S’appuyant sur un accord conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité, l’État rwandais, en collaboration avec l’Agence française de développement (AFD), la Banque européenne d’investissement (BEI), la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et la Société financière internationale (IFC), annonce aujourd’hui un dispositif coopératif en faveur de la résilience du Rwanda face aux changements climatiques, qui vise à faciliter les partenariats public-privé, à accroître les financements à l’appui de l’action pour le climat et à mobiliser des investissements privés par la mise à disposition de 300 millions d’EUR supplémentaires.

Cette nouvelle aide prolonge et complète le financement de 319 millions d’USD obtenu par le Rwanda dans le contexte de l’accord conclu avec le FMI au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité.

Ce partenariat novateur, dévoilé au Sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la communauté internationale pour remodeler l’architecture mondiale du financement de l’action climatique. Il s’agit notamment de ne plus se contenter de projets à petite échelle et d’engager aussi d’importants investissements sur le long terme, en tirant parti des mécanismes existants pour faciliter les partenariats public-privé et attirer les investissements du secteur privé.

Il est important de noter que cette initiative collective renforcera les capacités du Rwanda à affronter les effets des changements climatiques sur les populations vulnérables et amplifiera l’effet mobilisateur de l’accord conclu avec le FMI au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité, en incitant les partenaires du pays à lui apporter un appui budgétaire. Par ailleurs, elle inaugurera une méthode programmatique pour les investissements dans l’action pour le climat et renforcera Ireme Invest, ce dispositif novateur et unique d’incitation au Rwanda en faveur des investissements verts du secteur privé, lancé par le président rwandais, Paul Kagame, lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 27) qui s’est tenue en Égypte, en novembre 2022.

Une triple méthode

Les partenaires internationaux du Rwanda l’aideront à accélérer les investissements dans l’action pour le climat en agissant sur trois leviers :

des réformes permettant de surmonter les difficultés posées par les changements climatiques ; des initiatives de renforcement des capacités ; des dispositifs de financement.

Les mesures prises dans ces trois domaines devraient contribuer à renforcer et à institutionnaliser le suivi et la communication des dépenses liées à l’action pour le climat, à intégrer les risques climatiques dans la planification budgétaire, à améliorer la prise en compte des enjeux climatiques dans la gestion des investissements publics, à consolider la gestion des risques climatiques au sein des établissements financiers et, enfin, à réduire et à maîtriser les risques de catastrophe.

Les différents partenaires se sont également engagés à appuyer les initiatives de renforcement des capacités au Rwanda et à améliorer la mobilisation et la gestion des capitaux destinés à financer l’action pour le climat. Dans le cadre de cette approche collaborative, les partenaires entendent consolider et mobiliser les ressources ci-après en faveur du climat au Rwanda.

Appui budgétaire programmatique pour une gestion des finances publiques respectueuse de l’environnement

L’AFD apporte un appui budgétaire programmatique de 50 millions d’EUR, assorti d’une subvention de 3 millions d’EUR au titre de l’assistance technique, avec un premier décaissement prévu en 2023. Cette contribution financière complétera et favorisera les réformes mises en œuvre dans le contexte du programme appuyé par la Facilité pour la résilience et la durabilité, l’écologisation des investissements et marchés publics, ainsi que le renforcement du cadre de mesure, de déclaration et de vérification du Rwanda. L’assistance technique soutiendra également la mise en œuvre de la feuille de route du Rwanda en matière de finance durable, en vue d’accroître la mobilisation du secteur privé en faveur de l’action pour le climat.

Nouvelle approche programmatique pour l’investissement au titre des contributions déterminées au niveau national (CDN)

La Société financière internationale, en partenariat avec les autorités rwandaises, par l’intermédiaire du Fonds vert pour le Rwanda (FONERWA), mettra au point des plans d’investissement à long terme afin de favoriser des pratiques agricoles adaptées aux changements climatiques et d’encourager une urbanisation durable, dans le but d’accroître le rôle du secteur privé dans l’écologisation de l’économie rwandaise.

Amplification du dispositif Ireme Invest en faveur des investissements privés

Lancé lors de la COP 27, Ireme Invest est un dispositif d’investissement vert, alimenté par le Fonds vert pour le Rwanda (FONERWA) et la Banque de développement du Rwanda (BRD), et mis au point grâce à l’assistance technique dispensée par la Banque mondiale. Avec les contributeurs financiers d’Ireme Invest, et en s’appuyant sur un ensemble commun de critères d’admissibilité et de principes de gouvernance et de communication d’informations, la BRD est en voie d’achever le recensement d’une série de projets privés, pour un total estimé à 400 millions d’EUR.

Les autorités rwandaises s’attacheront à faciliter l’accès du secteur privé à la finance verte, afin de permettre à la BRD d’élargir son portefeuille de prêts au secteur privé à des taux d’intérêt abordables.

La Banque européenne d’investissement devrait fournir 100 millions d’EUR, avec le concours de l’Union européenne (UE). Ce soutien s’inscrit dans la stratégie « Global Gateway » de l’UE, qui vise à tisser de manière durable des relations de confiance avec les pays partenaires et à construire des sociétés plus résilientes, au service des personnes et de la planète.

La Cassa Depositi e Prestiti, l’institution italienne de financement du développement, discute avec les autorités rwandaises et la BRD d’initiatives conjointes visant à accroître le financement de l’action pour le climat en associant investissements publics et privés.

Afin de soutenir davantage la création d’actifs verts privés au Rwanda, les parties prenantes privées d’Ireme Invest apporteront également, de manière directe, l’équivalent de 130 millions d’EUR en capital-investissement. La création de nouveaux actifs verts privés ouvre également la voie à de futures émissions d’instruments de dette innovants sur les marchés locaux et internationaux qui attireront davantage d’investissements privés.

L’initiative coordonnée visant à accroître le financement de l’action pour le climat, associée aux réformes publiques envisagées dans le cadre de l’accord du FMI au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité et aux activités de renforcement des capacités du FMI, permettra au Rwanda de mieux résister aux chocs économiques et de s’adapter à l’évolution du climat. Cette collaboration unique entre les autorités rwandaises et les partenaires internationaux illustre le pouvoir des partenariats face à l’urgence des défis mondiaux. Elle crée un précédent qui encourage d’autres nations et institutions financières à envisager le recours à des mécanismes de financement innovants et à unir leurs forces pour construire un monde durable et résilient face aux changements climatiques.

Cette initiative consolide par ailleurs le soutien financier et technique substantiel fourni par la Banque mondiale (IDA) pour accompagner les efforts du Rwanda, qui aspire à renforcer sa résilience face aux changements climatiques, à protéger ses actifs naturels (en particulier dans les couches vulnérables de la population), à stimuler les investissements privés et à promouvoir le financement et le commerce verts. Elle complète également les contributions financières apportées par l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark pour aider le Rwanda à atteindre les objectifs liés aux CDN que le pays s’est fixés dans son plan d’action climatique.

Citations

« Le partenariat que nous avons annoncé aujourd’hui est destiné à changer la donne en matière de financement de l’action pour le climat. C’est un vote de confiance envers la stratégie d’action climatique à long terme du Rwanda. Il s’agit d’une étape importante dans notre parcours pour atteindre nos contributions déterminées au niveau national, qui sont estimées à 11 milliards d’USD d’ici 2030. Nous remercions tous les partenaires qui ont rejoint cette initiative et qui travailleront avec nous pour faire de ces objectifs une réalité. » – Édouard Ngirente, Premier ministre du Rwanda.

« L’annonce d’aujourd’hui témoigne de l’engagement du Rwanda en faveur de la durabilité, engagement qui a été largement reconnu et applaudi sur la scène internationale. Elle montre également comment une collaboration étroite entre partenaires internationaux et nationaux autour de réformes climatiques fortes, dans le cadre du Fonds pour la résilience et la durabilité, peut stimuler le financement de l’action climatique et proposer un modèle qui accélère les investissements dans un avenir plus vert et plus prospère dans le monde entier. » – Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international.

« L’accord conclu aujourd’hui avec le Rwanda montre qu’unir ses forces au sein de partenariats internationaux est la seule solution pour faire face à la crise climatique. L’Union européenne et ses États membres sont le plus grand fournisseur mondial de financements publics à l’appui de l’action pour le climat, et nous restons attachés aux initiatives multilatérales. Grâce à la stratégie « Global Gateway » et aux côtés de nos alliés, nous nous efforçons de combler le déficit d’investissement et d’aider les pays partenaires, en particulier en Afrique, à atténuer les effets des changements climatiques et à s’y adapter. Notre ambition est de parvenir à une transition verte qui soit équitable pour les populations les plus vulnérables. » – Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux.

« L’étroite coopération entre le Rwanda, le FMI, les partenaires financiers internationaux et la BEI permet d’utiliser le levier que représentent les droits de tirage spéciaux (DTS) pour faire progresser l’action climatique. Le recours stratégique à ces DTS accentuera considérablement les retombées des investissements en faveur de l’action pour le climat dans le pays, ouvrant la voie à un avenir plus vert et plus prospère. Cette initiative illustre la ferme volonté de la BEI de lutter contre les changements climatiques et de soutenir le développement durable au Rwanda et ailleurs. » – Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

« Grâce à son approche innovante, ce partenariat optimisera les financements publics, dont la disponibilité est limitée, pour canaliser les capitaux privés vers des projets respectueux du climat. L’IFC travaillera avec les autorités rwandaises pour établir un portefeuille d’investissements visant à construire une économie résiliente et faible émettrice de carbone parmi les populations les plus vulnérables, en mettant en avant les villes durables et l’agriculture adaptée aux changements climatiques. » – Makhtar Diop, directeur général de l’IFC.

« En quelques années, l’AFD et les acteurs de l’écosystème financier rwandais se sont unis et coopèrent efficacement dans le domaine du financement climatique autour de la vision du pays qui aspire à aligner ses flux d’investissements publics et privés sur son ambitieuse stratégie de lutte contre les changements climatiques. » – Rémy Rioux, directeur général de l’Agence française de développement.