Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Abed Dayeh, le président de la PIB, conviennent d’un nouvel appui de 19 millions d’EUR en faveur des entreprises palestiniennes.

Cette dernière coopération en date fait suite à une intervention précédente de 20 millions d’USD convenue en 2021.

Nouvelle aide pour renforcer la résilience de l’économie palestinienne et soutenir les investissements dans l’agriculture, l’industrie manufacturière, les services, le commerce, la santé et l’éducation.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Palestine Investment Bank (PIB) vont encore renforcer les financements ciblés en faveur des entreprises palestiniennes afin de les aider à développer leurs activités et à créer de nouveaux emplois.

La nouvelle coopération, signée officiellement ce jour à Ramallah, est destinée, d’une part, à soutenir plus particulièrement les entrepreneurs et les petites entreprises qui éprouvent des difficultés à accéder au financement en raison d’un manque de garanties et, d’autre part, à faciliter l’accès au financement des entreprises dans une série de monnaies.

La nouvelle initiative de la Banque européenne d’investissement permettra à la Palestine Investment Bank de fournir 19 millions d’EUR de nouveaux financements aux entrepreneurs et aux entreprises par l’intermédiaire de 19 agences locales.

Cette coopération en matière de financement à fort impact des entreprises, soutenue par l’Union européenne, complète et renforce la ligne de crédit de 20 millions d’USD, destinée à soutenir les PME palestiniennes les plus touchées par la pandémie de COVID‑19, que la BEI a mise à disposition via la PIB en 2021.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, et Abed Dayeh, président du conseil d’administration de la Palestine Investment Bank, ont officiellement signé, au siège de cette dernière à Ramallah, le tout premier accord de coopération entre la BEI et la PIB en matière de financement d’entreprises couvert par une garantie sur portefeuille.

Abed Dayeh, président du conseil d’administration de la PIB : « La Palestine Investment Bank est résolue à renforcer les investissements des entreprises palestiniennes. Ce nouveau soutien opportun de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne contribuera à combler les déficits d’investissement et à renforcer la résilience face aux chocs économiques, à l’inflation et aux crises énergétiques à l’échelle mondiale et aux défis à relever au niveau local. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement : « La BEI soutient les investissements à fort impact des entreprises, en coopération avec des partenaires financiers majeurs du Moyen-Orient et du monde entier. En matière de financement des entreprises, la dernière coopération en date avec la Palestine Investment Bank contribuera à déployer 19 millions d’EUR de prêts pour renforcer les investissements des entreprises palestiniennes dans des secteurs clés et permettra aux petites entreprises locales d’améliorer leurs activités, de créer des emplois et d’investir dans les compétences. Cette initiative à fort impact témoigne de l’engagement commun de la Banque européenne d’investissement, de l’Union européenne et de la Palestine Investment Bank à renforcer la résilience économique et à faciliter l’accès au financement pour les PME afin de mieux faire face aux enjeux économiques. »

Sven Kühn von Burgsdorff, représentant de l’Union européenne : « L’Union européenne reconnaît la nécessité cruciale de renforcer la résilience économique et d’améliorer l’accès au financement des entreprises en Palestine. Ce nouvel accord de financement qui vise les entreprises, soutenu par l’Union européenne, la BEI et la PIB, permettra de mobiliser des investissements du secteur privé bien nécessaires et contribuera à accroître l’autonomie économique, la prospérité et le bien-être en Palestine. »

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, la Banque européenne d’investissement fournira une garantie couvrant les prêts aux entreprises accordés par la Palestine Investment Bank.

Ce nouveau mécanisme bénéficie de l’appui du Fonds européen pour le développement durable de l’UE, au titre de l’Initiative pour l’accès des PME aux financements.

Ces 28 dernières années, la Banque européenne d’investissement a prêté plus de 490 millions d’EUR pour de nouveaux investissements réalisés par des milliers d’entreprises palestiniennes.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.