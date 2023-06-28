Le prêt de l’ICO de 300 millions d’EUR et celui de la Banque européenne d’investissement de 200 millions d’EUR soutiennent les projets d’Endesa en matière d’énergie solaire et éolienne, contribuent à accélérer la transition énergétique de l’UE et font avancer le programme REPowerEU visant à mettre fin à la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Les conditions du prêt pourraient être améliorées si Endesa parvient à réduire ses émissions directes de gaz à effet de serre (GES de catégorie 1), conformément à l’ODD 13 des Nations unies (Lutte contre les changements climatiques).

Endesa, l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont une nouvelle fois uni leurs forces pour stimuler le déploiement des énergies renouvelables en Espagne. José Bogas, directeur général d’Endesa, José Carlos García Quevedo, président de l’ICO, et Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI en Espagne et au Portugal, ont signé ce jour à Madrid deux opérations de financement, d’un montant respectif de 300 et 200 millions d’EUR, pour financer la stratégie d’investissement de l’entreprise en matière d’énergies renouvelables et leur déploiement en Espagne.

Le prêt accordé par l’ICO, d’un montant de 300 millions d’EUR, vise à soutenir le projet de construction, lancé en 2021, de 20 centrales photovoltaïques et de huit parcs éoliens, et complète le financement accordé par la BEI. La puissance des centrales photovoltaïques est estimée à 2,35 GW et celle des parcs éoliens à 0,55 GW.

Le prêt de 200 millions d’EUR de la BEI s’inscrit dans un prêt-cadre d’un montant total de 700 millions d’EUR que la banque de l’UE a approuvé à l’appui du plan d’Endesa visant à développer les énergies renouvelables. Cette opération contribue à accélérer la transition énergétique, la sécurité de l’approvisionnement énergétique et l’action pour le climat, ainsi qu’à réaliser les objectifs de REPowerEU, le programme de l’UE promouvant l’autonomie énergétique de l’Europe.

Concrètement, le prêt-cadre accordé par la BEI à Endesa vise à cofinancer un grand nombre de projets solaires photovoltaïques et éoliens mis en œuvre par l’entreprise à l’échelle commerciale en Espagne, y compris l’infrastructure nécessaire pour assurer l’interconnexion avec le réseau. Ces projets concernent une série d’actifs dans le domaine des énergies renouvelables dans le cadre d’un portefeuille comprenant 16 projets d’énergie solaire à l’échelle commerciale et huit projets éoliens, appuyant la fourniture d’environ 1,5 GWc d’énergie photovoltaïque et 0,4 GW d’énergie éolienne terrestre, ce qui équivaut à la consommation annuelle d’environ 1 million de ménages.

Commentaires de José Bogas, directeur général d’Endesa, lors de la cérémonie de signature qui a eu lieu ce jour au siège de l’entreprise : « Le soutien accordé par la BEI et l’ICO est un nouveau gage de la détermination d’Endesa à poursuivre son plan stratégique et sa contribution à la décarbonation de l’économie. Ce financement lié à des critères de durabilité contribuera au respect de la loi relative aux changements climatiques et à la transition énergétique ainsi qu’au plan espagnol intégré en matière d’énergie et de climat (PNIEC 2021-2030). En outre, il est conforme au paquet législatif “Ajustement à l’objectif 55” de l’UE, qui fera de l’Europe le premier continent neutre en carbone en 2050. »

Commentaires de José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO : « La signature de cette opération représente une nouvelle étape dans l’engagement de l’ICO en faveur du développement de la finance durable, un objectif que nous partageons avec la BEI afin de stimuler la transition écologique et la durabilité environnementale. Les projets qu’Endesa mettra en œuvre avec les financements signés aujourd’hui encouragent la décarbonation tout en générant un impact environnemental et social positif. »

Commentaires de Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI en Espagne et au Portugal : « Cette opération de la BEI avec Endesa sert à accélérer l’intégration des énergies renouvelables en Espagne afin d’atteindre les objectifs de l’Europe en matière de climat, ce qui contribuera à garantir un approvisionnement énergétique durable et résilient. En outre, une grande partie des projets d’Endesa que nous finançons dans le domaine de l’énergie solaire et éolienne se situent dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, ce qui nous permet de favoriser une croissance et une convergence équitables entre les régions de l’Union, l’un des principaux objectifs stratégiques transversaux de la BEI. »

Ces nouvelles opérations associent les conditions financières à un objectif de réduction des émissions directes de gaz à effet de serre (GES de catégorie 1), dont la réalisation sera également certifiée par un organisme tiers indépendant (AENOR). L’objectif du plan stratégique 2023-2025 d’Endesa est de faire passer ces émissions à 145 g éq. CO 2 /kWh d’ici décembre 2025 (contre 205 g éq. CO 2 /kWh à fin 2022).

Endesa joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre d’opérations financières assorties d’incitations en matière de durabilité. À fin 2022, 64 % de sa dette totale prévoyait de tels engagements, notamment dans le cadre d’opérations de fonds de roulement et de dispositifs de garantie. D’ici la fin de 2025, elle entend porter à 87 % le volume de sa dette liée à des critères de durabilité.

Moteurs du financement durable

Endesa entretient une relation de longue durée avec la BEI et l’ICO dans le cadre d’opérations de financement à long terme liées à des objectifs de durabilité. Le fournisseur d’électricité a été le premier à bénéficier des opérations durables des deux institutions financières en Espagne.

Lors de la signature de son premier prêt vert avec Endesa en mai 2019 (300 millions d’EUR) et d’un deuxième en décembre 2021, l’ICO a défini concrètement pour la première fois les critères internes auxquels doivent satisfaire les opérations « vertes ». Le montant de 300 millions d’EUR consenti à cette occasion représente pour l’ICO le plus important financement associé à des critères de durabilité qu’elle ait accordé jusque-là. L’opération signée ce jour sera donc la troisième de ce type entre Endesa et l’ICO.

Quant à la BEI, premier bailleur de fonds multilatéral au monde à l’appui de l’action pour le climat, elle a signé ses premières opérations de financement durable avec Endesa en 2021. Depuis lors, deux opérations de financement ont été signées en plusieurs tranches pour un montant total de 1,2 milliard d’EUR, la présente opération comprise.

Vers la neutralité climatique

Ces opérations aideront Endesa à mettre en œuvre sa feuille de route vers une décarbonation totale. En novembre dernier, Endesa a présenté son dernier plan stratégique 2023-2025 et continue de progresser, à rythme soutenu, vers la réalisation de ses objectifs de décarbonation : au total, l’investissement envisagé dans la nouvelle stratégie pour la péninsule Ibérique augmente de 15 % par rapport au plan 2022-2024, pour atteindre 8,6 milliards d’EUR, principalement du fait de l’accélération de la construction de centrales solaires et parcs éoliens, qui représente 4,3 milliards, soit 39 % de plus que dans le plan précédent.

Le financement de l’ICO en faveur de la transition verte

L’ICO favorise le financement de projets liés aux énergies renouvelables qui contribuent à la transition verte, conformément aux dispositions de la stratégie 2022-2027 du Groupe ICO et dans le cadre du plan pour la reprise, la transformation et la résilience. Ces deux dernières années, l’ICO a approuvé plus de 2 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets portés par des entreprises espagnoles dans le secteur des énergies renouvelables, notamment des centrales solaires, des parcs éoliens (terrestres ou en mer), des infrastructures pour la production d’hydrogène et de biomasse, et d’autres projets visant l’efficacité énergétique et les économies d’énergie.

La BEI et la sécurité énergétique

En 2022, le Groupe BEI a engagé plus de 17 milliards d’EUR à l’appui de la transition énergétique en Europe. Cette même année, la BEI a accordé en Espagne un montant record de 3,197 milliards d’EUR au financement de projets à l’appui des énergies durables et des ressources naturelles, ce qui place le pays au deuxième rang de l’UE en matière de volume de financement. En octobre, la BEI a décidé d’augmenter ses financements en faveur des énergies propres afin de soutenir l’objectif du plan REPowerEU de mettre un terme à la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles russes. D’ici à 2027, 30 milliards d’EUR supplémentaires seront investis. Les financements prévus dans le cadre de REPowerEU devraient ainsi permettre de mobiliser 115 milliards d’EUR de nouveaux investissements à l’horizon 2027. Cette initiative appuiera l’objectif du Groupe BEI, qui est de mobiliser 1 000 milliards d’EUR au cours de cette décennie en faveur de la lutte contre les changements climatiques.

Informations générales

À propos d’Endesa

Endesa est le premier fournisseur d’électricité en Espagne et le deuxième au Portugal. Il s’agit également de la deuxième société gazière sur le marché espagnol. Elle développe une activité intégrée de production, de distribution et de commercialisation d’électricité, et offre également, par l’intermédiaire d’Endesa X, des services à valeur ajoutée axés sur l’électrification des usages énergétiques pour les ménages, les entreprises, les industries et les administrations publiques. En outre, elle est le premier opérateur de bornes de recharge en Espagne par l’intermédiaire d’Endesa X Way, sa ligne d’activité entièrement dédiée à la mobilité électrique. Endesa est fermement attachée aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et, à ce titre, encourage fortement le développement des énergies renouvelables par l’intermédiaire d’Enel Green Power Espagne, la transformation numérique des réseaux via la distribution électronique et la responsabilité sociale des entreprises. Dans ce dernier domaine, Endesa intervient également par l’intermédiaire de sa fondation. Ses effectifs se montent à environ 9 260 employés. Endesa fait partie d’Enel, le plus grand groupe d’électricité en Europe.

À propos de l’ICO

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) est la banque nationale de promotion économique, placée sous la tutelle du ministère espagnol des affaires économiques et de la transformation numérique. Elle est devenue l’institution de référence pour le financement aussi bien des travailleurs indépendants et des PME que des grands projets d’investissement.

L’ICO a fait de la durabilité un principe transversal de son activité en mettant l’accent sur la promotion de projets durables, tant sur le plan social qu’environnemental, conformément aux dispositions de sa stratégie 2022-2027 et dans le cadre du plan pour la reprise, la transformation et la résilience. En 2022, l’ICO a mis à disposition plus de 2,2 milliards d’EUR en faveur d’opérations qui permettront de mobiliser 15,931 milliards d’EUR d’investissements dans des projets qui ont des incidences environnementales ou sociales positives.

À propos de la BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état d’une nouvelle année d’excellents résultats en Espagne, avec un soutien record en faveur de projets liés à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale et un financement total signé en 2022 dépassant les 9,9 milliards d’EUR.