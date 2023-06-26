La BEI acquiert une obligation hypothécaire de 250 millions d’EUR dans le cadre d’une opération permettant à Bankinter de mettre à disposition jusqu’à 500 millions d’EUR de financements.

L’opération soutiendra les investissements des PME et des ETI ainsi que les projets verts des particuliers ; 20 % des fonds seront consacrés à l’efficacité énergétique.

Les projets concerneront principalement l’Espagne, mais aussi le Portugal. Jusqu’à 50 % des projets devraient être situés dans des régions relevant de l’objectif de cohésion.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Bankinter ont signé un accord d’acquisition d’une obligation hypothécaire (cédula hipotecaria) d’un montant de 250 millions d’EUR, qui permettra à l’établissement financier de mettre à disposition jusqu’à 500 millions d’EUR de financements. L’opération soutiendra les investissements des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) ainsi que des investissements verts visant spécifiquement à améliorer l’efficacité énergétique.

L’opération s’inscrit aussi dans le droit fil de l’objectif clé de la BEI en matière d’atténuation des changements climatiques, car 20 % des investissements seront consacrés au renforcement de l’efficacité énergétique. Les projets contribueront également à la réalisation des objectifs du plan REPowerEU, le programme de l’UE visant à éliminer la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Plus précisément, les projets en matière d’efficacité énergétique seront axés sur la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et la rénovation de bâtiments. Ils pourront être mis en œuvre par des particuliers, des associations de propriétaires ou des promoteurs immobiliers. En outre, d’autres investissements verts comme des installations photovoltaïques destinées à des bâtiments résidentiels pourront être envisagés dans le cadre de cette opération.

Les projets permettront de réduire la consommation d’énergie primaire ainsi que les émissions de CO 2 (à hauteur de 35 000 tonnes par an). Par ailleurs, l’opération aura un impact positif sur l’emploi puisque la construction et la rénovation de bâtiments nécessiteront l’emploi de 1 467 personnes par an, selon des estimations préliminaires de la BEI.

Une part importante des projets, estimée à 50 %, sera mise en œuvre dans des régions de la péninsule Ibérique considérées par l’UE comme relevant de l’objectif de cohésion. Ces régions affichent un produit intérieur brut (PIB) par habitant inférieur à la moyenne de l’UE et l’accès au financement y est plus difficile. L’opération contribue à aplanir ces difficultés et favorise une croissance équitable et une convergence entre les régions de l’Union, contribuant à la réalisation de l’un des principaux objectifs transversaux de la BEI.

Ricardo Mourinho Félix : « Ce nouvel accord avec Bankinter, qui concerne deux pays, souligne la volonté du Groupe BEI à faire en sorte que les avantages de ses financements profitent aux petites et moyennes entreprises. Ces entités sont essentielles pour créer de la richesse et de l’emploi au sein des économies espagnole et portugaise. En outre, le volet spécifique consacré aux projets verts contribue à accélérer la transformation énergétique des logements et des bâtiments, tout en promouvant la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne, deux priorités stratégiques que le Groupe BEI s’est données. »

María Dolores Dancausa, présidente-directrice générale de Bankinter : « Le nouvel accord met en évidence l’engagement de la banque en faveur du développement économique des petites et moyennes entreprises, tant en Espagne qu’au Portugal. Il témoigne aussi du soutien que nous leur apportons afin qu’elles puissent améliorer leur efficacité énergétique et évoluer vers des modèles plus durables sur le plan environnemental. Bankinter fait preuve d’un engagement résolu à l’égard du développement durable, déployant en ce sens une stratégie transversale et intégrée à l’ensemble de ses activités. Le fait que notre établissement soit considéré – selon les principaux indices dans ce domaine – comme l’un des plus durables au monde n’est pas le fruit du hasard. »

La BEI et la sécurité énergétique

En 2022, le Groupe BEI a engagé plus de 17 milliards d’EUR à l’appui de la transition énergétique en Europe. Cette priorité de la BEI, qui est la banque européenne du climat, a permis à l’Espagne de bénéficier au cours du même exercice d’un montant record de 3,197 milliards d’EUR affectés au financement de projets à l’appui des énergies durables et des ressources naturelles, plaçant le pays au deuxième rang de l’UE en matière de volume de financement. Ce chiffre démontre l’engagement du Groupe BEI à garantir l’accès à l’énergie durable en cette période de forte incertitude. Ces investissements aident l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction soudaine de l’approvisionnement en gaz russe du fait de l’agression injustifiée de la Russie contre l’Ukraine.

En octobre dernier, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe BEI en faveur des énergies propres à un niveau inégalé afin de soutenir l’objectif du plan REPowerEU, qui vise à mettre un terme à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles russes. Au cours des cinq prochaines années, 30 milliards d’EUR viendront compléter le soutien déjà solide de la BEI au secteur européen de l’énergie. Le volume de financement prévu dans le cadre de REPowerEU devrait générer 115 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici à 2027, ce qui contribuera considérablement à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR au cours de cette décennie pour le financement de la lutte contre les changements climatiques.

L’Espagne est appelée à jouer un rôle majeur dans le déploiement de REPowerEU et, en général, dans l’engagement à long terme du Groupe BEI en faveur de l’énergie durable. Les financements engagés dans des projets comme celui de Bankinter et d’autres en lien avec l’efficacité ou le stockage de l’énergie, les énergies renouvelables et les réseaux d’énergie, qui bénéficient d’un concours de la BEI en Espagne en sont la preuve tangible.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, veuillez cliquer ici.

Informations générales

À propos de la BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état d’une nouvelle année d’excellents résultats en Espagne, avec un soutien record en faveur de projets liés à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale et un financement total signé en 2022 dépassant les 9,9 milliards d’EUR.

À propos de Bankinter

Bankinter est la cinquième banque espagnole par sa dimension, ses bénéfices et sa capitalisation boursière. Elle occupe la première place parmi les établissements financiers cotés en raison de la rentabilité et de la qualité de ses actifs et dispose d’un actif total de 106 milliards d’EUR, d’un encours de crédit de 73 milliards d’EUR et de quelque 120 milliards d’EUR de ressources contrôlées. Présente en Espagne, au Portugal, en Irlande et au Luxembourg, Bankinter fonde sa stratégie sur différentes lignes d’activité complémentaires, au premier rang desquelles la banque d’entreprise. Se situant au-dessus de la moyenne sectorielle, son portefeuille de prêts aux entreprises s’élevait à plus de 30 milliards d’EUR à fin mars 2023, soit 2,9 % de plus qu’au cours de la même période en 2022.