, le ministre de l’économie et de la planification de la République tunisienne, et Felix Mourinho, vice-président de la BEI, ont signé un nouvel accord de financement de 40 millions d’EUR pour la construction de 80 nouvelles écoles primaires dans tout le pays. Ce projet, d’un coût d’investissement total de 80 millions d’EUR, bénéficie d’une aide non remboursable de 25 millions d’EUR de l’Union européenne. Cela fait suite à la mise en œuvre réussie d’une initiative soutenue par la BEI visant à construire 256 nouvelles écoles.

Un nouveau soutien de 12 millions d’EUR en faveur de la microfinance en Tunisie a également été convenu avec ENDA, la plus grande institution de microfinance du pays. Cette nouvelle coopération fait suite à l’appui qu’apporte la BEI, en partenariat avec ENDA, à de nouveaux investissements pour plus de 36 000 entrepreneurs tunisiens.

Ces deux nouveaux mécanismes de financement des entreprises s’appuient sur plus de 1,52 milliard d’EUR de soutien de la BEI à l’investissement du secteur privé dans la région depuis le début de l’année dernière.

La première conférence MED depuis la pandémie de COVID‑19 a donné aux partenaires d’investissement l’occasion opportune d’aborder les priorités d’investissement essentielles et d’explorer de nouvelles façons de revitaliser les économies, de soutenir l’expansion des entreprises, de lutter contre les changements climatiques et de faire face aux chocs énergétiques dans le sud de la Méditerranée.

La BEI à l’appui des investissements publics et privés à fort impact dans toute la région

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la BEI a prêté près de 3 milliards d’EUR à l’appui d’investissements à fort impact dans les domaines de l’éducation, de la santé, des transports propres, des énergies renouvelables, de la sécurité alimentaire et des entreprises dans le sud de la Méditerranée.

Cela comprend des nouveaux financements pour 1 milliard d’EUR en Égypte et 500 millions d’EUR au Maroc.

Outre les 2,6 milliards d’EUR d’investissements directs dans des projets et des initiatives de financement, la région bénéficie également de manière significative d’investissements régionaux soutenus par la BEI dans le cadre de fonds d’innovation et de capital-risque, du soutien à l’investissement des entreprises par l’intermédiaire d’Afreximbank, d’investissements dans la sécurité alimentaire en partenariat avec le FIDA et d’investissements dans le domaine de la santé en coopération avec l’OMS.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

