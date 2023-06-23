Le partenariat BEI-Barbade renforcera le soutien à l’action climatique et à la résilience en matière de santé dans le pays.

Un prêt de 10 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement, garanti par l’UE, permettra d’améliorer et d’accroître la capacité de soins intensifs de l’île, notamment au sein de l’hôpital Reine Elisabeth de Bridgetown.

Aujourd’hui, lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris, Mia Amor Mottley, Première ministre de la Barbade et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), ont signé un protocole d’accord fixant le cadre d’une coopération et d’activités d’investissement accrues.

Dans ce partenariat renforcé, la BEI augmentera son soutien à l’action climatique et à la résilience en matière de santé dans le pays. Dans un premier temps, la BEI octroie 10 millions d’EUR supplémentaires de financement concessionnel à l’appui de la résilience en matière de santé, notamment en faveur de l’hôpital Reine Elisabeth. Ces ressources viennent compléter le prêt de 50 millions d’EUR en soutien à la riposte de la Barbade à la pandémie accordé en 2021, conformément à la stratégie Global Gateway de l’Union européenne.

L’hôpital Reine Elisabeth est un hôpital universitaire situé dans la capitale, Bridgetown ; il dessert la population de toute l’île. Le financement supplémentaire à l’appui des soins de santé servira à financer de nouveaux équipements et bâtiments au sein de l’hôpital, ainsi que la rénovation d’installations existantes.

Plus largement, la BEI et la Barbade travailleront ensemble pour identifier les projets prioritaires dans lesquels les investissements de la BEI peuvent avoir un impact profond et positif, comme dans les domaines suivants : eau et eaux usées, énergies propres et renouvelables et protection des côtes. Dans le même temps, la BEI étudie comment accroître le financement de la lutte contre les changements climatiques, comme l’y incite l’initiative de Bridgetown lancée en 2022. Un tel appui peut notamment prendre la forme de prêts à plus long terme à des conditions très favorables, et couvrir la possibilité d’inclure dans les contrats de prêt une clause permettant à un pays frappé par une catastrophe naturelle de suspendre ses remboursements.

« En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir les pays les plus vulnérables grâce à un financement juste et efficace en vue d’accroître leur résilience aux changements climatiques et de promouvoir une transition durable et équitable », a affirmé Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement. « Le renforcement de notre partenariat étroit avec la Barbade, établi de longue date, nous permettra d’avoir un impact plus important dans ce pays, qui se trouve en première ligne des changements climatiques, tout en soutenant ses objectifs d’investissement ambitieux dans les domaines des soins, de l’eau, de l’énergie et des infrastructures résilientes aux changements climatiques. »

Mia Amor Mottley, Première ministre de la Barbade, s’est exprimée ainsi : « Pendant la pandémie de COVID-19, je pense que nous avons tous appris la vraie valeur de la volonté politique et des partenariats. À l’heure où le monde commence à vraiment reconnaître les effets et les injustices de la crise climatique, je peux affirmer que l’instant que nous vivons montre clairement comment l’engagement et la coopération peuvent être le catalyseur qui permet d’améliorer la qualité de vie des populations des pays les plus touchés.

Le partenariat que la Barbade a noué avec la Banque européenne d’investissement continue d’être très apprécié, et je remercie très sincèrement la BEI et son président, Werner Hoyer, de cette occasion de travailler ensemble et de préserver notre avenir. »

La commissaire européenne Jutta Urpilainen a déclaré : « La lutte contre les changements climatiques, tant au niveau mondial que dans les Caraïbes, est une priorité commune. Pour l’UE, ce sommet de Paris est une occasion importante de réaffirmer que nous sommes prêts à soutenir nos pays partenaires face aux défis mondiaux, au niveau multilatéral ainsi que dans le cadre de notre stratégie d’investissement Global Gateway. L’UE est déterminée à aider les partenaires des Caraïbes à atteindre leurs propres objectifs en matière de climat et de durabilité. Le partenariat Caraïbes-UE autour du pacte vert, que nous avons lancé à Bridgetown l’année dernière, en jette les bases. En outre, nous renforçons encore, aujourd’hui, notre partenariat sur la résilience en matière de santé grâce à ce prêt de 10 millions d’EUR, qui complétera notamment notre soutien à l’hôpital Reine Elisabeth annoncé en octobre dernier. »

Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial s’est déroulé à Paris les 22 et 23 juin. Les participants à la conférence ont examiné comment accroître le soutien financier aux pays du Sud et aux pays les plus durement touchés par les changements climatiques.

Informations générales

À propos de l’Union européenne (UE)

L’Union européenne est une union économique et politique constituée de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits humains, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, au bénéfice de tous et toutes.

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI est un des principaux bailleurs de fonds au monde pour les projets liés au climat. En 2022, elle a investi 36,5 milliards d’EUR pour appuyer l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets.

Ces cinq dernières années, la Banque a fourni plus de 20 milliards d’EUR en faveur d’investissements dans la santé. Elle a notamment apporté son soutien à Gavi – l’Alliance du vaccin, qui garantit un accès juste et équitable aux vaccins contre le COVID-19 et d’autres maladies dans 92 pays à revenu faible et intermédiaire à travers le monde.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. BEI Monde œuvre pour un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de Global Gateway

Global Gateway Global Gateway est la stratégie européenne qui vise à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. Dans le cadre d’une approche « Équipe Europe », Global Gateway réunit l’UE, ses États membres et leurs institutions financières et de développement afin de mobiliser le secteur privé pour multiplier les investissements en vue d’induire un impact en profondeur. Cette stratégie vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements. Global Gateway est parfaitement alignée sur l’Agenda 2030 des Nations unies, sur les objectifs de développement durable et sur l’accord de Paris.