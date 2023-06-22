Sanket Jain remporte le prix « Women’s Solutions Reporting » avec son reportage intitulé « How Indian health-care workers use WhatsApp to save pregnant women » (Comment le personnel de santé indien se sert de WhatsApp pour sauver les femmes enceintes), publié dans MIT Technology Review

Un reportage puissant qui illustre comment la lutte contre la désinformation peut sauver des vies

Très grande qualité des reportages proposés dans le cadre du prix « Women’s Solutions Reporting »

One World Media a organisé hier soir la cérémonie de remise des prix d’une année marquée par un large éventail de récits du monde entier. Le jury, composé de 60 membres, a opéré une sélection dans 15 catégories, y compris pour le prix « Women’s Solutions Reporting », parrainé par la Banque européenne d’investissement (BEI) et Plan International. Choisis parmi les journalistes, vidéastes et professionnels des médias les plus éminents du secteur, les membres du jury ont visionné au total plus de 600 reportages provenant de 110 pays.

La BEI et Plan International ont parrainé le prix « Women’s Solutions Reporting ». Il met à l’honneur des récits de filles et de femmes qui sont parvenues à surmonter les difficultés auxquelles elles, et la société en général, sont confrontées, qu’il s’agisse d’assurer un meilleur accès à l’éducation, à l’emploi et à la santé, de faire face aux incidences des changements climatiques ou encore de protéger l’environnement.

Nous félicitons chaleureusement Sanket Jain, le lauréat du prix « Women’s Solutions Reporting », pour son reportage intitulé « How Indian health-care workers use WhatsApp to save pregnant women » (Comment le personnel de santé indien se sert de WhatsApp pour sauver les femmes enceintes), publié dans MIT Technology Review. Son récit percutant a contribué à la lutte contre la désinformation dans le domaine médical, qui peut se révéler dangereuse, et contre le taux élevé de mortalité maternelle en Inde.

Avant la remise des prix de cette édition, Gemma Bradshaw, directrice de One World Media, a déclaré : « Nous nous réjouissons de présenter ce prix pour la deuxième fois et de mettre en lumière une incroyable sélection de candidats. En tant que cheffes de file, les femmes font preuve de créativité et de ténacité au sein de leur communauté et au-delà. Grâce à ce prix, nous savons que leurs histoires peuvent avoir un impact encore plus important. »

Shiva Dustdar, doyenne de l’Institut BEI, qui faisait partie du jury décernant le prix « Women’s Solutions Reporting » : « Je suis très impressionnée par la qualité et la diversité des reportages en lice pour le prix “Women’s Solutions Reporting”. Ils ont tous mis en évidence des initiatives de femmes et de filles inspirantes et courageuses qui s’efforcent tous les jours d’améliorer le quotidien au sein de leur communauté. Je suis fière que la BEI ait parrainé ce prix avec Plan International et j’espère que ces histoires toucheront un large public et trouveront un écho auprès de ce dernier. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes : « À la Banque européenne d’investissement, bon nombre de nos investissements sont axés sur la lutte contre les inégalités de longue date entre les femmes et les hommes. Notre participation à des programmes comme le Défi 2X et le lancement de notre initiative SheInvest ont démontré que l’autonomisation des femmes et des filles améliore non seulement leur vie, mais profite également à l’ensemble de la société. Nous pensons qu’il est nécessaire de mettre en avant davantage de récits qui nous inspirent et nous guident sur cette voie. »

Kathleen Sherwin, responsable principale de la stratégie et de l’engagement de Plan International : « Dans le monde entier, chaque jour, des filles et des jeunes femmes montrent, contre vents et marées, la voie à suivre pour changer la donne au sein de leur communauté. Le reportage de Sanket Jain apporte un éclairage précieux et efficace sur les conséquences réelles de la mésinformation et de la désinformation, un phénomène mondial qui, nous le savons, a un impact profond sur la vie des filles et des femmes, et sur le courage d’un groupe de femmes qui utilisent la technologie pour y faire face. Nous sommes fiers de nous associer avec One World Media et la Banque européenne d’investissement pour célébrer le travail d’une poignée de militants, de chefs de file et d’acteurs du changement, qui sont une source d’inspiration. »

Le travail de Sanket Jain a été présélectionné aux côtés de deux autres reportages : BBC People Fixing the World – Jobs for girls (Des emplois pour les filles), de Farhana Haider, et La pantalla andina (L’écran andin), de Carmina Balaguer. Découvrez d’autres reportages passionnants en consultant la liste complète 2023 – One World Media.

Le jury du prix « Women’s Solutions Reporting » a salué la qualité impressionnante de l’ensemble des candidatures et s’est félicité du large éventail de formats de narration qui s’adressaient à des publics divers. Les reportages sélectionnés ont reflété une grande diversité en matière de points de vue et d’inclusivité, les journalistes locaux étant largement représentés et mis en avant.

Lire l’article de Shiva Dustdar publié sur le site web de One World Media

Consulter les dernières actualités de la BEI sur sa page consacrée à l’égalité entre les sexes

Consulter le rapport de Plan International intitulé « Entre le vrai et le faux », qui explore comment la mésinformation et la désinformation en ligne affectent la vie, l’apprentissage et le leadership des filles et des jeunes femmes

Informations générales

À propos de One World Media

One World Media est une organisation à but non lucratif établie au Royaume-Uni qui soutient les journalistes et les vidéastes couvrant les pays du Sud. Depuis plus de trente ans, elle travaille avec des partenaires au Royaume-Uni et dans le monde entier pour renforcer le journalisme international et promouvoir la couverture médiatique de problèmes mondiaux. Les prix One World Media sont attribués en fonction de différents critères : pertinence, originalité et créativité, richesse et précision du contenu, incidence et portée, ainsi que diversité et qualité.

À propos de la Banque européenne d’investissement

Afin de renforcer l’impact positif de ses activités sur l’égalité entre les sexes et sur l’autonomisation des femmes et des filles, le Groupe BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes, dans le but d’intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’émancipation économique des femmes dans son modèle d’activité et de l’appliquer en matière de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne.

La BEI s’attache également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. La banque de l’UE prône la diversité et l’inclusion non seulement en raison des avantages indéniables qu’elles procurent sur le plan opérationnel, mais aussi parce qu’elles enrichissent l’environnement de travail pour l’ensemble du personnel.

Pour de plus amples informations : les initiatives de la BEI concernant l’égalité entre les sexes.

À propos de Plan International

Plan International est une organisation indépendante de développement et d’aide humanitaire qui défend les droits des enfants et l’égalité des chances des filles.

Nous croyons au pouvoir et au potentiel de chaque enfant. Mais ils sont souvent réprimés par la pauvreté, la violence, l’exclusion et la discrimination. Et ce sont les filles qui sont les plus pénalisées. Avec des enfants, des jeunes, nos sympathisants et nos partenaires, nous œuvrons à l’avènement d’un monde juste, en nous attaquant aux causes profondes des défis que doivent relever les filles et tous les enfants vulnérables.

Nous soutenons les droits des enfants, de leur naissance jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte. Et nous aidons les enfants à se préparer – et à réagir – aux crises et à l’adversité. Nous favorisons les changements sur les plans pratiques et politiques aux niveaux local, national et mondial en mettant en œuvre notre influence, notre expérience et nos connaissances.

Nous établissons de puissants partenariats pour les enfants depuis plus de 85 ans et nous intervenons actuellement dans plus de 80 pays.