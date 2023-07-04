Le projet prévoit la construction de quatre lignes de trolleybus à émissions nulles sur une longueur totale de 23 km, celle d’un nouveau dépôt et l’achat de 39 trolleybus.

Les travaux s’inscrivent dans le cadre plus large dessiné par le plan urbain de mobilité durable qui vise à associer efficacité des transports publics, réduction des émissions et intégration modale.

Les nouvelles infrastructures constitueront l’épine dorsale des transports publics de la ville et seront reliées aux lignes extra-urbaines par une série de parcs relais.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 62 millions d’EUR à Azienda Mobilità Trasporti Turismo e Territorio S.p.A. (AMT3) afin de promouvoir la transition vers une mobilité durable à faible impact environnemental dans la municipalité de Vérone. Le projet comprend la construction de quatre lignes de chemin de fer d’une longueur totale de 23 km, l’achat de 39 trolleybus et la construction d’un nouvel entrepôt dédié à leur abri et à leur entretien. Les travaux ont déjà commencé et devraient s’achever d’ici novembre 2025, de manière à permettre une mise en service d’ici le premier semestre de 2026.

L’électrification du réseau d’autobus et le transfert modal du trafic routier vers les nouvelles lignes rendront les transports publics de la municipalité de Vérone plus efficaces, plus durables et plus économiques, contribuant ainsi à réduire à la fois la circulation automobile et les émissions de CO 2 . La BEI estime qu’une fois les travaux terminés, le temps total passé dans les transports publics du réseau diminuera de 6 %, tandis que les coûts moyens d’exploitation par siège-kilomètre des lignes de trolleybus reculeront de 20 %, ce qui se traduira par des économies d’énergie de l’ordre de 4,5 %.

Conforme aux objectifs fixés dans la politique de prêt de la banque de l’UE dans le secteur des transports et à l’accord de Paris, l’opération devrait permettre à plus de 100 000 usagers par jour de bénéficier de transports publics plus écologiques.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Les transports jouent un rôle essentiel dans la société et l’économie, mais constituent en parallèle l’une des plus grandes sources de pollution atmosphérique. Avec le soutien de la BEI, qui est aussi la banque européenne du climat, la municipalité de Vérone favorisera la transition vers une mobilité durable, contribuant par là même à réduire les coûts d’exploitation et les émissions de CO 2 des véhicules composant sa flotte. »

Tommaso Ferrari, conseiller chargé de la mobilité et du trafic : « Faisant suite à l’approbation par le conseil municipal du plan économique et financier actualisé, l’accord de contribution entre la municipalité, AMT3 et la BEI que nous signons ce jour nous permet de boucler la boucle et de poursuivre les travaux relatifs aux voies des trolleybus et de les achever d’ici 2026, selon le programme prévu. Je tiens à rappeler que l’accord avec la BEI couvre le coût des travaux à charge de la municipalité et qu’il est fondamental pour planifier l’ensemble des chantiers liés aux quatre lignes de trolleybus prévues dont la ville sera dotée. »

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.