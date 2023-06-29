© EPTA

Le soutien de la BEI permettra à Epta de concevoir des solutions de réfrigération plus performantes et plus compétitives, améliorant leur efficacité énergétique et contribuant à réduire le gaspillage alimentaire.

Des investissements conformes aux principes de l’industrie 4.0 et (ou) liés à l’internet industriel des objets sont également prévus.

Il s’agit de la deuxième opération signée entre la BEI et Epta pour un montant total de 110 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un financement de 50 millions d’EUR à l’appui de la stratégie d’innovation et de transformation numérique d’Epta, acteur mondial indépendant spécialisé dans la réfrigération commerciale pour les secteurs du commerce de détail, de l’alimentation et des boissons, et des cafés, hôtels et restaurants. La stratégie déployée par Epta vise à améliorer sa compétitivité et à réduire son empreinte environnementale. Les investissements seront mis en œuvre principalement dans les sites de l’entreprise situés à Limana, dans la province de Belluno et, dans une moindre mesure, à Hendaye (France). Depuis 2019, la banque de l’UE a octroyé 110 millions d’EUR à Epta dans le cadre de deux opérations.

Grâce au soutien de la BEI, l’entreprise renforcera ses capacités et son efficacité en matière de production, en mettant au point des produits et services toujours plus innovants, davantage fondés sur les technologies numériques et plus durables à l’intention de sa clientèle. L’un des principaux objectifs du soutien de la BEI, en tant que banque européenne du climat, est de générer des retombées positives en matière environnementale. Les investissements dans les nouvelles technologies et le recours au numérique permettront à Epta d’améliorer ses propres processus de production ainsi que l’empreinte environnementale de ses clients, en les accompagnant dans leur transition énergétique et en contribuant à réduire le gaspillage alimentaire.

Plus précisément, les ressources mises à disposition par la BEI contribueront au développement de nouveaux produits plus efficaces et plus durables, contenant un pourcentage élevé de matériaux recyclés et plus facilement recyclables en fin de vie. En outre, ces produits utiliseront des fluides frigorigènes naturels, qui aideront les clients de l’entreprise à améliorer leur durabilité environnementale, conformément aux exigences de la réglementation relative aux gaz fluorés. Pour mettre en œuvre sa transformation numérique en vue d’accroître sa productivité, sa flexibilité et sa normalisation et de réduire les coûts, Epta s’appuiera sur la mise au point de logiciels et de matériel de pointe pour des applications conformes aux exigences de l’industrie 4.0 et (ou) liées à l’internet industriel des objets.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Le soutien de la BEI permettra à Epta de mettre au point des solutions avancées et durables dans le domaine de la réfrigération commerciale, contribuant ainsi à la transition vers une économie toujours plus verte. La BEI s’est engagée à promouvoir les investissements ayant un impact positif sur l’environnement et favorisant la création d’emplois. Ce projet cadre parfaitement avec notre mission. »

Marco Nocivelli, PDG d’Epta : « Je suis ravi de pouvoir annoncer l’écriture d’une nouvelle page dans l’histoire du partenariat entre Epta et la BEI. Ce nouveau financement donne une impulsion majeure à notre trajectoire de croissance, fondée sur une stratégie axée sur l’innovation et le passage au numérique. Il nous permettra de poursuivre nos efforts pour améliorer l’efficacité énergétique de nos solutions de réfrigération, en les rendant plus compétitives et en réduisant considérablement les retombées environnementales. Au sein d’Epta, nous sommes déterminés à façonner un avenir durable pour le secteur de la réfrigération et ce partenariat avec la BEI constitue une étape importante vers la réalisation de notre objectif. Ensemble, nous continuerons à promouvoir l’innovation, l’efficacité et la protection de l’environnement dans notre secteur, ainsi que la croissance dans les régions à partir desquelles nous opérons. »

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.

Epta, des solutions avancées pour le secteur commercial

Epta est une entreprise multinationale indépendante, spécialiste de la réfrigération commerciale. Elle opère au niveau mondial avec ses marques Costan (1946), Bonnet Névé (1930), Eurocryor (1991), Misa (1969), Iarp (1983) et Kysor Warren (1882). Elle se positionne sur les marchés domestique et international en qualité de partenaire capable de produire et commercialiser des systèmes de réfrigération complets grâce à l’intégration de lignes de produits spécifiques. Son offre se compose notamment de vitrines réfrigérées traditionnelles, verticales et semi-verticales à froid positif, verticales et horizontales à froid négatif et de meubles réfrigérés à groupe logé (Plug-in) destinés aux secteurs du commerce de détail, de l’alimentation et des boissons, et des cafés, hôtels et restaurants, ainsi que de centrales de réfrigération de moyenne et grande puissance et de chambres froides. Epta propose également une gamme complète de services de prévente et d’après-vente. Sise à Milan, l’entreprise qui compte plus de 6 000 employés dispose de plusieurs usines de production en Italie et à l’étranger. Un réseau réunissant plus de 40 sites lui garantit une représentation technique et commerciale dans le monde entier.