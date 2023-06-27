© BankLeumi

Partenariat destiné à promouvoir des projets dans la région, axés sur l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, la durabilité environnementale et l’« économie bleue ».

L’accord a été signé à Tel Aviv par le président-directeur général de Bank Leumi et une vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

La Banque européenne d’investissement, première banque publique internationale au monde, et Bank Leumi, première institution bancaire d’Israël, vont intensifier leur coopération afin de renforcer le soutien à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, à la durabilité environnementale et aux investissements dans l’économie bleue en Israël.

L’accord permettra une coopération plus étroite entre les experts en financement climatique des deux institutions, ce qui favorisera le partage des meilleures pratiques et de l’expérience acquise en matière de financement climatique, avec à la clé un renforcement de l’impact du soutien apporté aux technologies et innovations climatiques, qui s’appuie sur le rôle de pionnier de la BEI s’agissant des obligations vertes.

Le nouvel accord a été signé ce jour au siège de Leumi à Tel Aviv par Hanan Friedman, président-directeur général de Bank Leumi et Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement. Samer-Haj Yehia, président de Bank Leumi, a assisté à l’événement, aux côtés de plusieurs cadres de direction de la banque.

Samer-Haj Yehia, président de Bank Leumi : « Dans le cadre de la stratégie ESG de Bank Leumi, nous nous efforçons de financer des projets verts, en particulier dans le domaine des technologies climatiques, tant au niveau local qu’à l’échelle régionale. À cet égard, nous considérons la BEI comme notre principal partenaire dans la réalisation de cette vision. Leumi, la banque la plus ancienne du Moyen-Orient et la première banque israélienne depuis 121 ans, est fière de continuer à développer l’économie en s’appuyant sur des principes de durabilité, dans l’intérêt des générations futures. »

Hanan Friedman, président et PDG de Bank Leumi : « L’accord que nous avons signé aujourd’hui est important pour nous, pour nos clients, pour nos investisseurs et pour d’autres partenaires. Nous pensons que notre responsabilité à l’égard de l’environnement dans lequel nous vivons et travaillons doit se traduire par des actions. Nous sommes donc extrêmement fiers d’être les partenaires stratégiques de la Banque européenne d’investissement en Israël. Je tiens à vous remercier pour votre soutien dans la réalisation de notre vision commune au profit de l’État d’Israël et de la région.»

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement : « Une coopération plus étroite entre la Banque européenne d’investissement et Bank Leumi témoigne de notre intention commune de mobiliser des investissements à fort impact qui permettent un avenir plus durable et une meilleure adaptation à des conditions climatiques changeantes et plus extrêmes et qui favorisent l’innovation au service d’une action climatique accélérée. En combinant leur savoir-faire et leurs ressources, les deux institutions sont bien armées pour relever les défis pressants que posent les changements climatiques, stimuler la durabilité environnementale et promouvoir les investissements dans l’économie bleue. »

Dimiter Tzantchev, ambassadeur de l’Union européenne en Israël : « Il est essentiel de renforcer l’engagement du secteur privé pour lutter avec succès contre les changements climatiques. Le partenariat entre la BEI et la Bank Leumi aidera les entreprises israéliennes à accroître leurs investissements dans l’action climatique et à adopter les énergies renouvelables, et une coopération plus étroite permettra de mobiliser des investissements dans l’innovation et d’ouvrir la voie à un avenir plus vert et plus durable. »

Le nouvel accord de partenariat signé aujourd’hui s’appuie sur un soutien conjoint aux nouveaux investissements réalisés par des entreprises israéliennes pour réduire les factures d’énergie, accroître l’utilisation des énergies renouvelables et favoriser l’adaptation aux changements climatiques.

500 millions d’EUR à l’appui des investissements climatiques des entreprises israéliennes

Au début de l’année, la BEI a accordé un prêt de 500 millions d’EUR à Bank Leumi en Israël pour le financement ciblé d’activités liées au climat. Le plus grand programme de financement des entreprises axé sur le climat jamais mis en place en Israël soutient des mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets mises en œuvre par les entreprises des secteurs de la production manufacturière, de l’agriculture et du commerce.

Le nouvel accord prévoit l’échange de bonnes pratiques et d’expériences reposant sur le rôle de pionnier de la BEI dans le domaine des obligations vertes Ces titres sont devenus un instrument financier essentiel pour canaliser les investissements vers des projets respectueux de l’environnement.

En tirant parti du savoir-faire unique de la BEI dans ce domaine, Bank Leumi sera en mesure de renforcer son engagement en faveur du financement durable dans la région, contribuant ainsi au développement des initiatives vertes et favorisant la croissance économique durable.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.